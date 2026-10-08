Los híbridos conectables que Nissan comercializa en China son parte de esa reserva tecnológica. “Podemos utilizar esa tecnología para acceder a algunos mercados”, añadió Espinosa.
El directivo también defendió que recurrir a la ingeniería china no significa renunciar a los estándares de Nissan. “Son productos que cumplen con todos los estándares de calidad de la compañía, son productos que fueron diseñados por ingenieros de Nissan trabajando en China y eso es lo que vamos a estar utilizando hacia el futuro”.
Chevrolet ya importa más de 100,000 unidades de ocho modelos
Nissan llega a una estrategia que otras automotrices ya utilizan en México y que no se limita a los vehículos electrificados. Las cifras de importación de enero a septiembre de 2026 muestran que las marcas tradicionales recurren a China para abastecer desde automóviles de entrada hasta SUV y vehículos comerciales.
Chevrolet ofrece el ejemplo más claro por volumen y variedad. En los primeros nueve meses del año importó 51,698 unidades del Aveo, 15,111 del Groove, 14,074 de la Captiva y 11,090 de la Tornado Van. También llegaron desde China 8,684 unidades del Onix, 2,864 del Spark EUV, 705 de la Express Max Cargo Van y 103 del Cavalier.
En conjunto, los ocho modelos sumaron 104,329 unidades. La cifra muestra que la manufactura china no solo abastece nichos de vehículos eléctricos o productos con los que las marcas buscan probar nuevas tecnologías. También sostiene una parte de la oferta de alto volumen de una de las principales automotrices estadounidenses.
Ford utiliza esa misma capacidad industrial para ampliar su gama de SUV. Territory acumuló 13,719 unidades importadas durante el periodo, por encima de varios modelos de marcas que también recurren a China.
Kia, por su parte, importó 11,693 unidades de la Seltos y 8,368 de la Sonet, para un total de 20,061 vehículos. Dodge sumó 9,190 unidades del Attitude y 69 de la Journey, mientras Buick registró 324 unidades de la Envision.
El fenómeno también alcanza a las marcas europeas. Volvo importó 863 unidades de la EX30, su SUV eléctrico; Mini, 295 unidades de la Mini E, y BMW, 170 de la iX3. Renault registró 16 unidades del Kwid E-Tech.
Los volúmenes muestran distintas estrategias. Chevrolet y Ford utilizan la producción china para abastecer modelos con una presencia relevante en el mercado mexicano, mientras que algunas marcas europeas recurren a ella para incorporar vehículos eléctricos a sus catálogos.