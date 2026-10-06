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El registro telefónico supera los 90 millones de líneas vinculadas

El avance incorpora el último corte después de que venció el plazo para las líneas cuyo número telefónico termina en 3.
mar 06 octubre 2026 03:21 PM
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Tres personas sostienen sus teléfono celulares mientras caminan por la calle.
La CRT reportó 91.8 millones de líneas vinculadas al 4 de octubre, mientras el calendario avanza hacia las terminaciones 4 y 5 con nuevas fechas límite.
 (Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

El registro telefónico en México ya superó la barrera de los 90 millones de líneas vinculadas. Al 4 de octubre, 91 millones 850 mil 448 líneas habían completado el proceso, equivalente a 58.5% de un universo de 157.1 millones.

El avance incorpora el último corte después de que venció el plazo para las líneas cuyo número telefónico termina en 3. De las aproximadamente 11.2 millones de líneas que integraban ese bloque, 9.85 millones ya completaron la vinculación, lo que representa un avance de 87.3%, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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¿Qué pasa con las líneas suspendidas?

El resto de las líneas de ese grupo fue suspendido, aunque la medida no implica perder el número telefónico. Hasta el 4 de octubre, 1 millón 213 mil 717 líneas habían recuperado el servicio después de completar el trámite y la CRT prevé que alrededor de 1.4 millones adicionales sean reactivadas en los próximos días.

Durante la suspensión, las líneas todavía pueden utilizarse para realizar llamadas de emergencia y de atención ciudadana, contactar a la compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y completar el proceso de vinculación.

El registro continuará por bloques conforme avance el calendario. Las líneas con terminación 4 deberán completar el proceso a más tardar el 15 de octubre.

Después seguirán las terminaciones 5, el 31 de octubre; 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, el 15 de diciembre, y 9, el 31 de diciembre.

El objetivo del registro es reducir el anonimato de las líneas móviles y contribuir al combate de delitos cometidos mediante telefonía celular, entre ellos el fraude y la extorsión.

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Telecomunicaciones

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