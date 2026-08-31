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Telcel reporta caída en ventas de celulares por registro telefónico y escasez de chips

Telcel vio caer sus ingresos 1.7% en equipos debido al registro telefónico que modifica los hábitos de la renovación y un escenario de mayor presión en los precios de los celulares por los semiconductores.
lun 31 agosto 2026 08:39 AM
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Vendedores mostrando y dando información sobre teléfonos a un consumidor.
Algunos smartphones de gama básica ya han registrado incrementos superiores al 50% durante el primer trimestre. (Saúl López)

Las ventas de teléfonos fueron complicadas para Telcel en el segundo trimestre de este año, luego de haber hilado cuatro trimestres de crecimiento. La subsidiaria de América Móvil sufrió una caída en sus ingresos por equipo de 1.7%, al reportar 14,598 millones de pesos, respecto a los 14,853 millones del mismo periodo de 2025.

Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, explicó que el registro telefónico se convirtió en el factor principal que frenó la renovación de equipos entre algunos de sus usuarios de pospago, al representar un nuevo costo de transacción para quienes deben registrar o volver a registrar su línea al momento de cambiar de teléfono.

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Además, sostuvo que el efecto habría sido particularmente relevante en el segmento de prepago , donde algunos consumidores acostumbraban comprar equipos de bajo costo, utilizarlos durante un periodo corto y sustituirlos por otros.

“Con la nueva obligación, ese ciclo de chip nuevo más equipo barato y desechable pierde fuerza, reduciendo una parte del volumen de ventas de smartphones”, advirtió Tovar.

La base de clientes de prepago de Telcel cerró prácticamente sin cambios frente a un año antes, al solo agregar 300 líneas nuevas. La propia compañía atribuyó la falta de crecimiento en este segmento al proceso de vinculación de líneas. Mientras que en pospago añadió solo 421,000 clientes.

Un estudio de perspectiva de Banamex anticipó que la política del registro se traducirá en una pérdida permanente para el sector de telecomunicaciones cercano a los 1,900 millones de pesos al mes.

Hasta el 19 de agosto se habían registrado 73.2 millones de líneas, equivalentes a 46.5% de las 157.1 millones de líneas activas en el país. Esto significa que más de la mitad del universo todavía no había completado el proceso de vinculación.

Escasez de chips

La caída se inserta en un contexto en donde a nivel mundial existe una nueva escasez de chips debido al boom de la inteligencia artificial en donde su producción se destina principalmente a los Centros de Datos, en detrimento de los semiconductores utilizados en dispositivos de consumo masivo como los smartphones.

Telcel, incluso, se vio obligada a anticipar compras de teléfonos celulares para robustecer su inventario a fin de evitar una eventual escasez de equipos en sus Centros de Atención a Clientes y posibles aumentos de precios.

Daniel Hajj, director general de la compañía, advirtió que el panorama aún es incierto y que no está claro si el efecto se limitará a un encarecimiento de los semiconductores o si derivará en problemas de disponibilidad de equipos en el mercado.

“El precio de los teléfonos también está subiendo. Queremos asegurarnos tener suficientes teléfonos para atender a nuestra clientela”, aseguró el directivo en conferencia con analistas por los resultados financieros del primer trimestre de este año.

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De acuerdo con estimaciones de FDM CCS Insight, algunos smartphones de gama básica ya han registrado incrementos superiores al 50% durante el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y en un momento de presión económica en el país, en donde los niveles de consumo disminuyen, adquirir teléfonos se vuelve en un reto para los mexicanos.

Ramiro Tovar aseguró que aunque el operador anticipó inventario, solo podrá amortiguar la situación por un tiempo, pero no revertir las afectaciones. Los equipos de gama baja serán los más afectados, al proyectarse que el precio promedio subirá 14% o más de 500 dólares, debido a que los fabricantes ya no podrán producir teléfonos de menos de 100 dólares.

Así, Telcel enfrenta un escenario más complejo para la comercialización de equipos. Mientras el registro telefónico ya comienza a modificar los hábitos de renovación y limita el crecimiento del prepago, la escasez de semiconductores amenaza con encarecer y reducir la oferta de smartphones, especialmente los de gama baja.

La combinación de ambos factores podría mantener bajo presión las ventas de teléfonos en los próximos trimestres y dificultar el acceso de los consumidores a equipos más asequibles.

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