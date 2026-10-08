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Amigo GNL tiene permiso ambiental, pero dos suspensiones frenan sus obras

El proyecto de licuefacción en Guaymas cuenta con permisos energéticos, pero la autorización de ASEA está impugnada y no puede surtir efectos mientras siga el juicio.
jue 08 octubre 2026 05:55 AM
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Persona observando desde la costa la presencia de un buque metanero, usado para la exportación de gas natural licuado.
El proyecto Amigo GLN contempla una planta de licuefacción y almacenamiento de gas natural en la costa de Guaymas, Sonora. (Nuestro Futuro)

El proyecto Amigo GNL, una planta de licuefacción y almacenamiento de gas natural que se contempla construir en la costa de Guaymas, Sonora, para reexportar gas de Estados Unidos hacia Asia, tiene permisos energéticos y una autorización ambiental, pero permanece frenado por dos suspensiones definitivas mientras el Poder Judicial resuelve las impugnaciones sobre su legalidad y sus posibles impactos en el Golfo de California.

La disputa ambiental se intensificó en marzo, cuando la organización Nuestro Futuro presentó un juicio de amparo contra la construcción del proyecto, desarrollado por LNG Alliance Pte en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), perteneciente a la Secretaría de Marina.

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El 20 de mayo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat), informó al juzgado que llevaba el caso, bajo protesta de decir verdad, que hasta ese momento no había otorgado ningún permiso en materia de impacto ambiental para Amigo GNL .

Con base en esa declaración, un juez federal otorgó la primera suspensión el 27 de mayo. Pero a finales de agosto, la coalición ¿Ballenas o Gas? encontró, en una solicitud presentada por la empresa ante el Departamento de Energía de Estados Unidos para ampliar los plazos de exportación de gas, que Amigo GNL afirmaba contar con una autorización ambiental de la ASEA.

La dependencia tuvo que reconocer posteriormente que sí había emitido el resolutivo. La autorización fue emitida el 13 de abril de 2026 y notificada al promovente un día después.

ASEA explicó que la evaluación ambiental comenzó con una solicitud presentada el 26 de noviembre de 2025 y que la consulta pública inició el 12 de febrero de 2026 y concluyó el 13 de marzo.

“Como parte de la evaluación, la ASEA solicitó opiniones a las autoridades competentes. Concluida la revisión técnica y jurídica, emitió la autorización con condicionantes que tomaron en consideración dichas opiniones y las manifestaciones recibidas durante la consulta pública”, aseguró la dependencia en un boletín del 26 de septiembre.

La autorización fue incorporada posteriormente al juicio de amparo y será revisada por el Poder Judicial.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum defendió este miércoles el origen del proyecto y aseguró que tanto Amigo GNL como otra planta de licuefacción proyectada en Puerto Libertad, Sonora, fueron autorizados antes de que comenzara la actual administración.

“Primero, este es un proyecto que inició hace tiempo, no es un proyecto que inicia con nuestro gobierno. Se le otorga la Manifestación de Impacto Ambiental con el Presidente López Obrador, tanto este como el de Puerto Libertad, los dos están autorizados desde que nosotros llegamos al gobierno”, dijo.

La presidenta explicó que ambos proyectos forman parte de acuerdos para permitir la exportación de gas natural desde Estados Unidos hacia Asia. Según su explicación, el almacenamiento de gas en territorio mexicano también fue considerado en su momento como una ventaja en términos de soberanía energética, debido a que esas reservas podrían eventualmente ser utilizadas por México.

“Son acuerdos que permiten la exportación de gas desde Estados Unidos a Asia”, señaló. “Y se consideró en su momento que tenía —aun cuando es gas de exportación— una ventaja en términos de soberanía, que es el almacenamiento de gas natural en el país, que en su momento podría ser utilizado para México”.

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La mandataria agregó que los proyectos fueron heredados por su administración y que desde entonces han continuado con su desarrollo.

“Pero son proyectos que vienen de hace tiempo, que fueron autorizados y que tienen el objetivo de apoyar estos proyectos. Así lo recibimos nosotros y así se han seguido desarrollando”, afirmó.

La declaración contrasta con el litigio que actualmente mantiene detenido a Amigo GNL.

Dos suspensiones mantienen detenido al proyecto

El expediente judicial mantiene actualmente a Amigo GNL sin posibilidad de iniciar obras. Nuestro Futuro obtuvo el 18 de septiembre una segunda suspensión definitiva que, de acuerdo con la organización, impide que la autorización ambiental surta efectos y que se realicen actividades de infraestructura mientras continúa el juicio.

“Presentamos una ampliación de demanda para impugnar esa autorización ambiental. Y la juez de distrito nos concedió otra vez una suspensión definitiva, diciendo que no puede surtir efectos la autorización ni puede iniciarse con la construcción material de nada del proyecto”, dijo Nora Cabrera, abogada y directora ejecutiva de Nuestro Futuro, en entrevista con Expansión.

La autorización ambiental es un requisito para desarrollar el proyecto. La organización sostiene que, aun cuando una empresa cuente con permisos en materia energética, un resolutivo ambiental negativo impediría avanzar con la obra.

Expansión publicó en julio que, de acuerdo con una revisión del portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Amigo GNL obtuvo a finales de mayo permisos para realizar actividades de almacenamiento de gas natural durante 30 años y para la licuefacción de gas durante 15 años.

Esto deja al proyecto con permisos energéticos, pero sin posibilidad de materializar las obras mientras las suspensiones judiciales permanezcan vigentes.

“La decisión final del avance o la sepultura de Amigo GNL hoy depende totalmente del Poder Judicial”, señaló Cabrera.

La abogada cuestionó además la rapidez con la que se obtuvieron las autorizaciones y las inconsistencias alrededor del resolutivo ambiental.

“Es un escenario preocupante porque es un proyecto que se anunció este año y ya tiene prácticamente todos los permisos, a pesar de la oposición y de que se sabe que los impactos son irreversibles y de que no se siguieron los tiempos convencionales para un proyecto de este tipo. Es sumamente alarmante”, aseguró.

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ASEA condiciona la operación para reducir impactos

La ASEA sostiene que el proyecto puede realizarse bajo determinadas medidas de protección ambiental. Entre las condiciones incluidas en la autorización está la prohibición de realizar obras de construcción en la zona marítima entre diciembre y abril, con el objetivo de proteger la biodiversidad del Golfo de California.

El resolutivo también limita a 60 arribos de buques metaneros por año en la ruta del proyecto.

Además, establece medidas para monitorear los efectos del ruido sobre mamíferos marinos, tortugas, delfines, tiburones y rayas, así como la obligación de presentar un programa para vigilar el estado de conservación de las islas y áreas protegidas de la zona.

La autorización con condicionantes supone que, desde la perspectiva de la autoridad ambiental, el proyecto puede avanzar siempre que cumpla las medidas establecidas.

Para Nuestro Futuro, las condiciones no resuelven el cuestionamiento de fondo sobre la viabilidad ambiental de instalar infraestructura para licuefacción y almacenamiento de gas natural en esta zona del Golfo de California.

“Ese proyecto no es viable en el Golfo de California por los impactos ambientales y sociales que significaría. Esa es la batalla que estamos llevando a cabo en Guaymas”, concluyó Cabrera.

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gas natural Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

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