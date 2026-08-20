La transformación ya tuvo un efecto concreto en el desarrollo de vehículos. Nissan redujo 40% el tiempo necesario para desarrollar nuevos modelos a nivel global, una ventaja que la compañía considera clave para competir contra fabricantes que han acelerado de manera significativa sus ciclos de lanzamiento.

“Podemos lanzar productos a nivel global, es decir que pueden ir a cualquier mercado en el mundo, un full model change en 30 meses. Esa es la velocidad que tenemos ahora y es lo que estamos haciendo para hacer frente a estos nuevos competidores en el mundo”, afirmó.

La velocidad, explicó Espinosa, dejó de ser únicamente una ventaja operativa para convertirse en una necesidad estratégica. La automotriz ya no puede diseñar productos pensando que las condiciones del mercado permanecerán estables durante varios años.

“No sabes qué va a pasar en seis meses. Entonces, tienes que tener una velocidad que te permita reaccionar a todos estos cambios”, señaló.

La presión proviene tanto de la transformación tecnológica como de la geopolítica. La expansión de fabricantes chinos, los cambios en las políticas comerciales, los aranceles, las variaciones en los precios de las materias primas y los conflictos internacionales han hecho más complejo decidir qué vehículos desarrollar, dónde producirlos y a qué mercados destinarlos.

“Todos los días, cuando me despierto, hay algo nuevo en el mundo. Puede ser una guerra, puede ser que ahora el precio del petróleo se fue a no sé dónde. Hay mil cosas pasando todos los días”, dijo Espinosa.

Menos estructura, más capacidad de reacción

La estrategia forma parte de Re-Nissan, el plan de reestructura con el que la compañía busca fortalecer sus fundamentos financieros y operativos después de varios años de dificultades.

El programa tiene tres pilares: mejorar la eficiencia de la estructura de costos, redefinir la estrategia de mercados y productos y fortalecer las alianzas estratégicas.

Los primeros resultados financieros comienzan a mostrar el efecto de la estrategia. Nissan reportó una utilidad operativa de 488 millones de dólares durante el primer trimestre de su año fiscal y mantuvo su previsión de alcanzar 1,250 millones de dólares de utilidad operativa para el conjunto del ejercicio.

Espinosa aseguró que los ahorros obtenidos no provinieron de reducir la inversión necesaria para desarrollar los productos que Nissan necesitará en el futuro.

“Todos estos ahorros que logramos no los hicimos a base de cortar ningún tipo de desarrollo ni ningún tipo de inversiones para el producto en el futuro”, afirmó.