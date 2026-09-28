Mexicana suma su avión número 10 y alcanza la mitad de la flota que usará para ampliar sus rutas nacionales

La estrategia de Mexicana no se basa solo en tener más aviones: director

El director General de Mexicana de Aviación, general Leobardo Ávila Bojórquez, afirmó que con el aterrizaje de esta aeronave Embraer 190-E2 con matrícula XA-MXK, la compañía completa formalmente el 50% de su plan de flota, el cual contempla un total de 20 equipos de última tecnología y que queda equilibrada con cinco aeronaves Embraer 195-E2 y cinco aeronaves Embraer 190-E2.

“Llegar a 10 representa mucho más que alcanzar la mitad de un objetivo; significa conectar más ciudades, plantear la oferta de asientos, generar empleo especializado por ser infraestructura aeronáutica, ofreciendo a todas y todos los mexicanos más alternativas de transporte”, destacó en la ceremonia de llegada.

El director destacó la ampliación de las rutas de Mexicana que tras retomar su operación el 23 de diciembre de 2023, actualmente ofrece rutas a 19 destinos nacionales tras la incorporación de nuevas aeronaves.

Ávila Bojórquez destacó que para ampliar su presencia dentro del sector aeronáutico en el país, no se trata sólo de incorporar más aeronaves y ampliar rutas, sino también de capacitar a su personal a través del Instituto Educativo certificado ante la Autoridad Aeronáutica Nacional que opera desde febrero de 2025.

El director de Mexicana detalló que en el Instituto se han impartido más de 530 cursos, con la participación de más de 9,500 participaciones de técnicos y profesionales aeronáuticos, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias para responder a las exigencias de una industria altamente especializada.

"Eso refleja una visión muy clara que compartimos con quienes dicen que el éxito de una aerolínea no se sostiene únicamente con aeronaves, se sostiene efectivamente con personas mejor preparadas. procesos más sólidos y capacidades técnicas cada vez mayores. Es decir, el crecimiento de Mexicana trasciende a la propia aerolínea”, destacó.

