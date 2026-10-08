Mexicana revela cuándo será rentable, suma una nueva ruta y va por 20 aviones para alcanzar esa meta

El plan de Mexicana para ser rentable

La estrategia de Mexicana está planteada en tres etapas que van de la expansión de su capacidad a la consolidación de la operación. La primera, correspondiente a 2026 y 2027, está enfocada en integrar nuevas capacidades para ampliar la flota y fortalecer la conectividad de la aerolínea.

Mexicana prevé terminar 2026 con 12 aeronaves, luego de incorporar dos más durante los últimos meses del año. Para 2027 contempla sumar otras ocho, con lo que llegaría a una flota de 20 aviones.

El siguiente paso será 2028, cuando comenzará una etapa de maduración. En esta fase, el objetivo ya no será únicamente aumentar la capacidad, sino mejorar la eficiencia de la operación y obtener mayor valor de cada vuelo. La intención, de acuerdo con lo expuesto por Ávila, es que el crecimiento de la flota esté acompañado por una operación cada vez más eficiente.

La tercera etapa está prevista para 2030 y tiene como objetivo alcanzar el punto de equilibrio financiero, es decir, el momento en que los ingresos y los costos de operación se encuentren en equilibrio. Ávila señaló que esta meta forma parte de un plan establecido para llevar a la aerolínea hacia la rentabilidad.

La estrategia está respaldada por cuatro ejes: eficiencia y seguridad operacional en cada vuelo; crecimiento ordenado, eficiente y sostenible; estricto cumplimiento de la regulación, y reducción de la huella de carbono.

El primero de estos puntos es considerado por la empresa como la base de su operación. Los otros tres buscan que la expansión de Mexicana no dependa solamente de aumentar el número de aeronaves, sino de hacerlo bajo criterios de eficiencia, cumplimiento y sostenibilidad.