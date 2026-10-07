¿Correos de México puede competir con DHL y Estafeta? Así están sus precios y tiempos de entrega

Cuando se trata de enviar un paquete, elegir una empresa de mensajería puede hacer una diferencia de cientos de pesos. Aunque DHL y Estafeta son algunas de las opciones más conocidas, Correos de México, a través de Mexpost, también tiene servicios de paquetería que pueden competir en precio.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) muestra cuánto puede cambiar el costo de mandar exactamente el mismo paquete dependiendo de la empresa y del servicio elegido.
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La edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor consideró un paquete de 5 kilogramos, con dimensiones de 50 centímetros de largo, 40 de ancho y 30 de alto, enviado desde la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, hasta Gómez Palacio, Durango.
Correos de México frente a Estafeta y DHL
Para ese envío, Mexpost cotizó 359 pesos, con un tiempo estimado de entrega de tres días naturales.
La diferencia aumenta cuando se compara con Estafeta, para el mismo paquete y la misma ruta, la empresa cotizó 603.36 pesos, con un plazo estimado de cinco días naturales.
DHL fue la opción más cara de las tres: el precio registrado por Profeco fue de 1,038.96 pesos, aunque con un tiempo estimado de entrega de tres días naturales, igual que Mexpost.
En otras palabras, en este ejercicio de Profeco, mandar el paquete por DHL costaba 679.96 pesos más que hacerlo por Mexpost, aun cuando ambos tenían el mismo tiempo estimado de entrega.
Con Estafeta, la diferencia era de 244.36 pesos a favor de Mexpost, aunque el servicio de la empresa privada tenía un plazo estimado de cinco días.
Por otro lado, Redpack tuvo la cotización más baja con su servicio ecoexprés, de 297.30 pesos, aunque el tiempo estimado era de siete días naturales. Su servicio exprés costaba 462.28 pesos y contemplaba tres días de entrega. FedEx cotizó 468.90 pesos con un plazo de dos días y UPS registró 961.67 pesos con 10 días.
¿Qué ofrece Mexpost?
Correos de México cuenta con Mexpost como su servicio de mensajería y paquetería. Para los envíos nacionales ofrece distintas modalidades, entre ellas servicios de día siguiente, dos días y estándar.
El precio depende de factores como el peso, las dimensiones y la distancia entre el origen y el destino. Correos de México tiene un tarificador en línea para calcular el costo de cada envío a partir de los códigos postales.
En el tarifario 2026 de Mexpost, por ejemplo, la dependencia establece distintas tarifas para paquetes de hasta 5 kilogramos dependiendo de la zona y el tipo de servicio. Sin embargo, los precios no incluyen IVA.
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Estafeta tiene opciones desde día siguiente hasta terrestre
Estafeta también maneja distintos tiempos de entrega. La empresa ofrece servicios de día siguiente, dos días y una modalidad terrestre con un plazo de tres a cinco días hábiles. También tiene una opción con entrega garantizada antes de las 12:30 horas del día siguiente.
El precio final depende de las características del envío y de la ruta. La propia empresa señala que la frecuencia de entrega puede variar según el código postal y que algunas zonas requieren tiempos adicionales.
Por eso, comparar solamente el precio de una guía no necesariamente permite saber cuál será la opción más conveniente para todos los casos.
DHL cobra más, pero ofrece servicios exprés
DHL también maneja diferentes modalidades de envío y calcula el precio de acuerdo con las características del paquete y la ruta.
En el ejercicio de Profeco, su cotización para el paquete de 5 kilogramos fue de 1,038.96 pesos, con una entrega estimada de tres días naturales. Eso representó casi tres veces el costo de Mexpost para el mismo ejercicio.
La diferencia muestra que el consumidor puede encontrarse con precios muy distintos aun cuando el paquete, origen y destino sean exactamente los mismos.
Entonces, ¿Correos de México puede competir?
El comparativo de Profeco muestra que Mexpost puede ser una alternativa de menor costo frente a Estafeta y DHL, al menos bajo las condiciones de ese ejercicio.
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La diferencia es especialmente visible frente a DHL, ya que con 359 pesos se puede enviar en Mexpost contra 1,038.96 pesos en DHL, mientras que ambos tuvieron un tiempo estimado de entrega de tres días naturales.
Frente a Estafeta, Mexpost también tuvo una cotización menor con 359 pesos contra 603.36 pesos, aunque el plazo estimado de Mexpost fue de tres días frente a cinco de Estafeta.
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Sin embargo, esto no significa que Mexpost siempre vaya a ser más barato. El costo de un envío cambia según el peso, las dimensiones, el origen, el destino y el tipo de entrega que se contrate.
Además, la comparación de Profeco corresponde a cotizaciones realizadas para una ruta y unas características específicas. Para conocer cuánto costaría un envío concreto, Correos de México cuenta con un tarificador en línea, mientras que Estafeta y DHL también calculan sus precios a partir de los datos del paquete y los códigos postales.