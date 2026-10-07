Nissan lanza en México la Frontier PRO PHEV: hecha en China y por menos de 900,000 pesos

La decisión de comenzar por México tiene una lógica comercial. Nissan lleva años construyendo aquí una posición fuerte en pickups y ahora busca que esa base también sea el punto de entrada para una nueva generación de vehículos electrificados.

Potencia, capacidad de carga y arrastre

La Frontier PRO PHEV intenta conservar la capacidad que los compradores esperan de una camioneta de este tipo y añadir la posibilidad de utilizar electricidad para los trayectos cotidianos.

La versión híbrida enchufable entrega 350 hp y 660 Nm de torque combinado, puede recorrer 75 kilómetros en modo eléctrico y alcanza una autonomía total de 966 kilómetros. También ofrece una capacidad de carga de 3.5 toneladas.

Humberto Gómez, director Senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana, explicó las capacidades de la nueva Frontier durante su presentación en México.

El vehículo cuenta con cuatro modos de manejo EV, híbrido, Sport y Nieve, además de tracción 4x4 y bloqueo de diferencial trasero. La intención es que la electrificación no implique dejar atrás uno de los atributos centrales de una pickup Nissan, su capacidad para enfrentar caminos fuera del asfalto.

También incorpora tecnología Vehicle-to-Load, con la que la batería puede suministrar energía a equipos externos.

La electrificación no es el único cambio en la nueva generación. La Frontier PRO PHEV incorpora una pantalla central de 14.6 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10.2 pulgadas.

Iván Vergara, subdirector de Producto de Nissan Mexicana, destacó también cambios en el diseño exterior y en el equipamiento. La pickup incorpora una nueva firma luminosa denominada Alex, además de estribos eléctricos automáticos.

Hecha en China

La Frontier PRO PHEV fue diseñada, desarrollada y fabricada en China por Zhengzhou Nissan, bajo los estándares de calidad y durabilidad de la compañía. Es el primer modelo de Nissan desarrollado y producido en China para exportación global.

La operación muestra el papel que China está adquiriendo dentro de la estrategia internacional de Nissan. La compañía busca aprovechar las capacidades de ingeniería y manufactura que ha desarrollado en ese país para crear vehículos que después puedan venderse en otras regiones.

La nueva pickup forma parte de una estrategia con la que Nissan busca acelerar el desarrollo de vehículos a partir de sus operaciones y alianzas en China. La empresa también anunció planes para exportar desde ese país el sedán electrificado N7 hacia mercados de la región ASEAN y América Latina.

La apuesta se extiende a una familia de motorizaciones que contempla versiones híbridas enchufables de 1.5 y 2.0 litros, además de alternativas de combustión interna, dependiendo del mercado.

Precio y versiones

La Frontier Pro, que se comercializará como Navara Pro en algunos mercados, será uno de los primeros productos en seguir esta ruta.

El precio coloca a la nueva Frontier en un terreno distinto al de una pickup convencional. La PRO PHEV LE parte de 899,900 pesos, mientras que la PRO PHEV Platinum tiene un precio inicial de 969,900 pesos.

Después de México, llegará a Filipinas en noviembre y a otros mercados de América Latina y Medio Oriente antes de que termine 2026. Australia y Nueva Zelanda se incorporarán en 2027.

¿Y la planta de Aguascalientes?

La llegada de la Frontier PRO PHEV desde China contrasta con la trayectoria de la versión a gasolina, cuya producción continúa en México. La pickup se fabrica actualmente en la planta de Nissan en Aguascalientes, después del cierre de la operación de CIVAC, en Morelos, donde se produjo desde 2014.

La estrategia permite a la automotriz mantener una base de producción local para la versión convencional y, al mismo tiempo, incorporar una nueva tecnología mediante su red global de manufactura.

