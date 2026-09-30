¿Cansado del clutch? Estos hatchback, sedanes y SUV automáticos son los más accesibles en México

Los hatchback automáticos más accesibles de 2026

Entre los dos hatchback analizados, el MG3 STYLE CVT parte de un precio de lista menor que el Hyundai Grand i10 y además ofrece mayor potencia. La marca coreana responde con conectividad inalámbrica.

MG3 STYLE CVT — 324,000 pesos

También cuenta con un precio promocional desde 299,000 pesos

- Motor: 1.5 litros de cuatro cilindros, 108 hp y 104 lb-pie de torque

- Transmisión: automática CVT con ocho velocidades simuladas

- Seguridad: seis bolsas de aire, freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold, control crucero, cámara y sensores de reversa

- Tecnología: pantalla táctil de 10.25 pulgadas, clúster digital de 7 pulgadas, llave inteligente y botón de encendido.

Hyundai Grand i10 GL Mid TA — 338,800 pesos

- Motor: 1.2 litros de cuatro cilindros, 83 hp y 84 lb-pie de torque

- Transmisión: automática de cuatro velocidades

- Seguridad: seis bolsas de aire, control de estabilidad, asistente en pendientes, monitoreo de presión de llantas, ABS e ISOFIX

- Tecnología: pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, iluminación ambiental y puertos USB-A y USB-C.



¿Qué sedanes automáticos cuestan menos?

El Changan Alsvin DCT aparece como una de las puertas de entrada más económicas hacia una transmisión automática, mientras el Mazda2 ofrece una potencia ligeramente superior y una caja SKYACTIV-Drive.

Changan Alsvin DCT 2026 — 294,500 pesos

- Motor: Blue Core 1.5 litros, 107 hp y 106 lb-pie de torque

- Transmisión: automática de doble embrague húmedo de cinco velocidades

- Seguridad: control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, ABS, cámara y sensores de reversa

- Tecnología: pantalla táctil de 10 pulgadas con MirrorLink, rines de aluminio de 15 pulgadas, vestiduras en ecopiel y encendido automático de faros

Mazda2 Sedán i Automática — 311,900 pesos

- Motor: 1.5 litros SKYACTIV-G, 109 hp y 104 lb-pie de torque

- Transmisión: automática SKYACTIV-Drive