Adium representa a Lilly en 11 territorios de América Latina, aunque México, Colombia y Brasil son mercados operados directamente por el laboratorio estadounidense. La farmacéutica prevé que el segmento seguirá creciendo conforme lleguen nuevas terapias. Además de los productos actuales, la compañía anticipa la llegada de un tratamiento oral para obesidad y, posteriormente, de una terapia triple.

El tamaño potencial del mercado también explica el interés de las farmacéuticas. Beramendi señaló que alrededor de seis de cada 10 personas en la región enfrentan algún problema de sobrepeso u obesidad y que el reto para los sistemas de salud será determinar el costo-efectividad de incorporar estos tratamientos frente a los costos asociados con enfermedades relacionadas con la obesidad y la diabetes.

En México, el mercado tiene además un peso particular por la magnitud del problema de obesidad. Investigaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica han señalado que la enfermedad resulta de la interacción entre factores genéticos, ambientales y biológicos, mientras que el gobierno mexicano mantiene la obesidad y la diabetes entre las principales prioridades de salud pública.

“Estamos creciendo en una tasa de dos dígitos interanuales y creemos que eso va a seguir sucediendo. El potenciar estopa en nuevos segmentos y nuevos mercados. Veo las posibilidades de de crecimiento icon algunos lanzamientos en oncología, inmunología eh y fundamentalmente el uno de los drivers más fuerte de crecimiento tiene que ver con él la llegada de productos para diabetes tipo 2 y obesidad”

Adium acelera expansión productiva

La estrategia de crecimiento de Adium no se limita a México. En los últimos tres años, la compañía ha destinado más de 167 millones de dólares a obras de expansión en América Latina, incluida la ampliación de sus instalaciones en Argentina y Paraguay.

Uno de los principales proyectos está en San Juan, Argentina, donde Adium invirtió 60 millones de dólares durante dos años para ampliar 60% la capacidad de su planta. De acuerdo con la compañía, la instalación produce actualmente alrededor de 700 millones de comprimidos al año y, una vez terminada la ampliación, superará los mil millones de comprimidos anuales.

La expansión de Adium en Argentina llevó dos años. (Foto: Buho Productora / Cortesía. )

El proyecto incorpora nueva infraestructura, servicios y cuatro líneas de alta velocidad para acondicionamiento, además de sumar 150 colaboradores. La inversión busca responder a una demanda que, de acuerdo con la compañía, ya supera la capacidad productiva disponible.

La expansión también está orientada a exportación. Entre 60% y 70% de la producción de la planta de San Juan se destina a mercados internacionales y llega a más de 18 países de América Latina. Adium prevé cerrar el año con alrededor de 115 millones de dólares en exportaciones desde Argentina, un récord para la operación y que la coloca como el segundo laboratorio farmacéutico del país por ventas externas.

El peso exportador de la operación argentina es un ejemplo del modelo que Adium busca desarrollar en su red regional: producir en sus propias instalaciones y distribuir desde ahí a distintos mercados. En San Juan, la compañía reporta una producción de alrededor de 70 millones de comprimidos mensuales y cerca de 11 millones de blísteres. En la planta de Buenos Aires, dedicada a medicamentos de especialidad, 95% de la producción se exporta.

La compañía cuenta con más de 7,300 colaboradores en América Latina y combina el crecimiento de sus propias operaciones con acuerdos de licencia con farmacéuticas multinacionales. Su siguiente etapa de expansión en México todavía no tiene monto ni capacidad definidos públicamente, pero la empresa identifica al país como uno de los mercados donde puede aumentar simultaneamente su producción y actividad de investigación.

Para México, el movimiento representaría algo más que una ampliación de manufactura: implicaría que una farmacéutica con presencia regional utilice el país no solo como mercado, sino también como plataforma para producir, investigar y eventualmente participar en el suministro institucional de medicamentos.

“No todos los mercados tienen los mismos productos y pero esto es una planificación a nivel regional para hacer más eficientes las plantas e integrar esa producción para abastecer a toda México”, declaró Claudio Beramendi.