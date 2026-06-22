No solo BYD o Geely: China ya está en cada auto en México aunque no lo sepas

Pero esta conquista y dependencia en manufactura no llegó de la noche a la mañana. El comienzo se remonta hace más de tres décadas cuando empezaron los modelos de producción compartida, conocidos como joint-ventures, entre occidentales y chinas con alianzas como la de Beijing-Jeep o Volkswagen con SAIC.

En el inicio, eran las armadoras chinas quienes buscaban este tipo de esquemas de colaboración para aprender los procesos e ingeniería del sector, una propuesta que al día de hoy ha rendido frutos, porque el gigante asiático ya no solo conoce los procesos, sino que ahora ha desarrollado los propios, de tal manera que ya es punta de lanza en el sector.

Ramírez destaca que ahora los modelos de joint-venture se invirtieron y ya no son los chinos quienes buscan a los occidentales, sino al revés, y por eso ahora se observan alianzas para que Geely le manufactura a Renault o SAIC a General Motors.

“Ya muchos años después lo que tenemos es que empezaron a desarrollar sus propios autos, su propia tecnología los chinos, sus propias marcas y ahora lo que estamos viendo interesante es la vuelta, estamos viendo como que el regreso. Está compuesto principalmente de dos joint ventures en reversa”, describe.

China y el dominio de la cadena de valor automotriz

La fortaleza de China se extiende a toda su cadena de valor. Si bien ha logrado combinar producción a gran escala con precios competitivos, especialmente en vehículos eléctricos y otras tecnologías emergentes, uno de sus mayores logros ha sido construir una red de proveeduría eficiente y de bajo costo.

Para el especialista, uno de los casos más representativos es CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos de nuevas energías, que hoy suministra componentes tanto a marcas chinas como a fabricantes occidentales, entre ellos Tesla y Stellantis.