De Carlos Slim a Chico Pardo: los 10 empresarios más importantes de México según el ranking de Expansión 2026

1. Carlos Slim Helú

El ingeniero Carlos Slim Helú encabeza el ranking 2026 de Los 100 empresarios más importantes de México. Su grupo tiene presencia en sectores como telecomunicaciones, construcción, infraestructura y minería, con América Móvil y Grupo Carso como sus principales compañías. También participa en los consejos de IDEAL y Sitios Latinoamérica y es miembro del Consejo Mexicano de Negocios.

Empresas que preside:

América Móvil: 943,638 mdp en ventas; 177,711 empleados.

Grupo Carso: 191,621 mdp en ventas; 84,683 empleados.

CICSA: 28,479 mdp en ventas; 2,000 empleados.

Minera Frisco: 14,056 mdp en ventas; 3,423 empleados.

El ranking de Expansión vuelve a colocar en la cima a Carlos Slim Helú, con negocios en telecomunicaciones, construcción, infraestructura y minería. (YURI CORTEZ/AFP)





2. Carlos Slim Domit

Hijo de Slim Helú y considerado su principal heredero empresarial, está al frente de dos de las compañías más importantes del grupo familiar. Su actividad se concentra principalmente en telecomunicaciones, infraestructura y construcción, y también es miembro del Consejo Mexicano de Negocios.

Empresas que preside:

América Móvil: 943,638 mdp en ventas; 177,711 empleados.

Grupo Carso: 191,621 mdp en ventas; 84,683 empleados.

Como parte de la siguiente generación del grupo familiar, Carlos Slim Domit participa en la conducción de América Móvil y Grupo Carso. (Fundación Telmex)





3. Alejandro Baillères Gual

Al frente de Grupo BAL, Baillères Gual ocupa la tercera posición del ranking y encabeza uno de los grupos empresariales más relevantes de México, con negocios en sectores como minería, seguros, finanzas y comercio. También participa en los consejos patrimoniales de FEMSA e ITAM y es miembro del Consejo Mexicano de Negocios.

Empresas que preside:

Grupo BAL: 375,478 mdp en ventas; 37,891 empleados.

Al frente de Grupo BAL, Alejandro Baillères Gual concentra negocios en sectores como minería, seguros, finanzas y comercio (Facebook El Palacio de )





4. José Antonio Fernández Carbajal

Al frente de FEMSA, José Antonio Fernández Carbajal encabeza uno de los mayores grupos empresariales de México, con negocios que abarcan bebidas, comercio y otras actividades. También participa como consejero independiente de Industrias Peñoles, es miembro del consejo del ITESM y forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.

Empresas que preside:

FEMSA: 840,954 mdp en ventas; 368,776 empleados.

La conducción de FEMSA está en manos de José Antonio Fernández Carbajal, uno de los empresarios con mayor presencia en bebidas y comercio.





5. Patrick Slim Domit

Hijo de Carlos Slim Helú y uno de los integrantes de la siguiente generación al frente del grupo empresarial familiar, Patrick Slim Domit participa en la conducción de sus principales compañías. Es vicepresidente de América Móvil y Grupo Carso, además de presidir Grupo Telvista.

Empresas que preside:

América Móvil: 943,638 mdp en ventas; 177,711 empleados. Vicepresidente.

Grupo Carso: 191,621 mdp en ventas; 84,683 empleados. Vicepresidente.

Grupo Telvista: ventas y empleados no disponibles.

Dentro de las principales compañías del grupo familiar, Patrick Slim Domit (derecha) participa en la conducción de América Móvil y Grupo Carso. (Graciela López Herrera)





6. Daniel Servitje Montull

Al frente de Grupo Bimbo, Daniel Servitje Montull representa a la tercera generación de la familia que ha encabezado la compañía y participa en distintos organismos empresariales. También es consejero independiente de Starbucks Corporation y forma parte de los consejos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), The Global Consumer Goods Forum, Aura Solar y el Consejo Mexicano de Negocios.

Empresas que preside:

Grupo Bimbo: 426,952 mdp en ventas; 153,966 empleados.

La tercera generación de la familia al frente de Grupo Bimbo está representada por Daniel Servitje Montull, quien encabeza la empresa panificadora. (Expansión)





7. Germán Larrea Mota Velasco

Al frente de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco concentra sus negocios principalmente en minería, transporte e infraestructura, además de participar en la industria del entretenimiento y el sector inmobiliario. También forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.

Empresas que preside:

Grupo México: 349,379 mdp en ventas; 31,910 empleados.

Grupo México Transportes: 64,674 mdp en ventas; 11,152 empleados.

Cinemex: 23,970 mdp en ventas; 3,000 empleados.

Empresarios Industriales de México: ventas y empleados no disponibles.

Fondo Inmobiliario: ventas y empleados no disponibles.

Con negocios principalmente en minería, transporte e infraestructura, Germán Larrea Mota Velasco dirige Grupo México. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)





8. Claudio X. González Laporte

Con una larga trayectoria en la industria de productos de consumo, Claudio X. González Laporte preside Kimberly-Clark de México y participa como consejero independiente en empresas de distintos sectores. También forma parte del Consejo Mexicano de Negocios.

Empresas que preside:

Kimberly-Clark de México: 55,371 mdp en ventas; 9,400 empleados.

La trayectoria empresarial de Claudio X. González Laporte está ligada a Kimberly-Clark de México, compañía que preside desde hace décadas. (Revista Expansión)





9. Carlos Hank González

Al frente de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González encabeza uno de los principales grupos financieros de México y también participa en la conducción de Gruma. Además, forma parte de los consejos de Grupo Hermes y Grupo Televisa, este último como consejero independiente.

Empresas que preside:

Grupo Financiero Banorte: 521,729 mdp en ventas; 34,556 empleados.

Gruma: 122,393 mdp en ventas; 25,213 empleados. Vicepresidente.

Cerrey: ventas y empleados no disponibles.

Al frente de Grupo Financiero Banorte y con participación en empresas como Gruma y Grupo Hermes, Carlos Hank González mantiene un amplio portafolio empresarial. (Jesus Almazan / Expansión)





10. Fernando Chico Pardo

Con la incorporación de Banamex a su portafolio, Fernando Chico Pardo llega al top 10 del ranking y amplía su presencia en sectores como banca, infraestructura aeroportuaria e inversiones. También participa como consejero independiente en Grupo Industrial Saltillo, Grupo Carso y GEPP, además de ser accionista de RLH Properties y Carrix.

Empresas que preside:

Banamex: 235,369 mdp en ventas; 30,658 empleados.

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR): 37,237 mdp en ventas; 2,023 empleados.

Promecap Acquisition Company: ventas y empleados no disponibles.