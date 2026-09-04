La reducción no significa que Volkswagen abandone segmentos completos. El grupo mantendrá una oferta que abarque desde vehículos de entrada hasta modelos de lujo, pero concentrará sus recursos en aquellos productos con mayor atractivo comercial, tecnológico y de diseño.

¿Qué cambia para los clientes?

El cambio será visible para los consumidores en la cantidad de combinaciones disponibles al momento de comprar un vehículo. Volkswagen pretende sustituir una oferta extensa de configuraciones por paquetes de equipamiento más estructurados, con el argumento de que serán más sencillos de elegir y permitirán trasladar parte de los ahorros directamente al cliente.

La empresa ejemplifica el alcance de su estrategia de simplificación con los asientos. Actualmente, el Grupo Volkswagen ofrece más de 2,300 variantes de asientos; hacia el futuro, la compañía pretende reducirlas a alrededor de 100 opciones.

La lógica detrás de este recorte es eliminar características con poca demanda y concentrar la producción en aquellas que los consumidores realmente eligen. Al fabricar un mayor volumen de unidades con configuraciones similares, Volkswagen espera obtener economías de escala y reducir los costos de producción y desarrollo.

Para los compradores, esto implicará menos posibilidades de personalización, pero también una configuración de compra más sencilla. En lugar de combinar decenas de elementos individuales, los clientes encontrarán paquetes de equipamiento previamente estructurados.

La compañía sostiene que el objetivo es que esta simplificación no implique una reducción en la calidad de los vehículos. Por el contrario, busca que la concentración de recursos permita elevar la calidad y ofrecer tecnología y equipamiento a precios más competitivos.

“Cada modelo futuro, desde los de gama básica hasta los de lujo, marcará la pauta en su categoría en cuanto a experiencia de conducción y tecnología”, señala el plan del grupo.

Para alcanzar estas metas, el grupo prevé destinar 135,000 millones de euros a inversiones de capital e investigación y desarrollo entre 2027 y 2031.