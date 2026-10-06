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Mexicana se perfila como la única aerolínea que conecte el Aeropuerto de Tulum tras la salida de Aeroméxico y Volaris

La aerolínea estatal mantiene sus rutas en Tulum mientras las aerolíneas privadas reducen operaciones o abandonan la terminal, en un mercado que enfrenta menor conectividad y demanda turística.
mar 06 octubre 2026 03:04 PM
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Mexicana de Aviación es una aerolínea estatal, al igual que el Aeropuerto Internacional de Tulum.
El Aeropuerto de Tulum comenzó a operar en diciembre de 2023. (Mexicana Vuela/Facebook)

El Aeropuerto Internacional de Tulum enfrenta una reducción de su conectividad aérea apenas tres años después de su inauguración. Aerolíneas privadas nacionales e internacionales han recortado frecuencias o anunciado el fin de sus operaciones en la terminal, mientras Mexicana de Aviación mantiene sus rutas y, en algunos casos, incluso ha incrementado sus vuelos.

Los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) muestran que, contrario a lo que suele ocurrir con un aeropuerto nuevo, que incorpora rutas conforme madura su operación, la terminal de Tulum ha reducido la oferta en algunas de sus principales conexiones nacionales.

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La ruta Guadalajara-Tulum pasó de 52 vuelos en enero a 36 en agosto, el último mes con información disponible. La conexión Monterrey-Tulum bajó de 19 a 14 vuelos en el mismo periodo.

Esta semana Aeroméxico y Volaris, entre otras compañías, anunciaron la suspensión de operaciones de operaciones en la terminal, reduciendo las opciones de conectividad para los pasajeros que buscan llegar al destino.

El comportamiento de las rutas que opera Mexicana es diferente. La conexión entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) y Tulum ha mantenido sus operaciones, mientras que la ruta Hermosillo-Tulum, también operada por la aerolínea estatal, aumentó sus frecuencias de cuatro vuelos en marzo a 29 en agosto.

Para Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo, la permanencia de Mexicana responde a una estructura distinta a la de las aerolíneas privadas, debido al apoyo respaldo financiero del gobierno.

“La única aerolínea que terminará volando ahí, por puede al tener apoyo del gobierno, va a ser Mexicana de Aviación. Obviamente vuela porque tiene financiamiento del estado, es decir, tiene subsidios. Solo así sería posible que siga volando, no porque Mexicana sea fuerte, sino porque, en realidad recibe el apoyo gubernamental”, asegura.

Las operaciones del aeropuerto de Tulum son un reflejo de las dificultades por las que ha atravesado la zona, en donde los altos precios de alquiler, servicios y alimentos, además de un mal trato a los turistas, han hecho que vaya perdiendo atractivo para el mercado turístico.

Tulum pierde atractivo como destino turístico

La menor conectividad aérea ocurre en un momento en que Tulum enfrenta dificultades para mantener el atractivo que tuvo como destino turístico. Los altos precios de alquiler, servicios y alimentos, además de una experiencia menos favorable para algunos visitantes, han afectado su capacidad para atraer viajeros.

Rosario Avilés, analista del sector aéreo, considera que el problema tiene su origen en una sobreoferta y especulación alrededor de Tulum que no terminó de convertirse en la demanda esperada.

Para recuperar el flujo de pasajeros y hacer viable la operación aérea, plantea una estrategia coordinada entre autoridades, empresas turísticas y aerolíneas.

“Necesitan esperar a que madure el destino, es decir, tener acuerdos con los hoteleros, restauranteros, con los dueños de las líneas aéreas, con los municipios. Aquí necesitamos hacer, como decimos en el sector, calentar la ruta e irlo apoyando”, comenta Avilés.

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La rutas internacionales también perdieron fuerza

Así como sucedió con las aerolíneas nacionales, las internacionales también fueron recortando vuelos hacia Tulum, con recortes en frecuencias de vuelos de hasta 70% a lo largo de este año, de acuerdo con datos de la AFAC.

Rutas como la de Atlanta-Tulum, registró 30 vuelos en enero, una cifra que bajó a cinco a agosto. Lo mismo pasó con la de Houston-Tulum, que tuvo 33 vuelos en enero, una cifra que disminuyó a 10.

Algunas rutas ya ni siquiera están vigentes. Una es la de Newark-Tulum, que en enero tuvo cinco vuelos, pero que a partir de febrero ya no continuaron realizándose. En el caso de la de Nueva York-Tulum, esta ruta dejó de operar luego en abril, luego de que en marzo tuviese 11 vuelos.

El cese comenzó desde el año pasado, cuando aerolíneas como Avianca , que mantenía una ruta desde Bogotá, Colombia, hacia Tulum, dejó de operarla los primeros días de julio.

Este año, el destino solo se mantuvieron vuelos internacionales desde Estados Unidos y Canadá, pero tras el cese de las rutas de Caligary y Montreal este año, el único país de donde van vuelos hacia Tulum fuera de México es Estados Unidos.

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Aerolíneas turismo, vacaciones, Tulum, hoteles Tulum

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