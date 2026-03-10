Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

DHL pausa operaciones en EAU por el conflicto: se va a Kuwait por el momento

Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel a Irán, la firma ha optado por hacer modificaciones en sus operaciones en la región de Oriente Medio.
mar 10 marzo 2026 12:36 PM
DHL pausa operaciones en EAU por conflicto: se va a Kuwait por el momento
A medios del año pasado, la firma anunció que invertiría 500 millones de euros en la región. (Ekaterina79/Getty Images)

Hanoi, Vietnam.- El conflicto en Oriente Medio, impulsado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, ha obligado a la multinacional de logística DHL a pausar sus operaciones en Emiratos Árabes Unidos (EAU), para mudarse momentáneamente a Kuwait, en miras de mantener tanto sus operaciones como a su personal fuera de peligro.

“Operativamente lo estamos gestionando muy bien. Estamos realizando recogidas y entregas a nuestros clientes en todos los países. Ahora mismo, estamos recogiendo en Kuwait y entregando en Arabia Saudí. Lo hacemos todos los días. Eso es bueno. Estamos entrando y saliendo de forma ligeramente diferente. Así que los materiales entran y salen. Nuestra gente está segura, nuestras instalaciones están seguras”, comenta John Pearson, CEO de DHL Express en entrevista con Expansión.

El directivo espera que la situación actual pase pronto, pues la coyuntura llega a latitudes importantes para el comercio internacional y para la compañía. En junio del año pasado, la firma anunció una inversión por 500 millones de euros para la región de Oriente Medio, enfocándose principalmente tanto en EAU como en Arabia Saudí, a los que llamoócomo “mercados de rápido crecimiento”.

Publicidad

La inversión anunciada por el grupo, destinadas a realizarse desde 2025 y hasta 2030, está enfocada a los cuatro negocios de la compañía, DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL Supply Chain y DHL eCommerce, de tal manera que espera que el dinamismo comercial regrese a la normalidad.

“Tengo mucha esperanza de que esto termine pronto y si termina rápidamente, el buen momento que se vivió en la región durante todo el año pasado, enero y febrero de este año, continuará, porque la actividad en la región es muy intensa… Espero que termine en una o dos semanas”, comenta.

Aunque los precios del petróleo han fluctuado desde el inicio de la ofensiva en Medio Oriente, a punto de llegar a los 120 dólares el barril, la firma ha tratado de mitigar el alza en precios, pues hasta el momento ha sido poco el lapso en el que el conflicto se ha mantenido vigente.

Las complicaciones no son mayores hasta ahora, pero esto dependerá del tiempo en que la coyuntura se mantenga.

“Como cualquier tipo de inflación, todo repercute en el consumidor final. El precio del petróleo ha aumentado y disminuido hoy, con una conducta mas hacia la baja debido a lo que dijo Trump;. Ha bajado a 90 dólares”, añade Pearson.

Publicidad

Desde divisiones como DHL Supply Chain desde Vietnam resienten la situación actual. Laurence Cheung, a cargo de este negocio desde el país asiático, comenta que la situación ha llevado a la implementación del Plan de Continuidad de Negocios (BCP), lo que le ha llevado a buscar otros aliados de los habituales como Qatar, Emirates y Turkish Airlines.

“Transferimos los envíos de las aerolíneas a otras, porque, aunque no tenemos un gran comercio entre Vietnam y Oriente Medio, utilizamos Oriente Medio como transporte hacia Europa. Si suspenden su servicio, también nos afectará, por lo que tendremos que aplicar un descuento”, comenta en entrevista con Expansión.

Por el poco tiempo del conflicto, aún parece prematuro obtener previsiones respecto a cuánto flujo comercial o intercambio de mercancías entre países podría estarse deteniendo, sin embargo, diversos analistas han dicho que los impactos dependerán de cuánto dure esto.

Con una situación tan cambiante, hoy luce indispensable el matener una buena y estrecha con los clientes, prácticamente a tiempo real, más si se trata de una empresa de logística con presencia global como DHL.

“Lo más importante es mantener a nuestros clientes informados y actualizados sobre los cambios y la situación del mercado. Para que el cliente esté al tanto de la situación”, añade Cheung.

Publicidad

Tags

DHL Irán Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad