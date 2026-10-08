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Mexicana revela cuándo será rentable, suma una nueva ruta y va por 20 aviones para alcanzar esa meta

Leobardo Ávila presentó un plan de tres etapas que llevará a la aerolínea de la expansión de capacidades a la búsqueda del equilibrio financiero.
jue 08 octubre 2026 09:23 AM
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Mexicana de Aviación es una aerolínea estatal, al igual que el Aeropuerto Internacional de Tulum.
Mexicana de Aviación busca alcanzar la rentabilidad en 2030 con una estrategia de expansión y consolidación. (Mexicana Vuela/Facebook)

Mexicana de Aviación tiene una meta financiera para los próximos años: alcanzar la rentabilidad en 2030. Para llegar a ese punto, la aerolínea estatal prevé cerrar 2026 con 12 aeronaves , incorporar ocho más durante 2027 y dedicar 2028 a consolidar su operación.

El plan fue presentado este jueves por Leobardo Ávila, director de la aerolínea creada durante el sexenio pasado, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La estrategia contempla tres etapas: primero, la integración de capacidades; después, una fase de maduración enfocada en la eficiencia de la operación, y finalmente el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio financiero en 2030.

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El plan de Mexicana para ser rentable

La estrategia de Mexicana está planteada en tres etapas que van de la expansión de su capacidad a la consolidación de la operación. La primera, correspondiente a 2026 y 2027, está enfocada en integrar nuevas capacidades para ampliar la flota y fortalecer la conectividad de la aerolínea.

Mexicana prevé terminar 2026 con 12 aeronaves, luego de incorporar dos más durante los últimos meses del año. Para 2027 contempla sumar otras ocho, con lo que llegaría a una flota de 20 aviones.

El siguiente paso será 2028, cuando comenzará una etapa de maduración. En esta fase, el objetivo ya no será únicamente aumentar la capacidad, sino mejorar la eficiencia de la operación y obtener mayor valor de cada vuelo. La intención, de acuerdo con lo expuesto por Ávila, es que el crecimiento de la flota esté acompañado por una operación cada vez más eficiente.

La tercera etapa está prevista para 2030 y tiene como objetivo alcanzar el punto de equilibrio financiero, es decir, el momento en que los ingresos y los costos de operación se encuentren en equilibrio. Ávila señaló que esta meta forma parte de un plan establecido para llevar a la aerolínea hacia la rentabilidad.

La estrategia está respaldada por cuatro ejes: eficiencia y seguridad operacional en cada vuelo; crecimiento ordenado, eficiente y sostenible; estricto cumplimiento de la regulación, y reducción de la huella de carbono.

El primero de estos puntos es considerado por la empresa como la base de su operación. Los otros tres buscan que la expansión de Mexicana no dependa solamente de aumentar el número de aeronaves, sino de hacerlo bajo criterios de eficiencia, cumplimiento y sostenibilidad.

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Mexicana aumenta 83% su oferta de asientos

La expansión de la flota ya comenzó a reflejarse en la capacidad de la aerolínea. De acuerdo con lo presentado por Ávila, la oferta de asientos aumentó 83% a partir de junio de 2026.

El crecimiento de la operación también se refleja en el número de pasajeros. A dos años del inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, Mexicana reporta más de 1.27 millones de pasajeros transportados, un aumento de 31% respecto al mismo periodo de 2025.

La aerolínea también movilizó más de 1,300 toneladas de carga mediante Mexicana Cargo Service, en colaboración con Correos de México. El volumen representa un crecimiento de 23% frente a 2025.

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La aerolínea busca aumentar su capacidad y mejorar la eficiencia de cada vuelo rumbo a 2030. (Foto: Facebook Mexicana Vuela )

Las nuevas rutas de Mexicana de Aviación

Como parte de su expansión, Mexicana de Aviación abrió cinco nuevas rutas durante 2026 y tiene previsto sumar una más en noviembre. Las fechas de incorporación son:

Acapulco: 4 de junio

Tuxtla Gutiérrez: 6 de julio

Chihuahua: 13 de julio

Hermosillo: 20 de julio

El Bajío: 27 de julio

Zacatecas: 17 de noviembre

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) funciona como el eje de interconexión de los 19 destinos nacionales de la aerolínea.

Para la temporada invernal, Mexicana también programó vuelos adicionales hacia el Caribe mexicano, entre ellos 24 operaciones extra a Tulum.

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Mexicana se perfila como la única aerolínea que conecte el Aeropuerto de Tulum tras la salida de Aeroméxico y Volaris

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Mexicana amplía sus servicios para generar ingresos

La estrategia comercial también incluye productos y servicios adicionales al boleto de avión, con los que Mexicana busca ampliar su oferta para los pasajeros y diversificar sus opciones comerciales.

Durante la conferencia se presentaron la tarjeta de crédito Mifel Mexicana y el programa de lealtad Mexicana Frecuenta, además de la dinámica Martes de Primera. La aerolínea también ofrece paquetes turísticos todo incluido, que integran vuelo, hospedaje, transporte terrestre y acceso a atracciones.

A esta oferta se suman los vuelos chárter para grupos, una modalidad dirigida a pasajeros que requieren servicios para viajes colectivos. Mexicana también contempla participar en las promociones del Buen Fin 2026, con lo que ampliará sus alternativas comerciales durante uno de los principales periodos de promociones del año.

Avión en color blanco y verde está de lado y hay personas vestidas de charro y trajes típicos. Hay nubes y cielo azul.jpg
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Mexicana suma su avión número 10 y alcanza la mitad de la flota que usará para ampliar sus rutas nacionales

El proyecto genera 847 empleos directos

Mexicana reportó además la creación de 847 empleos directos y más de 7,200 empleos indirectos.

Entre las nuevas medidas de atención destaca un servicio de interpretación especializada en lengua de señas a través de su centro de llamadas para atender a personas sordas.

Con esta estrategia, Mexicana busca pasar de una etapa de expansión de su capacidad a otra de consolidación y eficiencia, con 2030 como el año previsto para alcanzar su punto de equilibrio financiero.

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