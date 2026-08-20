La compañía, dijo, logró parte de las eficiencias mediante una modificación de sus procesos de desarrollo, una reducción de la complejidad y un uso más eficiente de sus recursos.
El resultado es una Nissan más pequeña, pero con una estructura diseñada para moverse con mayor rapidez. Esa flexibilidad también será utilizada para decidir qué tecnologías desarrollar internamente y cuáles incorporar mediante alianzas.
e-Power, híbridos y gasolina
En materia de producto, Nissan mantendrá una estrategia tecnológica diversificada. La compañía se enfocará en e-Power, híbridos y motores de combustión, mientras que para otras tecnologías recurrirá a socios y fabricantes chinos.
“Nos vamos a enfocar en e-Power , híbrida y gasolina, y para el resto vamos a estar trabajando con nuestros socios y partners”, explicó Espinosa.
La decisión responde a un mercado en el que la transición hacia la electrificación no avanza al mismo ritmo en todos los países. Las diferencias en infraestructura, regulación, poder adquisitivo y preferencias de los consumidores hacen que una sola tecnología no pueda responder a las necesidades de todos los mercados.
“La múltiple oferta que vemos en los mercados y las diferentes políticas y preferencias están haciendo que reaccionemos”, señaló.
La estrategia tampoco implica abandonar la identidad de la marca. Nissan seguirá desarrollando vehículos con un componente emocional, incluidos deportivos, como parte de su posicionamiento.
“Vamos a seguir trabajando en deportivos y emoción, porque es parte de nuestro DNA”, afirmó Espinosa.
La apuesta por una oferta tecnológica amplia se apoya en la experiencia acumulada por Nissan en electrificación. La tecnología e-Power ya superó las 40,000 unidades vendidas en América Latina y la compañía comenzó a introducir su tercera generación.
En México, además, Nissan incorporó e-4ORCE en X-Trail, mientras que la compañía prepara una ofensiva de nuevos productos y tecnologías para la región.
Nissan tiene la ambición de alcanzar 500,000 unidades vendidas anualmente en América Latina y para ello prevé lanzar seis nuevos modelos y tres nuevas tecnologías electrificadas durante los próximos 12 meses.