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México gana terreno entre los turistas canadienses en medio de la tensión con Estados Unidos

El distanciamiento entre Ottawa y Washington también se refleja en el turismo. La caída de 25.4% en los viajes de canadienses en 2025 abre oportunidades para destinos como México.
lun 12 octubre 2026 05:55 AM
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Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, habla durante un evento sentado en un sillón blanco, con traje gris claro, camisa blanca y corbata verde. Sostiene un micrófono y gesticula con la mano izquierda frente a un fondo azul.
Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, durante su participación en el Summit Global del WTTC. (Foto: Mara Echeverría / Expansión. )

México se convirtió en el principal destino internacional de los canadienses fuera de Estados Unidos en un año marcado por la caída de los viajes al país vecino. El cambio abre oportunidades para la industria turística mexicana y muestra cómo las tensiones políticas pueden modificar las decisiones de viaje, los flujos de visitantes y las estrategias comerciales de hoteles, aerolíneas y operadores.

Statistics Canada registró 2.6 millones de visitas de residentes canadienses a México en 2025, lo que colocó al país entre los destinos extranjeros con mayor demanda de ese mercado, después de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los viajes de canadienses a territorio estadounidense retrocedieron frente al año anterior, en medio de las fricciones entre ambos gobiernos.

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La caída fue especialmente pronunciada en los desplazamientos por vacaciones, ocio y recreación. Según el informe Canadian-resident travel to the United States: A year in review, publicado por Statistics Canada en julio de 2026, los cruces de regreso de residentes canadienses desde Estados Unidos disminuyeron 25.4% en 2025 frente a 2024. Los viajes por vacaciones, ocio y recreación retrocedieron 21.5%, mientras que las visitas para ver a familiares y amigos cayeron 9%.


Las cifras muestran que la contracción fue más profunda en los viajes que los consumidores pueden sustituir con mayor facilidad por otros destinos y México figura entre las alternativas que los viajeros canadienses tienen para sus vacaciones internacionales.

El cambio también tiene una dimensión económica. El gasto de los canadienses en viajes a Estados Unidos disminuyó 3,300 millones de dólares canadienses en 2025, hasta 18,800 millones, de acuerdo con la oficina estadística.

La política entra en las decisiones de viaje

Las fricciones entre Estados Unidos y Canadá se intensificaron después de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el país vecino. En respuesta, algunos consumidores canadienses promovieron boicots a productos estadounidenses y llamaron a evitar viajes a Estados Unidos.

Justin Trudeau, exprimer ministro canadiense, vinculó la caída de los desplazamientos con la percepción que los visitantes tienen del destino y con la forma en que sienten que son recibidos.

“En los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy bueno a la hora de hacer que los viajeros se sientan bienvenidos”, afirmó durante su participación en el Summit Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo ( WTTC, por sus siglas en inglés).

Trudeau también señaló que la preocupación por viajar a Estados Unidos no responde únicamente al costo de las vacaciones. La falta de respeto que, a su juicio, Trump ha mostrado hacia Canadá también pesa en las decisiones de algunos consumidores.

La preocupación por viajar a Estados Unidos ha afectado a los canadienses, pero aún más la falta de respeto que el presidente ha mostrado hacia Canadá al decir, por ejemplo, que no es un país real
Justin Trudeau


Los datos más recientes muestran una recuperación parcial de los viajes canadienses a Estados Unidos, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la escalada de las tensiones. En agosto de 2026, los viajes de regreso de residentes canadienses desde Estados Unidos por avión y automóvil sumaron 2.57 millones, un incremento de 8.8% respecto del mismo mes de 2025.

Sin embargo, los viajes por automóvil permanecieron 27.4% por debajo de agosto de 2024, mientras que los desplazamientos por avión registraron una caída de 22.7% frente a ese mismo periodo.

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Para Trudeau, estos movimientos muestran que las promociones y los precios más bajos no bastan para recuperar a todos los viajeros cuando la percepción de un destino se deteriora.

“Las buenas relaciones importan. La comunicación es muy importante, pero construir conexiones personales con gente de diferentes industrias y sectores, y establecer lazos de confianza, importa más que casi cualquier otra cosa”, dijo.

Las Vegas resiente la caída canadiense y México gana terreno

El cambio en las preferencias de los viajeros canadienses también tiene efectos sobre destinos estadounidenses que dependen de la llegada de visitantes internacionales. Las Vegas ofrece un ejemplo de cómo la contracción de un mercado emisor puede modificar la competencia entre países por atraer turistas.

De acuerdo con las estimaciones preliminares de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), la ciudad recibió 1.19 millones de visitantes canadienses en 2025, una reducción de 17.4% frente al año anterior. En contraste, el número de visitantes mexicanos aumentó 1%, hasta 1.18 millones.

La diferencia entre ambos mercados se redujo de 273,100 visitantes en 2024 a apenas 8,900 en 2025. Canadá se mantuvo como el principal mercado internacional de Las Vegas durante ese año, pero México prácticamente lo alcanzó al cierre de ese año.

Rafael Durand, director de Operaciones de PriceTravel, explica por separado que la reducción del mercado canadiense abrió una oportunidad comercial para los operadores turísticos que conectan a los viajeros mexicanos con hoteles y servicios en la ciudad estadounidense.

“Canadá decide desacelerar la salida de pasajeros hacia Las Vegas”, dice el directivo, quien identifica en esa variación una oportunidad que México ha sabido aprovechar.

Según Durand, uno de cada 10 mexicanos que viajan a Las Vegas utiliza alguno de los canales comerciales de PriceTravel, entre ellos su plataforma directa, su red de agencias de viajes y los programas de aerolíneas con los que trabaja.

Juan Socas, director comercial de PriceTravel, explica que los viajes internacionales forman parte de un mercado en el que los destinos nacionales siguen teniendo un peso importante para el consumidor mexicano.

Después del mercado nacional, Estados Unidos se mantiene como uno de los principales destinos internacionales para los mexicanos. Nueva York, Las Vegas, Orlando, Miami, Chicago y Los Ángeles figuran entre las ciudades estadounidenses con mayor presencia en las preferencias de los viajeros que atiende la compañía.

Socas identifica varios factores que favorecen las salidas internacionales, entre ellos la cercanía geográfica, los vínculos económicos y familiares entre México y Estados Unidos y el tipo de cambio, que puede influir en el costo de las vacaciones en el extranjero.

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Justin Trudeau Canada J.P. Donald Trump

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