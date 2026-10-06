¿Qué pasa con las líneas suspendidas?

El resto de las líneas de ese grupo fue suspendido, aunque la medida no implica perder el número telefónico. Hasta el 4 de octubre, 1 millón 213 mil 717 líneas habían recuperado el servicio después de completar el trámite y la CRT prevé que alrededor de 1.4 millones adicionales sean reactivadas en los próximos días.

Durante la suspensión, las líneas todavía pueden utilizarse para realizar llamadas de emergencia y de atención ciudadana, contactar a la compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y completar el proceso de vinculación.

El registro continuará por bloques conforme avance el calendario. Las líneas con terminación 4 deberán completar el proceso a más tardar el 15 de octubre.

Después seguirán las terminaciones 5, el 31 de octubre; 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, el 15 de diciembre, y 9, el 31 de diciembre.

El objetivo del registro es reducir el anonimato de las líneas móviles y contribuir al combate de delitos cometidos mediante telefonía celular, entre ellos el fraude y la extorsión.