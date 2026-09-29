Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Carlos Slim no le perdona la renta ni a sus propias marcas: ¿por qué Sanborns, Sears y DAX pagan mensualmente?

Liverpool, Chedraui, Soriana y Cinépolis también están entre los inquilinos de Inmuebles Carso, que administra un amplio portafolio de centros comerciales en México.
mar 29 septiembre 2026 03:08 PM
Añadir Expansión en Google
La libreta que cambió la vida de Carlos Slim y dio origen a su fortuna de 128,000 millones de dólares
Inmuebles Carso administra propiedades comerciales donde operan marcas propias y empresas externas. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim no solo es el hombre más rico de México; también ha construido un amplio portafolio inmobiliario a través de sus empresas. Una de ellas es Inmuebles Carso, que opera y administra distintos centros comerciales en el país .

En estas plazas tienen presencia algunas de las cadenas más grandes de México, desde Liverpool y Chedraui hasta Soriana y Cinépolis, que pagan renta por los espacios donde mantienen sus establecimientos.

Incluso empresas que forman parte del mismo grupo empresarial de Slim, como Sanborns y DAX, pagan renta a Inmuebles Carso. Esto responde a la forma en que está estructurada la operación, pues las compañías que explotan los espacios comerciales y la empresa que es propietaria de los inmuebles funcionan como entidades separadas.

Pero, ¿qué empresas pagan renta a Inmuebles Carso por operar en sus plazas comerciales, dónde están ubicados estos inmuebles y cómo funcionan los contratos? Aquí te contamos quiénes son algunos de los inquilinos de la compañía y qué hay detrás de este negocio inmobiliario.

Publicidad

Las empresas externas que pagan renta a Carlos Slim

El portafolio comercial de Inmuebles Carso tiene entre sus inquilinos a algunas de las marcas más reconocidas de México. Son empresas que no forman parte del grupo empresarial de Slim y que ocupan espacios en sus plazas para operar tiendas, supermercados, cines o centros de entretenimiento.

Liverpool: es una de las principales tiendas departamentales presentes en el portafolio. Opera como tienda ancla en Plaza Satélite, donde además tiene una participación de 6.25% en el centro comercial.

Chedraui: la cadena de supermercados ocupa espacios como tienda ancla en Mexipuerto Ciudad Azteca y Plaza Nuevo Veracruz.

Soriana: También está entre los grandes autoservicios que operan en inmuebles de la compañía. Tiene presencia como tienda ancla en el CETRAM El Rosario.

Fotomontaje dividido en dos imágenes: a la izquierda el empresario mexicano Carlos Slim y a la derecha una vista aérea de Plaza Ciudad Azteca en Ecatepec, donde se observan los anuncios de Cinemex e Infinitum sobre la terminal del Mexibús.
Empresas

Carlos Slim convirtió tres estaciones del Metro en negocio y puso plazas comerciales donde miles pasan cada día


Cinépolis: la cadena de cines tiene complejos en Plaza Universidad, Plaza Ciudad Jardín, Plaza Altabrisa y Plaza San Luis, entre otros desarrollos del portafolio.

Cinemex: su presencia se extiende por varios inmuebles, entre ellos Pabellón Polanco, Plaza Inbursa Cuicuilco, Plaza Loreto, Plaza Insurgentes, Plaza Tlane, Mexipuerto Cuatro Caminos, Mexipuerto Ciudad Azteca, CETRAM El Rosario, Plaza Q y Plaza Nuevo Veracruz.

City Market: el supermercado de formato gourmet arrienda un espacio comercial en Plaza Carso II.

KidZania: el centro de entretenimiento infantil funciona como uno de los establecimientos ancla de Plaza Inbursa Cuicuilco.

UNID: la Universidad Interamericana para el Desarrollo también forma parte de los arrendatarios externos, ya que ocupa instalaciones dentro de Plaza Imagen, en Gómez Palacio, Durango.

Liverpool sufre caída de 17% en utilidades: los clientes compran menos pero no es su único problema
Liverpool, Chedraui, Soriana y Cinépolis están entre las compañías externas con presencia en sus inmuebles. (Foto: José Hernández / Cuartoscuro.)

Publicidad

Sanborns y las empresas de Slim que también pagan renta

El caso cambia cuando se revisan las compañías que forman parte del mismo entramado empresarial de Slim. Sears, Sanborns y DAX también ocupan espacios dentro de inmuebles de Inmuebles Carso y generan ingresos por arrendamiento para esta compañía.

Sears: la cadena departamental tiene presencia en distintos centros comerciales de Inmuebles Carso. Aunque forma parte de Grupo Sanborns, sus tiendas operan en espacios cuya propiedad corresponde a la división inmobiliaria.

Sanborns: las tiendas y restaurantes de la cadena también se encuentran dentro de diferentes plazas del grupo. Entre ellas están Plaza Carso, Plaza Satélite, Pabellón Polanco, Plaza Inbursa Cuicuilco, Mexipuerto Ciudad Azteca y Plaza Nuevo Veracruz.

DAX: la cadena especializada en productos de belleza, cuidado personal y conveniencia también tiene establecimientos en inmuebles de la compañía, entre ellos Plaza Carso y Plaza Universidad.

Retrato de Carlos Slim Helú dividido por una línea diagonal de una plaza comercial con tiendas ancla, estacionamiento y edificio de hotel en la periferia urbana.
Empresas

Carlos Slim convirtió un basurero del Edomex en plaza comercial, hospital y centro deportivo

La clave está en que pertenecer al mismo grupo empresarial no significa que sean la misma sociedad. Inmuebles Carso concentra el negocio inmobiliario, mientras que Sears, Sanborns y DAX desarrollan su actividad comercial bajo Grupo Sanborns. De hecho, en el reporte anual 2025 de la empresa , estas marcas aparecen dentro del apartado de “principales clientes”.

Por ello, el uso de los espacios puede generar contratos de arrendamiento y representar ingresos para Inmuebles Carso, aun cuando las empresas involucradas formen parte del mismo grupo empresarial. Un esquema similar ocurre con Grupo Televisa, que renta instalaciones y estudios a TelevisaUnivision , como muestra este otro caso de empresas relacionadas que mantienen operaciones entre sí mediante contratos de arrendamiento.

Sanborns Carlos Slim
Sanborns es una de las marcas relacionadas con Slim que ocupa espacios comerciales de Inmuebles Carso. (Expansión)

Publicidad

¿Cómo funcionan los contratos en las plazas de Slim?

Rentar un espacio en una plaza de Inmuebles Carso implica más que cubrir una mensualidad. Los contratos pueden tener una duración de uno a 10 años y contemplan revisiones anuales de la renta conforme a las condiciones del mercado.

Además del pago mensual, el inquilino debe cubrir mantenimiento, servicios públicos y otros gastos de las áreas comunes. También entrega un depósito equivalente, generalmente, a dos meses de renta, aunque puede llegar a tres.

Carlos Slim estudió en la UNAM, pero no es el único empresario egresado de la máxima casa de estudios.
Empresas

Carlos Slim y su imperio educativo: es dueño de 21 campus donde operan Unitec y UVM

Algunos contratos incluyen además una cuota inicial de acceso al centro comercial, conocida como “guante” o key money. Su monto depende del acuerdo y, bajo ciertas condiciones, una parte puede recuperarse cuando el local pasa a un nuevo inquilino.

El impuesto predial corre por cuenta de Inmuebles Carso. Y cuando llega el momento de renovar, la renta vuelve a revisarse con base en el mercado. Al ser arrendamientos operativos, el contrato no da al inquilino la opción de comprar el inmueble al terminar el plazo.

Plaza Universidad
Las plazas de Inmuebles Carso albergan tiendas, supermercados, cines y otros establecimientos comerciales. (Inmuebles Carso)

La actualidad de Inmuebles Carso

El negocio inmobiliario es solo una de las piezas del amplio entramado empresarial de Carlos Slim. Dentro de ese portafolio, Inmuebles Carso mantiene una operación propia y un peso relevante en la administración y explotación de propiedades comerciales.

De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 de Expansión , la compañía ocupó el lugar 363, después de ubicarse en el 349 un año antes. En 2025 reportó ingresos por 8,812.6 millones de pesos, un crecimiento de 4.1% frente a 2024, y registró una plantilla de 1,076 trabajadores.

Aunque se encuentra lejos de los ingresos de gigantes del grupo como América Móvil y Grupo Carso, las cifras muestran la dimensión de una compañía cuyo negocio está concentrado en los activos inmobiliarios. Su posición en el ranking y el crecimiento de sus ingresos reflejan el tamaño que ha alcanzado esta operación dentro del conglomerado de Slim.

Tags

Carlos Slim Helú Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad