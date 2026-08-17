Grupo Modelo y Heineken vuelven a chocar por Michelob y Amstel Ultra: la pelea llega otra vez a la SCJN

¿Cuál es el conflicto entre Heineken México y Grupo Modelo por el uso de la marca “Ultra”?

El conflicto comenzó en 2018, cuando Heineken México, también conocida como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, lanzó la marca de cerveza ligera Amstel Ultra.

En respuesta, Anheuser-Busch, matriz de Grupo Modelo, consideró que esta marca se trataba en realidad de una imitación de uno de los productos de su catálogo: Michelob Ultra, que se comercializa en el país desde 2016.

A raíz de esto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) determinó que Amstel Ultra imitaba la imagen comercial de Michelob Ultra, por lo que sancionó a Heineken por “actos de competencia desleal”.

En marzo de 2025, la SCJN había revisado el caso por un aspecto diferente a la controversia, pero en aquel entonces, la extinta Segunda Sala dejó sin efecto la resolución del IMPI contra Heineken México.

Además, ese mismo mes la Segunda Sala también rechazó por mayoría otro asunto para pronunciarse específicamente sobre la semejanza en grado de confusión entre las imágenes comerciales de Michelob Ultra y Amstel Ultra.

La cerveza Amstel Ultra se introdujo al mercado mexicano en 2018. (Amstel Ultra/Facebook)

El capítulo más reciente de esta disputa entre ambas cerveceras llegó en enero pasado, cuando el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió a favor de Heineken, concluyendo que “no existía competencia desleal” ni riesgo de confusión entre ambas marcas.

Como era de esperarse, Grupo Modelo y su matriz, Anheuser-Busch, impugnaron la resolución al considerar que el tribunal incumplió con parámetros fijados por la SCJN: recalcan que se realizó un análisis fragmentado, exigió requisitos probatorios no previstos en la ley y evaluó la identidad de las presentaciones, en lugar de determinar la semejanza en grado de confusión.