El movimiento tiene una particularidad. Nissan no está importando un vehículo de una marca china para venderlo bajo otro nombre, sino que aprovecha las capacidades de su operación industrial en ese país para desarrollar un producto propio. La pickup fue diseñada, desarrollada y fabricada por Zhengzhou Nissan, la empresa conjunta de Nissan y Dongfeng en China.

La decisión muestra hasta dónde ha llegado la integración de China en las estrategias de las automotrices tradicionales. El país ya no funciona únicamente como un mercado donde las marcas extranjeras venden sus vehículos ni como una base para abastecer la demanda local. También se ha convertido en una plataforma desde la cual pueden desarrollar y exportar modelos para otras regiones.

Iván Espinosa, CEO global de Nissan, explicó durante su última visita a México que la empresa lleva más de dos décadas operando en China y que esa experiencia le permite aprovechar las capacidades tecnológicas y los tiempos de desarrollo del mercado asiático.

“Nosotros tenemos más de 20 años operando en China, entonces China no es nuevo para nosotros”, comentó. “Nosotros hemos desarrollado productos en China en 24 meses, productos que han sido muy exitosos”.

La velocidad importa en una industria que necesita renovar sus catálogos y responder a los cambios tecnológicos. Nissan encontró en China una capacidad de desarrollo que ahora busca aprovechar fuera de ese mercado. Espinosa señaló que las ventas de los nuevos vehículos eléctricos e híbridos conectables de la compañía crecieron 140% en China, según los resultados que revisó durante ese periodo.

“Entendemos muy bien estas tecnologías, entendemos la velocidad de China, entendemos la tecnología que tienen y estamos trabajando para implementarla en nuestros programas también”, dijo.

La estrategia no implica que Nissan vaya a trasladar todo su desarrollo de producto a China. El directivo explicó que la empresa concentrará sus esfuerzos propios en tecnologías e-Power, eléctricas e híbridas para Norteamérica, mientras recurrirá a sus socios para complementar la oferta en otros segmentos.

“Nosotros nos vamos a enfocar en hacer tecnología ePower, en tecnología eléctrica y en hacer tecnología híbrida para Norteamérica. El resto vamos a trabajar mucho con nuestros partners porque tenemos muchas tecnologías disponibles en el mundo”, afirmó.