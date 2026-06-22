No solo BYD o Geely: China ya está en cada auto en México aunque no lo sepas

De acuerdo con Expert Market Research, al cierre del año pasado la mayoría de las mayores empresas de autopartes del mundo no eran de origen chino. Sin embargo, muchas de ellas han convertido a China en uno de sus principales centros de manufactura.
La primera empresa que aparece en el listado por relevancia es Bosch. La compañía alemana cuenta con alrededor de 300 plantas de producción en todo el mundo, de las cuales 34 se ubican en China. Algo similar ocurre con Denso, fabricante japonés que posee unas 300 instalaciones productivas a nivel global, incluidas 22 en territorio chino.
“China tiene una ventaja competitiva tecnológica en todos los vehículos de nueva energía, tanto híbridos como eléctricos puros. Entonces, como China es ahora quien tiene la batuta y tiene la voz cantante, tiene el liderazgo en tecnología, ahora las marcas occidentales están invitando a chinos a formar joint-venture para hacer la transferencia tecnológica en reversa”, agrega Ramírez.
El país asiático también ha comenzado una nueva etapa de expansión. Más allá de consolidarse durante décadas como uno de los países más competitivos para la manufactura global, sus empresas ahora están saliendo de sus fronteras para integrarse directamente a nuevas cadenas de valor y fortalecer su presencia internacional.
Uno de los ejemplos es Yinlun, empresa especializada en componentes y sistemas de gestión térmica para vehículos. En abril de este año inauguró su tercera planta en México, ubicada en Nuevo León, con una inversión de 50 millones de dólares. El objetivo es integrarse de forma más estrecha a la cadena de suministro automotriz de Norteamérica.
“El siguiente paso para las empresas chinas podría ser una mayor especialización en tecnología, propiedad intelectual, investigación y desarrollo. A partir de ello, podrían impulsar una red de proveedores encargados de fabricar los componentes que materialicen esa innovación. Sin embargo, todavía falta tiempo para que eso ocurra, porque hoy China sigue siendo el lugar más competitivo del mundo para producir”, concluye Ramírez.