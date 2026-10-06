El registro telefónico en México ya superó la barrera de los 90 millones de líneas vinculadas. Al 4 de octubre, 91 millones 850 mil 448 líneas habían completado el proceso, equivalente a 58.5% de un universo de 157.1 millones.
El avance incorpora el último corte después de que venció el plazo para las líneas cuyo número telefónico termina en 3. De las aproximadamente 11.2 millones de líneas que integraban ese bloque, 9.85 millones ya completaron la vinculación, lo que representa un avance de 87.3%, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).