Carlos Slim tiene el estacionamiento más grande de México: le gana al AICM, Estadio Azteca y Centro Santa Fe

Carlos Slim es el empresario más importante de México y el hombre más rico del país, y dentro de su enorme portafolio de negocios está el que es considerado el estacionamiento más grande de México: una construcción subterránea de casi 300,000 metros cuadrados.
Aunque el empresario es conocido principalmente por compañías como Telcel y Sanborns, su grupo también tiene una importante presencia en el sector inmobiliario, donde ha desarrollado grandes complejos que van mucho más allá de las telecomunicaciones y el comercio.
La dimensión de esta obra es tal que su capacidad supera a la de los estacionamientos de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México juntas, además de rebasar la de grandes centros comerciales como Centro Santa Fe.
Aquí te contamos dónde está este gigantesco estacionamiento, qué empresa de Slim lo construyó y todos los detalles de esta construcción bajo tierra.
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¿Dónde construyó Carlos Slim el estacionamiento más grande de México?
El estacionamiento más grande de México está debajo de Plaza Carso , el enorme complejo de usos mixtos que Carlos Slim construyó en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Y sus dimensiones ayudan a entender por qué destaca: ocupa 279,000 metros cuadrados, tiene espacio para 9,000 vehículos y se extiende por cinco y seis niveles bajo tierra.
Para dimensionarlo, no se trata simplemente del estacionamiento de un centro comercial. Su infraestructura permite atender al mismo tiempo a buena parte de las actividades que se concentran en Plaza Carso: tres torres de oficinas, un centro comercial, torres residenciales y varios espacios culturales.
En el mismo complejo están el Museo Soumaya, Museo Jumex, Acuario Inbursa y Teatro Telcel, además del Centro Corporativo, que suma alrededor de 150,000 metros cuadrados de oficinas. El centro comercial, por su parte, ocupa otros 46,818 metros cuadrados, según se indica en sus informes anuales .
¿Qué tan grande es el estacionamiento de Plaza Carso?
Para dimensionar lo que representan 9,000 cajones de estacionamiento, basta compararlos con algunos de los espacios que concentran miles de vehículos en la Ciudad de México.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuenta con más de 6,500 cajones distribuidos entre sus dos terminales. Es decir, el estacionamiento de Plaza Carso tiene espacio para alrededor de 2,500 vehículos más.
El Estadio Azteca también queda por debajo de esta cifra. Su estacionamiento general tiene capacidad para 4,850 vehículos, a los que se suman otros dos estacionamientos anexos con espacio para 624 autos. En conjunto, son aproximadamente 5,474 cajones, cerca de 3,500 menos que en Plaza Carso.
Las cifras permiten dimensionar la magnitud de la obra que Inmuebles Carso, el grupo inmobiliario de Slim, desarrolló bajo la zona de Polanco. Pero construir una infraestructura subterránea de estas dimensiones también implicó importantes retos de ingeniería.
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Los desafíos detrás del gigantesco estacionamiento de Carlos Slim
La construcción de esta infraestructura implicó resolver varios problemas al mismo tiempo. Uno de los principales fue excavar varios niveles bajo tierra en una zona urbana consolidada, mientras la estructura debía soportar el peso de los edificios que se levantarían sobre ella. A esto se sumaron las condiciones del terreno, el manejo del agua y la infraestructura urbana de los alrededores.
El proyecto también requirió reconvertir un antiguo espacio industrial para darle nuevos usos comerciales, corporativos, residenciales y culturales. Esto implicó atender aspectos ambientales relacionados con el manejo de residuos, emisiones y aguas residuales durante la obra.
Otro desafío fue controlar el agua de lluvia. El complejo cuenta con un sistema que recolecta el agua del predio y la conduce hacia tanques de tormentas subterráneos, mientras que un pozo propio cubre aproximadamente 40% de la demanda de agua potable del desarrollo.
La ingeniería también tuvo que considerar el peso de las azoteas y áreas jardinadas sobre las estructuras subterráneas. Las capas de tierra, vegetación y sistemas de drenaje añadieron cargas que debieron incorporarse al cálculo de losas y columnas.
Finalmente, una obra de esta escala obligó a intervenir en el entorno. El proyecto requirió adecuaciones a instalaciones eléctricas públicas y trabajos de integración vial, entre ellos un parque lineal y una ciclovía en el Corredor Vial Ferrocarril de Cuernavaca.
En conjunto, el reto no fue únicamente crear espacio para miles de automóviles, sino integrar una infraestructura subterránea de gran escala con un complejo inmobiliario y con los servicios, movilidad y condiciones ambientales de una zona urbana consolidada.
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La actualidad de Grupo Carso
El gigantesco estacionamiento de Plaza Carso es una muestra de la escala que puede alcanzar el negocio inmobiliario dentro del portafolio de Carlos Slim. Detrás de una infraestructura pensada para miles de vehículos existe también una operación que forma parte de un grupo dedicado al desarrollo y explotación de grandes espacios comerciales y corporativos.
Aunque sus ingresos son menores frente a los de empresas como América Móvil y Grupo Carso, Inmuebles Carso mantiene una operación propia y genera ingresos recurrentes, principalmente a través del arrendamiento de los inmuebles que forman parte de su portafolio.
Así, el estacionamiento de Plaza Carso no es solo una de las obras subterráneas más grandes del país, sino también parte de un negocio inmobiliario que se ha convertido en otro de los pilares del imperio empresarial de Slim.