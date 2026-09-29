Carlos Slim no le perdona la renta ni a sus propias marcas: ¿por qué Sanborns, Sears y DAX pagan mensualmente?

Carlos Slim no solo es el hombre más rico de México; también ha construido un amplio portafolio inmobiliario a través de sus empresas. Una de ellas es Inmuebles Carso, que opera y administra distintos centros comerciales en el país .

En estas plazas tienen presencia algunas de las cadenas más grandes de México, desde Liverpool y Chedraui hasta Soriana y Cinépolis, que pagan renta por los espacios donde mantienen sus establecimientos.

Incluso empresas que forman parte del mismo grupo empresarial de Slim, como Sanborns y DAX, pagan renta a Inmuebles Carso. Esto responde a la forma en que está estructurada la operación, pues las compañías que explotan los espacios comerciales y la empresa que es propietaria de los inmuebles funcionan como entidades separadas.

Pero, ¿qué empresas pagan renta a Inmuebles Carso por operar en sus plazas comerciales, dónde están ubicados estos inmuebles y cómo funcionan los contratos? Aquí te contamos quiénes son algunos de los inquilinos de la compañía y qué hay detrás de este negocio inmobiliario.