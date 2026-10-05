Carlos Slim tiene el estacionamiento más grande de México: le gana al AICM, Estadio Azteca y Centro Santa Fe

¿Dónde construyó Carlos Slim el estacionamiento más grande de México?

El estacionamiento más grande de México está debajo de Plaza Carso , el enorme complejo de usos mixtos que Carlos Slim construyó en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Y sus dimensiones ayudan a entender por qué destaca: ocupa 279,000 metros cuadrados, tiene espacio para 9,000 vehículos y se extiende por cinco y seis niveles bajo tierra.

Para dimensionarlo, no se trata simplemente del estacionamiento de un centro comercial. Su infraestructura permite atender al mismo tiempo a buena parte de las actividades que se concentran en Plaza Carso: tres torres de oficinas, un centro comercial, torres residenciales y varios espacios culturales.

En el mismo complejo están el Museo Soumaya, Museo Jumex, Acuario Inbursa y Teatro Telcel, además del Centro Corporativo, que suma alrededor de 150,000 metros cuadrados de oficinas. El centro comercial, por su parte, ocupa otros 46,818 metros cuadrados, según se indica en sus informes anuales .

El enorme estacionamiento se encuentra debajo de todo el complejo de Plaza Carso. (Tomado de fr-ee.org/)





¿Qué tan grande es el estacionamiento de Plaza Carso?

Para dimensionar lo que representan 9,000 cajones de estacionamiento, basta compararlos con algunos de los espacios que concentran miles de vehículos en la Ciudad de México.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuenta con más de 6,500 cajones distribuidos entre sus dos terminales. Es decir, el estacionamiento de Plaza Carso tiene espacio para alrededor de 2,500 vehículos más.

El Estadio Azteca también queda por debajo de esta cifra. Su estacionamiento general tiene capacidad para 4,850 vehículos, a los que se suman otros dos estacionamientos anexos con espacio para 624 autos. En conjunto, son aproximadamente 5,474 cajones, cerca de 3,500 menos que en Plaza Carso.

Incluso Centro Santa Fe, considerado uno de los centros comerciales más grandes de México , tiene una capacidad menor: el complejo cuenta con más de 8,000 cajones de estacionamiento para sus visitantes.

Las cifras permiten dimensionar la magnitud de la obra que Inmuebles Carso, el grupo inmobiliario de Slim, desarrolló bajo la zona de Polanco. Pero construir una infraestructura subterránea de estas dimensiones también implicó importantes retos de ingeniería.