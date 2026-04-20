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Emilio Azcárraga ya no dirige Televisa, pero hoy controla tres empresas enormes

Lejos de la gestión diaria de Televisa, Azcárraga mantiene posiciones clave en negocios que siguen siendo pilares del ecosistema mediático.
lun 20 abril 2026 02:43 PM
Emilio Azcárraga Jean ya no dirige Televisa, pero hoy controla tres empresas enormes y millonarias
Emilio Azcárraga Jean ha reducido su presencia en la operación directa de Televisa. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Aunque el nombre de Emilio Azcárraga Jean siempre estará ligado a Televisa, lo cierto es que desde hace algún tiempo el heredero del imperio mediático construido por su abuelo y su padre ha tomado distancia de las operaciones principales de la empresa.

Basta con revisar la información disponible en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para notarlo: el hijo de Azcárraga Milmo y nieto de Azcárraga Vidaurreta ya no aparece ni en la sección de principales funcionarios ni en la lista del consejo de administración. Hoy en día, Grupo Televisa es presidido de manera conjunta por Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega.

Esto no significa que Azcárraga Jean haya dejado de formar parte del grupo. Aunque se hizo a un lado para atender asuntos legales y financieros, el empresario aún preside tres empresas vinculadas al conglomerado.

Aquí te contamos cuáles son las compañías que todavía encabeza, cuánto venden, cuántos empleados tienen y cuál es su relación con Grupo Televisa.

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Grupo Ollamani

Se trata de una empresa de muy reciente creación. Nació en enero de 2024 como resultado de una escisión de Grupo Televisa y, desde febrero de ese mismo año, opera como una compañía independiente que cotiza por su cuenta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ollamani concentra cinco grandes unidades de negocio que antes formaban parte de Televisa: el Club América, el ahora llamado Estadio Banorte, PlayCity Casino, Editorial Televisa e Intermex.

De acuerdo con su página web , Ollamani —que en náhuatl significa “jugador de pelota”— surge de la integración de estas cinco marcas vinculadas al mundo del deporte, el entretenimiento, los juegos y la industria editorial.

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Bajo la clave de pizarra “Águilas”, en 2024 el Club América —como parte de esta nueva empresa— se convirtió en el primer equipo de futbol de América Latina en cotizar en el mercado bursátil. Ese mismo año, Grupo Ollamani reportó ventas por 6,028.5 millones de pesos y una plantilla de 1,836 empleados.

En este proyecto, Emilio Fernando Azcárraga Jean, nombre completo del empresario, funge como director general y presidente del consejo de administración. Ollamani se perfila así como su principal apuesta empresarial, justo en la antesala del Mundial de 2026, la remodelación del Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte— y la gestión del Club América, el equipo de sus amores.

Grupo Ollamani
Ollamani agrupa activos como el Club América, el Estadio Banorte, PlayCity, Editorial Televisa e Intermex. (Grupo Ollamani)

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Cablevisión

Aunque para muchos el nombre de Cablevisión puede parecer parte del pasado o una marca ya extinta, lo cierto es que se trata de una empresa vigente, con operaciones activas y buenos resultados en la Bolsa Mexicana de Valores .

Si bien Cablevisión dejó de ser una marca de televisión por cable casa por casa, hoy es la empresa matriz de Izzi, el negocio de internet y servicios de telecomunicaciones ligado a Grupo Televisa.

El lanzamiento de Izzi marcó un parteaguas en la forma de ofrecer servicios de telecomunicaciones en México, al integrar bajo un solo esquema el modelo de “Triple Play”: internet, telefonía y televisión como un producto único.

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Para consolidar su expansión, la empresa llevó a cabo una serie de adquisiciones clave en el sector cablero: en 2011 compró el 100% de Cablemás; en 2012 adquirió el 48% de Cablecom; en 2013 sumó el 52% restante de esa misma compañía; y en 2015 integró el 100% de Cablevisión Red (Telecable).

Actualmente, la compañía es dirigida por Jean Paul Broc Haro, mientras que Emilio Azcárraga Jean funge como presidente del consejo de administración. De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , en 2024 Cablevisión reportó ventas por 14,628.1 millones de pesos y una plantilla de 5,450 empleados.

Al cierre de junio, los suscriptores únicos se ubicaron en 920,775. (Foto: tomada de cablevision.net.mx)
Cablevisión opera como matriz de Izzi y concentra el negocio de telecomunicaciones del grupo. (tomada de cablevision.net.mx)

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Innova

Aunque el nombre de Innova suele pasar desapercibido frente a otras marcas del ecosistema Televisa, se trata de una empresa vigente y clave en el negocio de televisión de paga vía satélite en México y América Latina. A diferencia de otras compañías del grupo, no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que no publica ingresos ni número de empleados.

Innova, S. de R.L. de C.V. fue constituida en 1996 y ese mismo año inició operaciones con el servicio de televisión de paga bajo la marca Sky, a través de tecnología satelital en modalidad DTH (Direct-To-Home). Su modelo permitió ampliar la cobertura de TV de paga a zonas donde el cable no tenía presencia.

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El servicio se basa en transmisión digital satelital con tecnología de compresión, lo que permite ofrecer más canales con mejor calidad de audio y video, además de extender la señal a nivel nacional, incluyendo zonas rurales o de difícil acceso.

Innova es un negocio conjunto entre Grupo Televisa y DIRECTV Group, con participación mayoritaria indirecta de Televisa. Esta alianza ha sido fundamental para el desarrollo del servicio en México y su posicionamiento en el mercado de televisión restringida.

En este esquema, Emilio Azcárraga Jean funge como presidente del consejo de administración, manteniendo su presencia en una de las plataformas históricas del negocio de televisión de paga del grupo.

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Otras actividades empresariales de Emilio Azcárraga

Además de su papel en las empresas directamente vinculadas al grupo, Emilio Azcárraga Jean mantiene una presencia activa en distintos frentes corporativos y de negocios.

Es presidente de la Fundación Televisa, desde donde impulsa proyectos sociales y de responsabilidad corporativa, y también figura como accionista de Grupo Televisa. En el plano internacional, se desempeña como consejero patrimonial de TelevisaUnivision, una de las principales plataformas de contenido en español a nivel global.

Fuera del sector de medios, participa como accionista en Grupo Axo y es integrante del Consejo Mexicano de Negocios, uno de los organismos empresariales más influyentes del país.

Nacido el 21 de febrero de 1968, Azcárraga Jean estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana y cursó estudios en mercadotecnia y administración de empresas en el IPADE.

Emilio Azcárraga
Su reconfiguración empresarial ocurre en un contexto de transición del modelo tradicional de medios. (Duilio Rodriguez/Duilio Rodriguez)

Las conclusiones del perfil Azcárraga Jean

En conjunto, el mapa empresarial de Emilio Azcárraga Jean muestra una transición más que una salida del ecosistema Televisa. Aunque ha reducido su presencia en la estructura directiva tradicional del grupo, mantiene posiciones clave en compañías estratégicas como Ollamani, Cablevisión e Innova, además de una participación activa en distintos frentes corporativos, tanto dentro como fuera del sector de medios.

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Su papel combina la gestión directa de activos relevantes —especialmente en entretenimiento, telecomunicaciones y deportes— con posiciones de control y representación en empresas y organismos de alto perfil. En ese sentido, más que una retirada, su trayectoria reciente refleja una reorganización de su influencia dentro del conglomerado que históricamente su familia ha encabezado.

De acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , de Expansión, Emilio Azcárraga Jean ocupa el lugar número 36, una posición que refleja su permanencia dentro del círculo de mayor influencia empresarial del país, a pesar de los ajustes en su papel operativo dentro de Grupo Televisa y sus compañías relacionadas.

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Emilio Azcárraga Jean GRUPO TELEVISA, S.A.

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