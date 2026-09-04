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Volkswagen reducirá a la mitad su oferta de vehículos y recortará 75% las configuraciones hacia 2035

El grupo alemán, que agrupa las marcas Volkswagen, Seat, Cupra, Audi y Porsche entre otras, eliminará gradualmente modelos y versiones de menor desempeño comercial para simplificar producción y mejorar su rentabilidad.
vie 04 septiembre 2026 08:36 AM
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Un empleado quita el plástico que cubre el logo de Volkswagen dentro de la línea de producción.
La automotriz alemana concentrará su oferta en los vehículos con mayor demanda y eliminará gradualmente opciones de bajo desempeño comercial. (Focke Strangmann/Getty Images )

El Grupo Volkswagen prepara una reducción de la variedad de vehículos, versiones y configuraciones que ofrece a sus clientes como parte de una reestructuración con la que busca disminuir costos, elevar los volúmenes por modelo y mejorar su rentabilidad.

El grupo alemán, que agrupa las marcas Volkswagen, Seat, Cupra, Audi y Porsche entre otras, prevé que para 2035 su cartera de modelos sea hasta 50% más pequeña, mientras que la complejidad de las opciones de equipamiento se reducirá hasta 75%.

La estrategia forma parte del denominado “Group Target Picture 2030”, un programa diseñado para hacer a la compañía “más ágil, resiliente y competitiva” ante una mayor presión económica y geopolítica.

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La reducción no significa que Volkswagen abandone segmentos completos. El grupo mantendrá una oferta que abarque desde vehículos de entrada hasta modelos de lujo, pero concentrará sus recursos en aquellos productos con mayor atractivo comercial, tecnológico y de diseño.

¿Qué cambia para los clientes?

El cambio será visible para los consumidores en la cantidad de combinaciones disponibles al momento de comprar un vehículo. Volkswagen pretende sustituir una oferta extensa de configuraciones por paquetes de equipamiento más estructurados, con el argumento de que serán más sencillos de elegir y permitirán trasladar parte de los ahorros directamente al cliente.

La empresa ejemplifica el alcance de su estrategia de simplificación con los asientos. Actualmente, el Grupo Volkswagen ofrece más de 2,300 variantes de asientos; hacia el futuro, la compañía pretende reducirlas a alrededor de 100 opciones.

La lógica detrás de este recorte es eliminar características con poca demanda y concentrar la producción en aquellas que los consumidores realmente eligen. Al fabricar un mayor volumen de unidades con configuraciones similares, Volkswagen espera obtener economías de escala y reducir los costos de producción y desarrollo.

Para los compradores, esto implicará menos posibilidades de personalización, pero también una configuración de compra más sencilla. En lugar de combinar decenas de elementos individuales, los clientes encontrarán paquetes de equipamiento previamente estructurados.

La compañía sostiene que el objetivo es que esta simplificación no implique una reducción en la calidad de los vehículos. Por el contrario, busca que la concentración de recursos permita elevar la calidad y ofrecer tecnología y equipamiento a precios más competitivos.

“Cada modelo futuro, desde los de gama básica hasta los de lujo, marcará la pauta en su categoría en cuanto a experiencia de conducción y tecnología”, señala el plan del grupo.

Para alcanzar estas metas, el grupo prevé destinar 135,000 millones de euros a inversiones de capital e investigación y desarrollo entre 2027 y 2031.

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Volkswagen tampoco plantea una gama idéntica para todos los mercados. El grupo está ajustando sus plataformas, arquitecturas electrónicas, sistemas de asistencia al conductor y software a las necesidades de los hemisferios occidental y oriental.

La apuesta por vender más de cada modelo

La reducción de la cartera responde también a una necesidad financiera. Volkswagen pretende concentrar sus recursos de desarrollo y producción en un menor número de vehículos para incrementar el volumen fabricado por modelo.

Con menos plataformas, variantes y configuraciones, la empresa espera repartir los costos de desarrollo entre un mayor número de unidades, al mismo tiempo que simplifica sus procesos industriales y de suministro.

El objetivo es que los modelos que permanezcan en la oferta tengan un mayor peso comercial y sean capaces de generar mejores economías de escala.

Arno Antlitz, director financiero del Grupo Volkswagen, reconoció en un comunicado que las medidas de reducción de costos implementadas hasta ahora no son suficientes frente al escenario económico y geopolítico.

“Debemos, en cambio, reestructurar radicalmente nuestro modelo de negocio y lograr mejoras estructurales y sostenibles”, dijo Antlitz.

Su objetivo financiero es alcanzar un margen operativo de 9% en 2030, equivalente a un resultado operativo de aproximadamente 31,000 millones de euros.

El directivo agregó que la compañía necesita reducir la complejidad de su cartera de productos y plataformas tecnológicas, además de disminuir los niveles de toma de decisiones.

“Solo podremos lograrlo reduciendo sustancialmente la complejidad: tanto en nuestra cartera de productos y plataformas tecnológicas como en el número de unidades y niveles de toma de decisiones”, afirmó.

Aunque Volkswagen todavía no ha detallado qué modelos saldrán de su catálogo, sí ha adelantado que la reducción será gradual y estará determinada por el desempeño comercial de cada vehículo. La compañía concentrará sus recursos en los modelos con mayor demanda y potencial, mientras que aquellos con menores volúmenes de ventas serán los principales candidatos a desaparecer conforme avance la simplificación de la cartera hacia 2035.

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