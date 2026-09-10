Para la CNIT, uno de los problemas del esquema vigente es que puede dificultar la competencia de productos que incorporan mayor valor agregado y procesos artesanales, especialmente aquellos elaborados por pequeños productores. La organización sostiene que una modificación del impuesto podría favorecer su formalización y crecimiento, además de contribuir a preservar actividades productivas vinculadas con comunidades y denominaciones de origen mexicanas.
El argumento de la Cámara también incorpora una dimensión de salud pública, debido al crecimiento de bebidas de bajo costo y alto contenido alcohólico. La industria considera que un impuesto basado en la cantidad de alcohol permitiría que la política fiscal tenga una relación más directa con el contenido alcohólico de los productos, en lugar de establecer una carga menor simplemente porque una bebida tiene un precio más bajo.
“Con el esquema que estamos proponiendo para tener una equidad en el tema del trago estándar”, dijo Vidal. “Trabajamos en posicionar que alcohol es alcohol, porque incluso la legislación mexicana ya lo tiene de esa forma, las normas de salud nos dicen que hay una medida que se utiliza para medir el consumo de alcohol, independientemente del tipo de producto”, añade.
India se convierte en el nuevo frente para el tequila
Mientras la industria busca modificar las reglas fiscales dentro de México, también trabaja en ampliar la presencia internacional del tequila. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado, pero la CNIT identifica a India como una de las oportunidades de mayor potencial y ya trabaja con el gobierno federal en una estrategia para impulsar la apertura comercial.
La relación comercial entre México e India ha crecido durante los últimos años, aunque actualmente México compra a India aproximadamente tres veces más de lo que le vende. La negociación entre ambos países podría derivar en un acuerdo parcial para determinados productos o avanzar hacia un acuerdo más amplio de libre comercio. Para la industria tequilera, la prioridad consiste en que las denominaciones de origen mexicanas sean consideradas dentro de esas conversaciones.
El tequila enfrenta actualmente un arancel de 150% para ingresar a India, mientras que los impuestos locales pueden elevar la carga hasta 264% en algunas provincias. A pesar de estas condiciones, la industria reporta un crecimiento de doble dígito y exportaciones de alrededor de 2 millones de litros hacia ese mercado. La expectativa de la CNIT es que una reducción arancelaria acelere significativamente las ventas.
Villalpando señaló que el objetivo no consiste en depender exclusivamente de Estados Unidos, aunque este mercado continuará siendo prioritario. La Cámara también observa oportunidades en países como Colombia, China y Costa Rica, donde identifica interés por el tequila y por nuevas presentaciones de bebidas, entre ellas productos enlatados y otros subproductos.
Colombia destaca por el crecimiento que ha registrado y por su relación con el turismo, mientras que China ha mostrado interés en conocer más sobre el producto mexicano a través de conferencias, exposiciones y otros encuentros. La CNIT participa en estos espacios para generar conocimiento sobre el tequila y desarrollar el interés del consumidor, aunque por ahora India es el único mercado para el que la organización cuenta con una estrategia específica, presupuesto y calendario de trabajo.
“El objetivo no consiste en depender exclusivamente de Estados Unidos, aunque este mercado continuará siendo prioritario. La Cámara también observa oportunidades en países como Colombia, China y Costa Rica, donde identifica interés por el tequila y por nuevas presentaciones de bebidas, entre ellas productos enlatados y otros subproductos”, dijo Vidal.