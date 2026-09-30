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¿Cansado del clutch? Estos hatchback, sedanes y SUV automáticos son los más accesibles en México

Dejar atrás el clutch no necesariamente obliga a brincar a las versiones más caras. Entre los modelos de entrada hay diferencias importantes en precio, transmisión, seguridad y equipamiento.
mié 30 septiembre 2026 05:09 PM
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Palanca de un carro automático de gama media, con Auto Hold y botón de Parking.
Pasar a una carro con transmisión automática podría muy costos, sin embargo, aún hay opciones accesibles en 2026. (Expansión|ChatGPT)

Manejar en la ciudad puede llegar a ser cansado si cuentas con un carro de transmisión manual, pero uno de los principales obstáculos para dejar de lado este aspecto es el alto precio de pasar a un vehículo de transmisión automática.

En Expansión realizamos una comparativa para encontrar los carros automáticos más accesibles entre hatchbacks , sedanes y SUVs. Te dejamos los modelos y su precio para tomar una decisión informada antes de gastar.

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Los hatchback automáticos más accesibles de 2026

Entre los dos hatchback analizados, el MG3 STYLE CVT parte de un precio de lista menor que el Hyundai Grand i10 y además ofrece mayor potencia. La marca coreana responde con conectividad inalámbrica.

MG3 STYLE CVT — 324,000 pesos

También cuenta con un precio promocional desde 299,000 pesos

- Motor: 1.5 litros de cuatro cilindros, 108 hp y 104 lb-pie de torque

- Transmisión: automática CVT con ocho velocidades simuladas

- Seguridad: seis bolsas de aire, freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold, control crucero, cámara y sensores de reversa

- Tecnología: pantalla táctil de 10.25 pulgadas, clúster digital de 7 pulgadas, llave inteligente y botón de encendido.

Hyundai Grand i10 GL Mid TA — 338,800 pesos

- Motor: 1.2 litros de cuatro cilindros, 83 hp y 84 lb-pie de torque

- Transmisión: automática de cuatro velocidades

- Seguridad: seis bolsas de aire, control de estabilidad, asistente en pendientes, monitoreo de presión de llantas, ABS e ISOFIX

- Tecnología: pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, iluminación ambiental y puertos USB-A y USB-C.

Sedan con el cofre abierto fuera de un taller mecánico.
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¿Qué sedanes automáticos cuestan menos?

El Changan Alsvin DCT aparece como una de las puertas de entrada más económicas hacia una transmisión automática, mientras el Mazda2 ofrece una potencia ligeramente superior y una caja SKYACTIV-Drive.

Changan Alsvin DCT 2026 — 294,500 pesos

- Motor: Blue Core 1.5 litros, 107 hp y 106 lb-pie de torque

- Transmisión: automática de doble embrague húmedo de cinco velocidades

- Seguridad: control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, ABS, cámara y sensores de reversa

- Tecnología: pantalla táctil de 10 pulgadas con MirrorLink, rines de aluminio de 15 pulgadas, vestiduras en ecopiel y encendido automático de faros

Mazda2 Sedán i Automática — 311,900 pesos

- Motor: 1.5 litros SKYACTIV-G, 109 hp y 104 lb-pie de torque

- Transmisión: automática SKYACTIV-Drive

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- Seguridad: control dinámico de estabilidad, cinturones de seguridad y anclajes para sillas infantiles

- Tecnología: faros LED con luces diurnas, conectividad Bluetooth y vestiduras de tela

¿Y cuánto cuesta entrar a una SUV automática?

Si buscas más espacio, estos SUV´s son los más accesibles en 2026:

JAC 2 Smart CVT — 342,000 pesos

- Motor: 1.5 litros; la ficha proporcionada no especifica potencia ni torque

- Transmisión: automática CVT

- Seguridad: ABS, EBD, asistencia de frenado hidráulico, sistema de anulación de freno, cámara y sensores traseros

- Tecnología: faros LED automáticos con función Follow Me Home, rines de aluminio de 17 pulgadas y rieles en el techo.

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Toyota Avanza XLE CVT — 400,200 pesos

- Motor: 1.5 litros, con 102 lb-pie de torque

- Transmisión: automática CVT

- Seguridad: seis bolsas de aire, ABS, asistente en pendientes, monitoreo de presión de llantas, ISOFIX y cámara de reversa

- Tecnología: pantalla de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado con salidas traseras y capacidad para siete pasajeros.

Además, declara un rendimiento de 19.10 km/l y ofrece tres filas de asientos, una diferencia importante frente a la JAC 2.

Más que fijarse únicamente en cuál cuesta menos, la comparación muestra que cada automático de entrada prioriza cosas distintas: algunos ofrecen más potencia, otros refuerzan seguridad o conectividad y, al subir de tamaño, aparecen ventajas como mayor espacio y capacidad para pasajeros.

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Automóviles automóviles, movilidad

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