Carlos Slim apuesta 4,000 mdp por Puebla: vivienda, comercios y nuevos espacios en una zona histórica

Carlos Slim anunció este jueves 1 de octubre una inversión de 4,000 millones de pesos para intervenir Paseo San Francisco, una zona ubicada en las inmediaciones del Centro Histórico de Puebla. El proyecto busca recuperar espacios deshabitados y sumar vivienda, actividad comercial y nuevos servicios sin alterar las fachadas históricas del área.
Esta intervención recuerda a la que hizo el ingeniero a inicios del milenio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde hubo un rescate masivo de inmuebles y calles que estaban en abandono.
Aquí te contamos qué se construirá en la ciudad de Puebla, cuánto durarán las obras y cómo cambiará esta parte de la ciudad.
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¿Qué construirá Carlos Slim en Paseo San Francisco?
El proyecto abarcará un polígono de más de 32,000 metros cuadrados y tendrá como principal componente habitacional 700 departamentos, que estarán disponibles tanto para venta como para renta.
También se contemplan dos niveles de corredores comerciales y estacionamientos subterráneos de hasta cuatro niveles para residentes y visitantes.
Por lo menos 30% de la superficie total permanecerá destinada a espacios abiertos. Ahí se distribuirán plazas, patios y jardines conectados mediante andadores y puentes con los inmuebles restaurados y los nuevos desarrollos.
La intervención deberá conservar las estructuras y fachadas históricas existentes. Además, el diseño evita edificios de gran altura para mantener la imagen urbana del primer cuadro de Puebla.
La inversión de 4,000 mdp se desarrollará durante dos años
Slim planteó un periodo aproximado de dos años para ejecutar las obras. Del monto total previsto, 1,500 millones de pesos ya se destinaron a la adquisición de predios.
No será necesario esperar a que terminen los departamentos para comenzar a utilizar parte del complejo. Conforme avance la construcción abrirán algunos locales comerciales y estacionamientos subterráneos.
Durante las obras se prevé la creación de 1,500 empleos directos y 2,500 indirectos, con prioridad para personas que viven en la zona del Centro Histórico.
Paseo San Francisco sumará comercios, universidad y espacios de uso público
La plaza Paseo de San Francisco también tendrá cambios. El plan contempla nuevos espacios comerciales, oficinas de gobierno y una universidad, mientras que en el Centro de Convenciones de Puebla se buscará aumentar la realización de conciertos.
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Slim señaló que el propósito es recuperar actividad durante el día y la noche mediante vivienda, gastronomía, entretenimiento, cultura y negocios. También sostuvo que el proyecto no busca generar gentrificación, sino ocupar espacios deshabitados y propiciar el regreso de familias a la zona.
Por encontrarse dentro del Centro Histórico, las obras requerirán los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A la inversión privada se sumarán trabajos municipales de alumbrado público, rehabilitación de calles y colocación de adoquines en algunas áreas peatonales.