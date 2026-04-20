Aunque el nombre de Emilio Azcárraga Jean siempre estará ligado a Televisa, lo cierto es que desde hace algún tiempo el heredero del imperio mediático construido por su abuelo y su padre ha tomado distancia de las operaciones principales de la empresa.

Basta con revisar la información disponible en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para notarlo: el hijo de Azcárraga Milmo y nieto de Azcárraga Vidaurreta ya no aparece ni en la sección de principales funcionarios ni en la lista del consejo de administración. Hoy en día, Grupo Televisa es presidido de manera conjunta por Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega.

Esto no significa que Azcárraga Jean haya dejado de formar parte del grupo. Aunque se hizo a un lado para atender asuntos legales y financieros, el empresario aún preside tres empresas vinculadas al conglomerado.

Aquí te contamos cuáles son las compañías que todavía encabeza, cuánto venden, cuántos empleados tienen y cuál es su relación con Grupo Televisa.