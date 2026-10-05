Mendoza, Argentina.- Adium evalúa nuevas inversiones en México para ampliar su capacidad productiva y desarrollar estudios clínicos locales, en un momento en que el gobierno federal impulsa una mayor producción de medicamentos en el país y el fortalecimiento de la investigación médica como parte del Plan México.
La farmacéutica, que llegó originalmente al país en 1992 bajo el nombre de Asofarma, y en 2024 evolucionó oficialmente su identidad comercial a Adium México, considera que México puede tener un papel más relevante dentro de su estrategia regional, tanto para atender el mercado nacional como para generar capacidades que permitan participar en acuerdos institucionales con el sector público.
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México es actualmente la segunda operación más importante de Adium en América Latina, de acuerdo con Claudio Beramendi, gerente general de Adium Argentina, con presencia principalmente en medicina general y oncología. La empresa ve espacio para aumentar su participación en investigación clínica mediante acuerdos con sus socios licenciantes y, al mismo tiempo, fortalecer la producción local.
En los grandes centros, como puede ser México, Argentina, Brasil o Colombia, estamos bajando sobre las oportunidades de generar inversión local, estudios clínicos locales a través de las relaciones con nuestros partners y obviamente mejorar todo lo que es la capacidad productiva local para poder generar también acuerdos más institucionales con los gobiernos para proveer en el segmento público
Claudio Beramendi
El movimiento aún está en una etapa inicial, de evaluación. El directivo señaló que actualmente Adium mantiene procesos relacionados con estudios clínicos en México, pero que ninguno ha comenzado todavía, por lo que no ofreció más información al respecto. Sin embargo, el país ya está en la lista de mercados donde la compañía busca aumentar su actividad de investigación.
A nivel regional, su estrategia contempla desarrollar estudios en México, Brasil, Argentina y Colombia, países que considera con infraestructura suficiente para este tipo de proyectos. La compañía destina actualmente más de 25 millones de dólares a investigación y desarrollo y anticipó que elevará su inversión en estudios clínicos.
La estrategia también coincide con el giro que el gobierno federal busca imprimir a la industria farmacéutica. Dentro del Plan México, las autoridades tienen como meta impulsar proyectos para aumentar la producción nacional de medicamentos y desarrollar capacidades de investigación, con el objetivo de fortalecer la participación de México en actividades de mayor valor dentro de la cadena farmacéutica.
En febrero, por ejemplo, el gobierno anunció un acuerdo con Moderna, Liomont y Birmex para desarrollar producción local de vacunas de ARN mensajero y capacidades nacionales de investigación clínica.
Para Adium, la posibilidad de producir más en México no se limita al abastecimiento del mercado local. Su modelo regional parte de una red de plantas propias que abastecen a distintos mercados de América Latina, por lo que aumentar la capacidad productiva mexicana podría darle al país un papel mayor dentro de esa estructura.
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La planta de Adium en México
Adium cuenta con instalaciones productivas en cinco países de América Latina. Su planta en Ciudad de México tiene capacidad para elaborar cuatro millones de unidades anuales de medicamentos sólidos, una capacidad menor frente a otros nodos de su red.
La planta de Asunción, Paraguay, puede producir hasta 70 millones de unidades al año de sólidos, líquidos, cremas e inyectables; la de Sao Paulo, Brasil, alcanza 10 millones de unidades anuales de sólidos y sus instalaciones de Argentina también concentran una parte relevante de la producción regional.
La red se complementa con un centro logístico regional en Montevideo, Uruguay, con capacidad para realizar el empaque final y acondicionamiento primario y secundario de hasta 18 millones de unidades anuales. En Buenos Aires, Adium produce medicamentos sólidos oncológicos, hormonales no sexuales e inmunosupresores, con una capacidad reportada de 11 millones de unidades anuales.
La infraestructura revela que México ya forma parte de la plataforma productiva regional de Adium, pero también deja espacio para crecer. La compañía no ha detallado todavía cuánto invertiría en el país ni qué capacidad adicional busca incorporar, pero sí ha colocado producción local e investigación clínica entre las oportunidades que analiza.
Obesidad cambia el mapa farmacéutico
La estrategia de Adium en México llega cuando el mercado latinoamericano de medicamentos enfrenta uno de sus mayores cambios en el segmento de obesidad y diabetes tipo 2. La compañía crece a doble dígito interanual y señala a los tratamientos para estas enfermedades como uno de sus principales motores de crecimiento, junto con oncología e inmunología.
El impacto de estos medicamentos también se refleja en el ranking regional de farmacéuticas.
Lilly estaba número ocho y pasó a ser número uno; fíjense el impacto que ha tenido tirzepatida o todo este segmento de obesidad y diabetes. Ese producto, y algún producto más, pero ese producto fundamentalmente posicionó a Lilly como número uno en la región
Claudio Beramendi
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Adium representa a Lilly en 11 territorios de América Latina, aunque México, Colombia y Brasil son mercados operados directamente por el laboratorio estadounidense. La farmacéutica prevé que el segmento seguirá creciendo conforme lleguen nuevas terapias. Además de los productos actuales, la compañía anticipa la llegada de un tratamiento oral para obesidad y, posteriormente, de una terapia triple.
El tamaño potencial del mercado también explica el interés de las farmacéuticas. Beramendi señaló que alrededor de seis de cada 10 personas en la región enfrentan algún problema de sobrepeso u obesidad y que el reto para los sistemas de salud será determinar el costo-efectividad de incorporar estos tratamientos frente a los costos asociados con enfermedades relacionadas con la obesidad y la diabetes.
En México, el mercado tiene además un peso particular por la magnitud del problema de obesidad. Investigaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica han señalado que la enfermedad resulta de la interacción entre factores genéticos, ambientales y biológicos, mientras que el gobierno mexicano mantiene la obesidad y la diabetes entre las principales prioridades de salud pública.
“Estamos creciendo en una tasa de dos dígitos interanuales y creemos que eso va a seguir sucediendo. El potenciar estopa en nuevos segmentos y nuevos mercados. Veo las posibilidades de de crecimiento icon algunos lanzamientos en oncología, inmunología eh y fundamentalmente el uno de los drivers más fuerte de crecimiento tiene que ver con él la llegada de productos para diabetes tipo 2 y obesidad”
Adium acelera expansión productiva
La estrategia de crecimiento de Adium no se limita a México. En los últimos tres años, la compañía ha destinado más de 167 millones de dólares a obras de expansión en América Latina, incluida la ampliación de sus instalaciones en Argentina y Paraguay.
Uno de los principales proyectos está en San Juan, Argentina, donde Adium invirtió 60 millones de dólares durante dos años para ampliar 60% la capacidad de su planta. De acuerdo con la compañía, la instalación produce actualmente alrededor de 700 millones de comprimidos al año y, una vez terminada la ampliación, superará los mil millones de comprimidos anuales.
El proyecto incorpora nueva infraestructura, servicios y cuatro líneas de alta velocidad para acondicionamiento, además de sumar 150 colaboradores. La inversión busca responder a una demanda que, de acuerdo con la compañía, ya supera la capacidad productiva disponible.
La expansión también está orientada a exportación. Entre 60% y 70% de la producción de la planta de San Juan se destina a mercados internacionales y llega a más de 18 países de América Latina. Adium prevé cerrar el año con alrededor de 115 millones de dólares en exportaciones desde Argentina, un récord para la operación y que la coloca como el segundo laboratorio farmacéutico del país por ventas externas.
El peso exportador de la operación argentina es un ejemplo del modelo que Adium busca desarrollar en su red regional: producir en sus propias instalaciones y distribuir desde ahí a distintos mercados. En San Juan, la compañía reporta una producción de alrededor de 70 millones de comprimidos mensuales y cerca de 11 millones de blísteres. En la planta de Buenos Aires, dedicada a medicamentos de especialidad, 95% de la producción se exporta.
La compañía cuenta con más de 7,300 colaboradores en América Latina y combina el crecimiento de sus propias operaciones con acuerdos de licencia con farmacéuticas multinacionales. Su siguiente etapa de expansión en México todavía no tiene monto ni capacidad definidos públicamente, pero la empresa identifica al país como uno de los mercados donde puede aumentar simultaneamente su producción y actividad de investigación.
Para México, el movimiento representaría algo más que una ampliación de manufactura: implicaría que una farmacéutica con presencia regional utilice el país no solo como mercado, sino también como plataforma para producir, investigar y eventualmente participar en el suministro institucional de medicamentos.
“No todos los mercados tienen los mismos productos y pero esto es una planificación a nivel regional para hacer más eficientes las plantas e integrar esa producción para abastecer a toda México”, declaró Claudio Beramendi.