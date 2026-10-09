De recetas en las paredes a la automatización: así cambió la producción de cerveza en la fábrica de Orizaba de Heineken

“Celebrar 130 años no significa detenernos a contemplar lo que fuimos, sino reconocer todo lo que ese legado nos permite construir”, señaló señaló Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México . “Nuestro compromiso es seguir transformándonos para que el mejor capítulo de esta historia todavía esté por venir”.

El CEO de Heineken México, Oriol Bonaclocha, durante el festejo del 130 aniversario de la planta en Orizaba. (Foto: Heineken México)

La transformación de la cervecería también se puede contar a través de quienes han trabajado en ella. Josefina Cardoso ingresó en 1990 como practicante y permaneció 33 años en la planta. Durante ese tiempo pasó por las áreas de mantenimiento, información financiera y costos, donde estuvo a cargo de la contabilidad de los almacenes y las áreas de mantenimiento.

Entonces, los reportes mensuales se elaboraban a mano y la información debía trasladarse para procesarse en Monterrey. “En un disquito bajaba hasta sistemas y lo transmitían al equipo de Monterrey”, recordó.

Josefina Cardoso, jubilada de la planta en Orizaba comparte los cambios tecnológicos que le tocó vivir durante los 33 años que laboró en la empresa. (Foto: Dolores Luna)

Cardoso se adaptó después a los procesos digitales y fue testigo de cómo cambiaron las herramientas de trabajo en la fábrica. Su trayectoria refleja la evolución de una operación que ha atravesado distintas etapas de la industria cervecera mexicana y que ha dado vida a marcas como Superior, XX Lager y Noche Buena.

Ahora, el desafío es que esa historia industrial siga teniendo un lugar en un mercado donde cambian tanto las preferencias de los consumidores como las condiciones para competir.

¿Cómo nació la Cervecería Orizaba?

La historia de la planta comenzó formalmente en 1896, cuando se constituyó Cervecería Moctezuma en Orizaba a partir de la empresa Guillermo Haase y compañía.

En 1941, Raúl Baillères encabezó a un grupo de inversionistas mexicanos que adquirió el control de la cervecería. Bajo el impulso de la familia Baillères, la empresa fortaleció sus operaciones, modernizó sus procesos y amplió su presencia en el mercado nacional.

La siguiente transformación llegó en 1985, con la unión de Cervecería Cuauhtémoc y Cervecería Moctezuma. En 2010, la operación entre FEMSA y Heineken incorporó el negocio cervecero a la compañía neerlandesa y abrió una nueva etapa de desarrollo.

Desde entonces, la planta de Orizaba forma parte de una red internacional de aproximadamente 180 instalaciones cerveceras distribuidas en más de 70 países.

La fábrica conserva una parte de su historia en las marcas que produce, pero sus procesos incorporan herramientas que no existían cuando comenzó a operar. La inteligencia artificial participa en distintas actividades de la operación, entre ellas las iniciativas que buscan reducir el consumo de agua por litro de cerveza.

La automatización y el aprovechamiento de datos adquieren relevancia en una industria en la que producir más eficientemente implica controlar los recursos utilizados en cada etapa. En Orizaba, uno de los resultados medibles de esa estrategia es el volumen de agua que necesita la planta para elaborar sus productos.

¿Cuántos litros de agua utiliza Heineken para un litro de cerveza?

En la industria cervecera mundial, el promedio de consumo de agua se sitúa entre cuatro y cinco litros por cada litro de cerveza producido. Heineken México ha reducido ese indicador a un promedio de 2.5 litros, mientras que Orizaba lo ha llevado a 1.96 litros.

La diferencia muestra el desempeño de una instalación que busca aprovechar el recurso más allá de su utilización inicial en la producción.

“¿Qué pasa con el litro de agua? Utilizamos la tecnología a nuestro favor para reutilizarla en la propia planta, como la limpieza o regar áreas verdes, lo que nos permite ser mucho más eficientes”, explicó Claudia de la Vega, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Heineken México.