DHL pausa operaciones en EAU por el conflicto: se va a Kuwait por el momento

Hanoi, Vietnam.- El conflicto en Oriente Medio, impulsado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ha obligado a la multinacional de logística DHL a pausar sus operaciones en Emiratos Árabes Unidos (EAU), para mudarse momentáneamente a Kuwait, en miras de mantener tanto sus operaciones como a su personal fuera de peligro.

“Operativamente lo estamos gestionando muy bien. Estamos realizando recogidas y entregas a nuestros clientes en todos los países. Ahora mismo, estamos recogiendo en Kuwait y entregando en Arabia Saudí. Lo hacemos todos los días. Eso es bueno. Estamos entrando y saliendo de forma ligeramente diferente. Así que los materiales entran y salen. Nuestra gente está segura, nuestras instalaciones están seguras”, comenta John Pearson, CEO de DHL Express en entrevista con Expansión.

El directivo espera que la situación actual pase pronto, pues la coyuntura llega a latitudes importantes para el comercio internacional y para la compañía. En junio del año pasado, la firma anunció una inversión por 500 millones de euros para la región de Oriente Medio, enfocándose principalmente tanto en EAU como en Arabia Saudí, a los que llamoócomo “mercados de rápido crecimiento”.