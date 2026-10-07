¿Correos de México puede competir con DHL y Estafeta? Así están sus precios y tiempos de entrega

La edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor consideró un paquete de 5 kilogramos, con dimensiones de 50 centímetros de largo, 40 de ancho y 30 de alto, enviado desde la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, hasta Gómez Palacio, Durango.

Correos de México frente a Estafeta y DHL

Para ese envío, Mexpost cotizó 359 pesos, con un tiempo estimado de entrega de tres días naturales.

La diferencia aumenta cuando se compara con Estafeta, para el mismo paquete y la misma ruta, la empresa cotizó 603.36 pesos, con un plazo estimado de cinco días naturales.

DHL fue la opción más cara de las tres: el precio registrado por Profeco fue de 1,038.96 pesos, aunque con un tiempo estimado de entrega de tres días naturales, igual que Mexpost.



En otras palabras, en este ejercicio de Profeco, mandar el paquete por DHL costaba 679.96 pesos más que hacerlo por Mexpost, aun cuando ambos tenían el mismo tiempo estimado de entrega.

Con Estafeta, la diferencia era de 244.36 pesos a favor de Mexpost, aunque el servicio de la empresa privada tenía un plazo estimado de cinco días.

Por otro lado, Redpack tuvo la cotización más baja con su servicio ecoexprés, de 297.30 pesos, aunque el tiempo estimado era de siete días naturales. Su servicio exprés costaba 462.28 pesos y contemplaba tres días de entrega. FedEx cotizó 468.90 pesos con un plazo de dos días y UPS registró 961.67 pesos con 10 días.

¿Qué ofrece Mexpost?

Correos de México cuenta con Mexpost como su servicio de mensajería y paquetería. Para los envíos nacionales ofrece distintas modalidades, entre ellas servicios de día siguiente, dos días y estándar.

El precio depende de factores como el peso, las dimensiones y la distancia entre el origen y el destino. Correos de México tiene un tarificador en línea para calcular el costo de cada envío a partir de los códigos postales.

Mexpost estimó tres días naturales para entregar el paquete considerado en el comparativo. (Expansión )





En el tarifario 2026 de Mexpost, por ejemplo, la dependencia establece distintas tarifas para paquetes de hasta 5 kilogramos dependiendo de la zona y el tipo de servicio. Sin embargo, los precios no incluyen IVA.