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Mexicana suma su avión número 10 y alcanza la mitad de la flota que usará para ampliar sus rutas nacionales

La aeronave Embraer 190 E2 llegó desde Manaos, Brasil al aeropuerto del AIFA para ser parte de la flotilla de Mexicana. Estas son sus características y cuánto pagará el Gobierno por los aviones.
lun 28 septiembre 2026 02:55 PM
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Avión en color blanco y verde está de lado y hay personas vestidas de charro y trajes típicos. Hay nubes y cielo azul.jpg
La aeronave aterrizó aproximadamente a las 13:35 horas del sábado 26 de septiembre para unirse a la flotilla de la aerolínea Mexicana. (Foto: Dolores Luna)

La aeronave Embraer 190 E2 arribó la tarde del sábado 26 de septiembre a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para incorporarse a la flota de Mexicana. Con esta entrega, la aerolínea completa 50% de la flotilla prevista, en un movimiento con el que busca ampliar su presencia en el país, mejorar la conectividad y atraer a más pasajeros a la compañía rescatada por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

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La estrategia de Mexicana no se basa solo en tener más aviones: director

El director General de Mexicana de Aviación, general Leobardo Ávila Bojórquez, afirmó que con el aterrizaje de esta aeronave Embraer 190-E2 con matrícula XA-MXK, la compañía completa formalmente el 50% de su plan de flota, el cual contempla un total de 20 equipos de última tecnología y que queda equilibrada con cinco aeronaves Embraer 195-E2 y cinco aeronaves Embraer 190-E2.

“Llegar a 10 representa mucho más que alcanzar la mitad de un objetivo; significa conectar más ciudades, plantear la oferta de asientos, generar empleo especializado por ser infraestructura aeronáutica, ofreciendo a todas y todos los mexicanos más alternativas de transporte”, destacó en la ceremonia de llegada.

El director destacó la ampliación de las rutas de Mexicana que tras retomar su operación el 23 de diciembre de 2023, actualmente ofrece rutas a 19 destinos nacionales tras la incorporación de nuevas aeronaves.

Ávila Bojórquez destacó que para ampliar su presencia dentro del sector aeronáutico en el país, no se trata sólo de incorporar más aeronaves y ampliar rutas, sino también de capacitar a su personal a través del Instituto Educativo certificado ante la Autoridad Aeronáutica Nacional que opera desde febrero de 2025.

El director de Mexicana detalló que en el Instituto se han impartido más de 530 cursos, con la participación de más de 9,500 participaciones de técnicos y profesionales aeronáuticos, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias para responder a las exigencias de una industria altamente especializada.

"Eso refleja una visión muy clara que compartimos con quienes dicen que el éxito de una aerolínea no se sostiene únicamente con aeronaves, se sostiene efectivamente con personas mejor preparadas. procesos más sólidos y capacidades técnicas cada vez mayores. Es decir, el crecimiento de Mexicana trasciende a la propia aerolínea”, destacó.

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El traslado de la aeronave desde las instalaciones del fabricante Embraer en Brasil requirió una coordinación técnica y logística a cargo de la tripulación de vuelo y mantenimiento. De acuerdo con el personal técnico a bordo, el trayecto acumuló aproximadamente nueve horas totales de vuelo, realizando una escala de descanso en Manaos, Brasil, antes de emprender el tramo final hacia el centro de México.

Características de la aeronave número 10 tipo Embraer de Mexicana

La sobrecargo en jefe y quien fue parte de la tripulación que viajó desde sudamérica, Damcel Rivera asegura que la aeronave tiene una capacidad para 108 pasajeros y que esta familia E2 se caracterizan por ser sumamente silenciosas y confortables por el espacio que tiene entre los asientos, además de que es de una sola clase; todo ello genera comentarios favorables por parte de los usuarios, asegura.

“La mayoría de ellos se baja muy sorprendidos por el servicio a bordo, muy muy agradecidos, eh muy cómodos nos expresan su comodidad de haber volado en estos aviones nuevos, el espacio que hay entre asientos”, destacó la sobrecargo con 20 años de experiencia.

Una mujer con falta y chaleco azul, chaleco verde y pelo recogido, agarrando una maleta a cielo abierto.jpeg
La sobrecargo Damcel Rivera ha trabajado con Mexicana desde que retomó el vuelo en diciembre de 2023. (Foto: Dolores Luna)
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Interior de la nueva aeronave que forma parte de la flotilla de Mexicana. (Foto: Dolores Luna)

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¿Cuánto costarán los aviones Embraer de Mexicana?

De acuerdo con información del Gobierno federal, los 20 Embraer E2 adquiridos para Mexicana de Aviación tienen distintos costos según el modelo.

De acuerdo con el contrato plurianual (No. COMO152-2024) que se firmó entre el grupo aeroportuario y la empresa EMBRAER, S.A., el 7 de mayo de 2024, contempla 20 aeronaves: 10 E190-E2 y 10 E195-E2 para el periodo 2024-2027.

La Cuenta Pública 2024 de Hacienda reporta estos precios básicos.

Modelos y precios unitarios

  • 10 aeronaves Embraer E190-E2: Tienen un precio básico de 36,500,000 mdd por unidad.
  • 10 aeronaves Embraer E195-E2: Tienen un precio básico de 38,500,000 mdd por unidad.

Costo total básico acumulado: La adquisición de los 20 aviones suma un valor base de 750,000,000 millones de dólares. (365 millones de dólares por los 10 modelos E190-E2 y 385 millones de dólares por los 10 modelos E195-E2).

La entrega de los aviones está respaldada por cartas de crédito bancarias emitidas por EMBRAER, S.A. y el calendario de entregas abarca de 2025 a 2027.

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Llegada de la aeronave Embraer 190 E2 a la pista de Mexicana en el AIFA. (Foto: Dolores Luna)

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¿Hay vuelos de Mexicana desde el AICM?

No, no hay vuelos desde el Aeropuerto Internacional de México (AICM) en la CDMX, ya que la base de operaciones de la aerolínea que rescató el Gobierno federal está en el AIFA.

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Aerolíneas Aeropuerto Internacional de Santa Lucía

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