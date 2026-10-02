De Finanzas al negocio de consumo

Después de terminar la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, Jiménez estudió en la Universidad de Chapman, en California, Estados Unidos, donde obtuvo un Bachelor of Business Administration.

En 2012 se incorporó a Softtek como gerente de Finanzas. Después pasó por el área comercial y ocupó la dirección de Desarrollo de Negocios, hasta llegar a la dirección general de la vertical de Productos de Consumo Masivo, una de las unidades más importantes de la compañía.

La posibilidad de convertirse en CEO comenzó a aparecer en su horizonte apenas en los últimos cuatro o cinco años.

“Cuando entré nunca pensé que algún día iba a ser CEO”, cuenta en una entrevista a Expansión realizada en julio . “Conozco gente que hoy es CEO en la empresa y que ellos sí siguieron su proceso mental de los pasos que requerían para llegar a ser CEO. Yo no digo que eso sea ni bueno ni malo, simplemente no es mi personalidad, no fue así. El proceso se fue dando”.

Jiménez es un directivo que llega al máximo puesto después de haber conocido la compañía desde distintas posiciones, en lugar de hacerlo como un ejecutivo externo contratado para modificar el rumbo del negocio.

“Fui creciendo poco a poco en la organización y llegó un punto donde sí dije: a ver, pues sí puede llegar a ser una oportunidad real la de ser CEO”, relata.

Treviño destaca precisamente ese conocimiento interno como una de las razones para confiarle la dirección.

“David conoce profundamente esta compañía, valora su cultura y comprende las necesidades de nuestros clientes”, afirmó en una entrevista previa con Expansión.

El reto no es ser el siguiente Blanca Treviño

Jiménez tampoco plantea su llegada como una continuación personal del liderazgo de Treviño. Después de 26 años con ella al frente, cualquier comparación sería inevitable, pero el nuevo CEO evita plantearse el cargo en esos términos.

“No lo veo como venir a reemplazar a Blanca ni seguir el camino de Blanca porque eso es imposible”, dice.

Su punto de partida es otro. Softtek es una empresa mexicana que compite en un mercado global contra compañías de mucho mayor tamaño. Tiene presencia en tres continentes y clientes en México, Estados Unidos, Argentina, Europa y Asia.

Para Jiménez, dirigirla implica mantener la capacidad que le permitió crecer hasta ahora y, al mismo tiempo, responder a un cambio tecnológico que afecta directamente al negocio.

“El reto más importante, tanto para nosotros como empresa de tecnología como para cualquier otro, es qué pasa con la inteligencia artificial”, señala.