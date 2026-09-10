La propuesta no quedó incluida en el paquete fiscal presentado recientemente por el gobierno federal. Aun así, la Cámara pretende mantenerla en las mesas de discusión, donde lleva entre cinco y seis años impulsando una modificación al esquema vigente.

“Alcohol es alcohol y queremos que la recaudación sea más justa”, planteó Ana Cristina Villalpando, directora general de la CNIT, durante un encuentro con medios.

El cambio que favorecería a unas bebidas y castigaría a otras

Actualmente, el IEPS a bebidas alcohólicas se calcula bajo un esquema que toma como referencia el valor de la bebida. La propuesta que impulsa la CNIT establecería una cuota de 138 pesos por litro de alcohol puro.

Felipe Villalobos, gerente de Planeación y Administración de la Cámara, explicó que los ejercicios realizados con un simulador propio buscan mantener estable la recaudación y redistribuir la carga fiscal entre las diferentes categorías.

Los cálculos de la industria estiman una recaudación de alrededor de 83,000 millones de pesos por IEPS este año bajo el esquema propuesto, además de unos 3,900 millones de pesos adicionales por IVA, derivados de los cambios que produciría en el mercado.

El cambio tendría efectos muy distintos dependiendo del producto.

Una botella de tequila de 750 mililitros, con 38% de alcohol y un precio promedio de 476 pesos, paga actualmente alrededor de 142 pesos de IEPS. Con una cuota de 138 pesos por litro de alcohol puro, el impuesto sería de aproximadamente 39.33 pesos.

Un aguardiente de 960 mililitros, con 24% de alcohol y un precio cercano a 30 pesos, actualmente paga menos de nueve pesos de IEPS. Bajo el esquema planteado por la CNIT, pagaría alrededor de 31.79 pesos.

La CNIT utiliza estos casos para argumentar que el actual sistema genera una distorsión, porque una bebida puede pagar menos impuestos simplemente por tener un precio de venta más bajo, aunque contenga una cantidad importante de alcohol. La propuesta busca, por tanto, modificar quién paga más y quién paga menos dentro del mercado de bebidas alcohólicas sin plantear un incremento generalizado de la recaudación.