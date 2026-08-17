Grupo Modelo y Heineken vuelven a chocar por Michelob y Amstel Ultra: la pelea llega otra vez a la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer dos asuntos relacionados con la disputa entre las cerveceras Grupo Modelo y Heineken México, en relación con la marca “Ultra”.
Con mayoría de cinco votos, se determinó que la SCJN atraerá dos asuntos para revisar la el conflicto, que comenzó en 2018.
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¿Cuál es el conflicto entre Heineken México y Grupo Modelo por el uso de la marca “Ultra”?
El conflicto comenzó en 2018, cuando Heineken México, también conocida como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, lanzó la marca de cerveza ligera Amstel Ultra.
En respuesta, Anheuser-Busch, matriz de Grupo Modelo, consideró que esta marca se trataba en realidad de una imitación de uno de los productos de su catálogo: Michelob Ultra, que se comercializa en el país desde 2016.
A raíz de esto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) determinó que Amstel Ultra imitaba la imagen comercial de Michelob Ultra, por lo que sancionó a Heineken por “actos de competencia desleal”.
En marzo de 2025, la SCJN había revisado el caso por un aspecto diferente a la controversia, pero en aquel entonces, la extinta Segunda Sala dejó sin efecto la resolución del IMPI contra Heineken México.
Además, ese mismo mes la Segunda Sala también rechazó por mayoría otro asunto para pronunciarse específicamente sobre la semejanza en grado de confusión entre las imágenes comerciales de Michelob Ultra y Amstel Ultra.
El capítulo más reciente de esta disputa entre ambas cerveceras llegó en enero pasado, cuando el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor de Heineken, concluyendo que “no existía competencia desleal” ni riesgo de confusión entre ambas marcas.
Como era de esperarse, Grupo Modelo y su matriz, Anheuser-Busch, impugnaron la resolución al considerar que el tribunal incumplió con parámetros fijados por la SCJN: recalcan que se realizó un análisis fragmentado, exigió requisitos probatorios no previstos en la ley y evaluó la identidad de las presentaciones, en lugar de determinar la semejanza en grado de confusión.
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Disputa entre Grupo Modelo y Heineken regresa a la SCJN
Es por esta razón que la disputa entre Grupo Modelo y Heineken México, por el uso de la marca “Ultra”, volverá a la SCJN.
Este lunes 17 de agosto de 2026, el pleno ejerció su facultad de atracción sobre los amparos directos 19/2026 y 756/2025, a solicitud del ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.
De acuerdo con el planteamiento del ministro presidente, en ambos expedientes, el máximo tribunal del país deberá deberá trabajar en “cuáles son los parámetros para determinar la semejanza en grado de confusión entre imágenes comerciales para efectos de acreditar una infracción por competencia desleal”.
La SCJN también deberá determinar cuáles son los lineamientos previamente fijados “por la forma Corte de Justicia a la Nación” para la realización del análisis necesario.
¿Cuáles son las diferencias entre Michelob Ultra y Amstel Ultra?
Aunque ambas cervezas pertenecen a la categoría light lager, o cervezas ligeras, ambas cuentan con diferentes cualidades, de acuerdo con la información compartida en sus respectivos portales web: