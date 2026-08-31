Además, sostuvo que el efecto habría sido particularmente relevante en el segmento de prepago , donde algunos consumidores acostumbraban comprar equipos de bajo costo, utilizarlos durante un periodo corto y sustituirlos por otros.

“Con la nueva obligación, ese ciclo de chip nuevo más equipo barato y desechable pierde fuerza, reduciendo una parte del volumen de ventas de smartphones”, advirtió Tovar.

La base de clientes de prepago de Telcel cerró prácticamente sin cambios frente a un año antes, al solo agregar 300 líneas nuevas. La propia compañía atribuyó la falta de crecimiento en este segmento al proceso de vinculación de líneas. Mientras que en pospago añadió solo 421,000 clientes.

Un estudio de perspectiva de Banamex anticipó que la política del registro se traducirá en una pérdida permanente para el sector de telecomunicaciones cercano a los 1,900 millones de pesos al mes.

Hasta el 19 de agosto se habían registrado 73.2 millones de líneas, equivalentes a 46.5% de las 157.1 millones de líneas activas en el país. Esto significa que más de la mitad del universo todavía no había completado el proceso de vinculación.

Escasez de chips

La caída se inserta en un contexto en donde a nivel mundial existe una nueva escasez de chips debido al boom de la inteligencia artificial en donde su producción se destina principalmente a los Centros de Datos, en detrimento de los semiconductores utilizados en dispositivos de consumo masivo como los smartphones.

Telcel, incluso, se vio obligada a anticipar compras de teléfonos celulares para robustecer su inventario a fin de evitar una eventual escasez de equipos en sus Centros de Atención a Clientes y posibles aumentos de precios.

Daniel Hajj, director general de la compañía, advirtió que el panorama aún es incierto y que no está claro si el efecto se limitará a un encarecimiento de los semiconductores o si derivará en problemas de disponibilidad de equipos en el mercado.

“El precio de los teléfonos también está subiendo. Queremos asegurarnos tener suficientes teléfonos para atender a nuestra clientela”, aseguró el directivo en conferencia con analistas por los resultados financieros del primer trimestre de este año.