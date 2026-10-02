De Carlos Slim a Chico Pardo: los 10 empresarios más importantes de México según el ranking de Expansión 2026

Expansión publica este octubre su ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes de México , una lista que reúne a algunas de las figuras más influyentes del sector privado del país. Carlos Slim ocupa nuevamente el primer lugar, mientras que Fernando Chico Pardo entra al top 10 tras la compra de una participación en Banamex.
El listado permite conocer quiénes son los empresarios que ocupan las principales posiciones, qué compañías encabezan y en qué sectores concentran sus negocios, desde telecomunicaciones y minería hasta banca, comercio e infraestructura.
Entre los nombres que también destacan están Germán Larrea y Alejandro Baillères, al frente de algunos de los grupos empresariales más grandes de México y con una presencia relevante en sectores como minería, seguros, finanzas y comercio.
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1. Carlos Slim Helú
El ingeniero Carlos Slim Helú encabeza el ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes de México. Su grupo tiene presencia en sectores como telecomunicaciones, construcción, infraestructura y minería, con América Móvil y Grupo Carso como sus principales compañías. También participa en los consejos de IDEAL y Sitios Latinoamérica y es miembro del Consejo Mexicano de Negocios.
Empresas que preside:
América Móvil: 943,638 mdp en ventas; 177,711 empleados.
Grupo Carso: 191,621 mdp en ventas; 84,683 empleados.
CICSA: 28,479 mdp en ventas; 2,000 empleados.
Minera Frisco: 14,056 mdp en ventas; 3,423 empleados.
2. Carlos Slim Domit
Hijo de Slim Helú y considerado su principal heredero empresarial, está al frente de dos de las compañías más importantes del grupo familiar. Su actividad se concentra principalmente en telecomunicaciones, infraestructura y construcción, y también es miembro del Consejo Mexicano de Negocios.
Empresas que preside:
América Móvil: 943,638 mdp en ventas; 177,711 empleados.
Grupo Carso: 191,621 mdp en ventas; 84,683 empleados.
3. Alejandro Baillères Gual
Al frente de Grupo BAL, Baillères Gual ocupa la tercera posición del ranking y encabeza uno de los grupos empresariales más relevantes de México, con negocios en sectores como minería, seguros, finanzas y comercio. También participa en los consejos patrimoniales de FEMSA e ITAM y es miembro del Consejo Mexicano de Negocios.
Empresas que preside:
Grupo BAL: 375,478 mdp en ventas; 37,891 empleados.
4. José Antonio Fernández Carbajal
Al frente de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal encabeza uno de los mayores grupos empresariales de México, con negocios que abarcan bebidas, comercio y otras actividades. También participa como consejero independiente de Industrias Peñoles, es miembro del consejo del ITESM y forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.
Empresas que preside:
FEMSA: 840,954 mdp en ventas; 368,776 empleados.
5. Patrick Slim Domit
Hijo de Carlos Slim Helú y uno de los integrantes de la siguiente generación al frente del grupo empresarial familiar, Patrick Slim Domit participa en la conducción de sus principales compañías. Es vicepresidente de América Móvil y Grupo Carso, además de presidir Grupo Telvista.
Empresas que preside:
América Móvil: 943,638 mdp en ventas; 177,711 empleados. Vicepresidente.
Grupo Carso: 191,621 mdp en ventas; 84,683 empleados. Vicepresidente.
Grupo Telvista: ventas y empleados no disponibles.
6. Daniel Servitje Montull
Al frente de Grupo Bimbo, Daniel Servitje Montull representa a la tercera generación de la familia que ha encabezado la compañía y participa en distintos organismos empresariales. También es consejero independiente de Starbucks Corporation y forma parte de los consejos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), The Global Consumer Goods Forum, Aura Solar y el Consejo Mexicano de Negocios.
Empresas que preside:
Grupo Bimbo: 426,952 mdp en ventas; 153,966 empleados.
7. Germán Larrea Mota Velasco
Al frente de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco concentra sus negocios principalmente en minería, transporte e infraestructura, además de participar en la industria del entretenimiento y el sector inmobiliario. También forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.
Empresas que preside:
Grupo México: 349,379 mdp en ventas; 31,910 empleados.
Grupo México Transportes: 64,674 mdp en ventas; 11,152 empleados.
Cinemex: 23,970 mdp en ventas; 3,000 empleados.
Empresarios Industriales de México: ventas y empleados no disponibles.
Fondo Inmobiliario: ventas y empleados no disponibles.
8. Claudio X. González Laporte
Con una larga trayectoria en la industria de productos de consumo, Claudio X. González Laporte preside Kimberly-Clark de México y participa como consejero independiente en empresas de distintos sectores. También forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.
Empresas que preside:
Kimberly-Clark de México: 55,371 mdp en ventas; 9,400 empleados.
9. Carlos Hank González
Al frente de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González encabeza uno de los principales grupos financieros de México y también participa en la conducción de Gruma. Además, forma parte de los consejos de Grupo Hermes y Grupo Televisa, este último como consejero independiente.
Empresas que preside:
Grupo Financiero Banorte: 521,729 mdp en ventas; 34,556 empleados.
Gruma: 122,393 mdp en ventas; 25,213 empleados. Vicepresidente.
Cerrey: ventas y empleados no disponibles.
10. Fernando Chico Pardo
Con la incorporación de Banamex a su portafolio, Fernando Chico Pardo llega al top 10 del ranking y amplía su presencia en sectores como banca, infraestructura aeroportuaria e inversiones. También participa como consejero independiente en Grupo Industrial Saltillo, Grupo Carso y GEPP, además de ser accionista de RLH Properties y Carrix.
Empresas que preside:
Banamex: 235,369 mdp en ventas; 30,658 empleados.
Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR): 37,237 mdp en ventas; 2,023 empleados.
Promecap Acquisition Company: ventas y empleados no disponibles.
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De Azcárraga a Salinas Pliego, otros perfiles destacados
Fuera del top 10 aparecen empresarios que mantienen una fuerte presencia en sectores como medios de comunicación, entretenimiento, banca e infraestructura.
Alfonso de Angoitia Noriega ocupa el lugar 36. Es co-director de Grupo Televisa y TelevisaUnivision México, dos de los negocios más relevantes de su trayectoria empresarial.
Ricardo Salinas Pliego aparece en la posición 38. Es presidente de Grupo Salinas, conglomerado que reúne negocios como TV Azteca y Grupo Elektra.
Emilio Azcárraga Jean ocupa el lugar 48 y mantiene vínculos empresariales con Grupo Televisa, Grupo Ollamani y Empresas Cablevisión.
Entre las mujeres que destacan en el ranking está Laura Diez Barroso Azcárraga, quien ocupa la posición 25. Preside el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el Grupo Financiero Santander.
Altagracia Gómez Sierra aparece en el lugar 39. Está al frente del Grupo Promotora Empresarial de Occidente y Minsa, además de ser titular del CADERR.
¿Cómo se elige a Los 100 empresarios más importantes de México?
Para elaborar el ranking, el equipo de Inteligencia Expansión analiza alrededor de 150 empresarios mexicanos que participan activamente en los consejos de administración de empresas que operan en México. La información proviene de reportes anuales de las compañías y de bases de datos de Expansión.
La metodología no toma en cuenta la fortuna personal de los empresarios. En cambio, mide el poder y la influencia que tienen dentro de las empresas y en la economía mexicana. El factor principal es la influencia empresarial, que representa 80% de la evaluación.
Para calcularla se considera el nivel que ocupa cada empresario en los consejos de administración, así como el tamaño de las compañías vinculadas con él. Para esto se toman en cuenta sus ingresos, los empleos que generan y el peso de su industria en el PIB nacional.
El 20% restante se divide entre tres factores: la participación en organismos empresariales (10%), el alcance global de sus compañías (5%) y el valor en bolsa de las empresas públicas que controla (5%). De esta manera, el ranking busca medir no quién tiene la mayor fortuna, sino quién concentra mayor influencia empresarial y económica en México.