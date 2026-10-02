Carlos Slim apuesta 4,000 mdp por Puebla: vivienda, comercios y nuevos espacios en una zona histórica

¿Qué construirá Carlos Slim en Paseo San Francisco?





(Grupo Carso.)

El proyecto abarcará un polígono de más de 32,000 metros cuadrados y tendrá como principal componente habitacional 700 departamentos, que estarán disponibles tanto para venta como para renta.

También se contemplan dos niveles de corredores comerciales y estacionamientos subterráneos de hasta cuatro niveles para residentes y visitantes.

Por lo menos 30% de la superficie total permanecerá destinada a espacios abiertos. Ahí se distribuirán plazas, patios y jardines conectados mediante andadores y puentes con los inmuebles restaurados y los nuevos desarrollos.

La intervención deberá conservar las estructuras y fachadas históricas existentes. Además, el diseño evita edificios de gran altura para mantener la imagen urbana del primer cuadro de Puebla.

La inversión de 4,000 mdp se desarrollará durante dos años

Slim planteó un periodo aproximado de dos años para ejecutar las obras. Del monto total previsto, 1,500 millones de pesos ya se destinaron a la adquisición de predios.

No será necesario esperar a que terminen los departamentos para comenzar a utilizar parte del complejo. Conforme avance la construcción abrirán algunos locales comerciales y estacionamientos subterráneos.

Durante las obras se prevé la creación de 1,500 empleos directos y 2,500 indirectos, con prioridad para personas que viven en la zona del Centro Histórico.



Paseo San Francisco sumará comercios, universidad y espacios de uso público

La plaza Paseo de San Francisco también tendrá cambios. El plan contempla nuevos espacios comerciales, oficinas de gobierno y una universidad, mientras que en el Centro de Convenciones de Puebla se buscará aumentar la realización de conciertos.