El acuerdo todavía debe ser sometido a una segunda votación de los trabajadores, pero permite a la empresa y al sindicato dejar atrás una negociación que se complicó mucho más de lo habitual para una revisión contractual que ocurre periódicamente.

El contrato se encontró con un contexto adverso

Cuando Volkswagen y el SITIAVW comenzaron la revisión del contrato colectivo, la planta de Puebla ya enfrentaba una presión que iba más allá de la negociación laboral.

La empresa anunció la eliminación indefinida de uno de los tres turnos del segmento donde fabrica el Jetta y el Tiguan. Volkswagen atribuyó el ajuste a “ las condiciones actuales de sus mercados clave” en Norteamérica y lo calificó como una decisión “ difícil pero necesaria”.

Los números ayudan a explicar por qué. De las 223,559 unidades producidas en Puebla durante el primer semestre de 2026, 50.75% tuvieron como destino Estados Unidos, de acuerdo con datos de Inegi. El problema es que ese mercado dejó de ofrecer las mismas condiciones para los vehículos fabricados en México.

Los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump modificaron la ecuación para las armadoras mexicanas. Los vehículos procedentes de México que cumplen las reglas de origen del T-MEC enfrentan un arancel de 15%, mientras que aquellos que no las cumplen están sujetos a una tarifa de 25%.

La diferencia vuelve más relevante el contenido estadounidense de los vehículos y de sus componentes, y presiona especialmente a los modelos con menor integración de partes provenientes de Estados Unidos.

Para Volkswagen, además, algunos de los modelos producidos en Puebla no están teniendo el mismo desempeño en ese mercado.

El Jetta vendió 27,514 unidades en Estados Unidos durante el primer semestre de 2026, 14.8% menos que las 32,306 del mismo periodo de 2025.

Falta de componentes para la producción de Taos

A esa presión se sumó otro problema industrial. Volkswagen tuvo que suspender temporalmente la producción del Taos en Puebla por falta de componentes.

De acuerdo con una comunicación del SITIAVW a los trabajadores, habrá un paro productivo del 5 al 9 de octubre de 2026 debido a la falta de componentes. Durante esos cinco días no trabajarán los turnos 1 y 2 del segmento.

El sindicato informó que a los trabajadores se les tomará un día de vacaciones, manteniendo el esquema 2x1, es decir, dos días de descanso por uno considerado para este propósito. Para quienes no tengan saldo de vacaciones se aplicará el concepto de kurzarbeit, mientras que se respetará el rol de turnos.

Algunas personas serán convocadas para actividades específicas relacionadas con arranques, mantenimiento, retrabajos, refacciones, TPM y recuperación de materiales y equipos.