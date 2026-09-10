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Tequileros proponen que se cobre más IEPS a las bebidas alcohólicas baratas

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera propone que el IEPS se determine por alcohol puro, lo que elevaría la carga sobre bebidas baratas.
jue 10 septiembre 2026 03:12 PM
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Seis caballitos de tequila sobre una plataforma circular de madera. Una mano sirve tequila blanco. En la tabla redonda también hay limones y sal.
Aunque la propuesta no fue incluida en el paquete fiscal presentado recientemente, la industria mantendrá el planteamiento en las mesas de discusión. (Foto: igorr1/Getty Images)

La discusión sobre un posible aumento al IEPS de bebidas alcohólicas tomó fuerza en los días previos a la presentación del Paquete Económico 2027, después de que una campaña publicitaria puso el foco en el bajo precio de algunas bebidas alcohólicas frente a productos básicos, como una barra de pan blanco.

La campaña reabrió un debate sobre el precio de las bebidas con alta graduación alcohólica y sobre la conveniencia de elevar los impuestos para desincentivar su consumo. Pero los fabricantes de tequila buscan llevar la conversación hacia otro terreno.

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) sostiene que, si se modifica el IEPS, el impuesto no debería aumentar simplemente para todas las bebidas alcohólicas ni establecerse únicamente con base en su precio. Su planteamiento es que el impuesto sea en función de la cantidad de alcohol que contiene, con el argumento de que permitiría una recaudación más equilibrada entre categorías y reduciría el incentivo para comercializar bebidas de bajo precio con una alta concentración alcohólica.

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La propuesta no quedó incluida en el paquete fiscal presentado recientemente por el gobierno federal. Aun así, la Cámara pretende mantenerla en las mesas de discusión, donde lleva entre cinco y seis años impulsando una modificación al esquema vigente.

“Alcohol es alcohol y queremos que la recaudación sea más justa”, planteó Ana Cristina Villalpando, directora general de la CNIT, durante un encuentro con medios.

El cambio que favorecería a unas bebidas y castigaría a otras

Actualmente, el IEPS a bebidas alcohólicas se calcula bajo un esquema que toma como referencia el valor de la bebida. La propuesta que impulsa la CNIT establecería una cuota de 138 pesos por litro de alcohol puro.

Felipe Villalobos, gerente de Planeación y Administración de la Cámara, explicó que los ejercicios realizados con un simulador propio buscan mantener estable la recaudación y redistribuir la carga fiscal entre las diferentes categorías.

Los cálculos de la industria estiman una recaudación de alrededor de 83,000 millones de pesos por IEPS este año bajo el esquema propuesto, además de unos 3,900 millones de pesos adicionales por IVA, derivados de los cambios que produciría en el mercado.

El cambio tendría efectos muy distintos dependiendo del producto.

Una botella de tequila de 750 mililitros, con 38% de alcohol y un precio promedio de 476 pesos, paga actualmente alrededor de 142 pesos de IEPS. Con una cuota de 138 pesos por litro de alcohol puro, el impuesto sería de aproximadamente 39.33 pesos.

Un aguardiente de 960 mililitros, con 24% de alcohol y un precio cercano a 30 pesos, actualmente paga menos de nueve pesos de IEPS. Bajo el esquema planteado por la CNIT, pagaría alrededor de 31.79 pesos.

La CNIT utiliza estos casos para argumentar que el actual sistema genera una distorsión, porque una bebida puede pagar menos impuestos simplemente por tener un precio de venta más bajo, aunque contenga una cantidad importante de alcohol. La propuesta busca, por tanto, modificar quién paga más y quién paga menos dentro del mercado de bebidas alcohólicas sin plantear un incremento generalizado de la recaudación.

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La Cámara sostiene que este mecanismo también ha modificado la competencia entre categorías. Villalobos explicó que hace una década se vendían alrededor de un millón de cajas más de tequila que de aguardiente, mientras que actualmente la relación se invirtió y se comercializa alrededor de un millón de cajas más de aguardiente que de tequila.

El cambio también tendría efectos distintos en otras bebidas. Para una cerveza de 368 mililitros con 4.5% de alcohol y un precio de referencia de 11.33 pesos, el impuesto pasaría de aproximadamente 2.05 a 2.20 pesos, un aumento que representaría alrededor de 1.6% en el precio. La CNIT utiliza este ejemplo para argumentar que el impacto de la cuota dependería de la cantidad de alcohol contenida en cada producto y no de su precio de venta.

Medir por grado de alcohol, no por producto

La propuesta también se relaciona con el concepto de trago estándar, utilizado en México para medir el consumo de alcohol independientemente de la bebida. Villalobos explicó que una cerveza de alrededor de 368 mililitros con 4.5% de alcohol, una copa de vino de 118 mililitros con 14% y una porción de tequila de aproximadamente 43 mililitros con 38% contienen cerca de 13 gramos de alcohol. Bajo este criterio, la Cámara plantea que bebidas que aportan una cantidad equivalente de alcohol deberían recibir un tratamiento fiscal equivalente.

La industria también busca que el cambio contribuya a proteger a los productores de bebidas con denominación de origen, particularmente a los pequeños proyectos artesanales. Villalpando destacó que durante las mesas de trabajo realizadas en la Cámara de Diputados participaron representantes de tequila, mezcal, raicilla, cerveza artesanal, vino y otras bebidas, y que la discusión permitió identificar coincidencias entre distintos sectores.

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Para la CNIT, uno de los problemas del esquema vigente es que puede dificultar la competencia de productos que incorporan mayor valor agregado y procesos artesanales, especialmente aquellos elaborados por pequeños productores. La organización sostiene que una modificación del impuesto podría favorecer su formalización y crecimiento, además de contribuir a preservar actividades productivas vinculadas con comunidades y denominaciones de origen mexicanas.

El argumento de la Cámara también incorpora una dimensión de salud pública, debido al crecimiento de bebidas de bajo costo y alto contenido alcohólico. La industria considera que un impuesto basado en la cantidad de alcohol permitiría que la política fiscal tenga una relación más directa con el contenido alcohólico de los productos, en lugar de establecer una carga menor simplemente porque una bebida tiene un precio más bajo.

“Con el esquema que estamos proponiendo para tener una equidad en el tema del trago estándar”, dijo Vidal. “Trabajamos en posicionar que alcohol es alcohol, porque incluso la legislación mexicana ya lo tiene de esa forma, las normas de salud nos dicen que hay una medida que se utiliza para medir el consumo de alcohol, independientemente del tipo de producto”, añade.

India se convierte en el nuevo frente para el tequila

Mientras la industria busca modificar las reglas fiscales dentro de México, también trabaja en ampliar la presencia internacional del tequila. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado, pero la CNIT identifica a India como una de las oportunidades de mayor potencial y ya trabaja con el gobierno federal en una estrategia para impulsar la apertura comercial.

La relación comercial entre México e India ha crecido durante los últimos años, aunque actualmente México compra a India aproximadamente tres veces más de lo que le vende. La negociación entre ambos países podría derivar en un acuerdo parcial para determinados productos o avanzar hacia un acuerdo más amplio de libre comercio. Para la industria tequilera, la prioridad consiste en que las denominaciones de origen mexicanas sean consideradas dentro de esas conversaciones.

El tequila enfrenta actualmente un arancel de 150% para ingresar a India, mientras que los impuestos locales pueden elevar la carga hasta 264% en algunas provincias. A pesar de estas condiciones, la industria reporta un crecimiento de doble dígito y exportaciones de alrededor de 2 millones de litros hacia ese mercado. La expectativa de la CNIT es que una reducción arancelaria acelere significativamente las ventas.

Villalpando señaló que el objetivo no consiste en depender exclusivamente de Estados Unidos, aunque este mercado continuará siendo prioritario. La Cámara también observa oportunidades en países como Colombia, China y Costa Rica, donde identifica interés por el tequila y por nuevas presentaciones de bebidas, entre ellas productos enlatados y otros subproductos.

Colombia destaca por el crecimiento que ha registrado y por su relación con el turismo, mientras que China ha mostrado interés en conocer más sobre el producto mexicano a través de conferencias, exposiciones y otros encuentros. La CNIT participa en estos espacios para generar conocimiento sobre el tequila y desarrollar el interés del consumidor, aunque por ahora India es el único mercado para el que la organización cuenta con una estrategia específica, presupuesto y calendario de trabajo.

“El objetivo no consiste en depender exclusivamente de Estados Unidos, aunque este mercado continuará siendo prioritario. La Cámara también observa oportunidades en países como Colombia, China y Costa Rica, donde identifica interés por el tequila y por nuevas presentaciones de bebidas, entre ellas productos enlatados y otros subproductos”, dijo Vidal.

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