La caída fue especialmente pronunciada en los desplazamientos por vacaciones, ocio y recreación. Según el informe Canadian-resident travel to the United States: A year in review, publicado por Statistics Canada en julio de 2026, los cruces de regreso de residentes canadienses desde Estados Unidos disminuyeron 25.4% en 2025 frente a 2024. Los viajes por vacaciones, ocio y recreación retrocedieron 21.5%, mientras que las visitas para ver a familiares y amigos cayeron 9%.



Las cifras muestran que la contracción fue más profunda en los viajes que los consumidores pueden sustituir con mayor facilidad por otros destinos y México figura entre las alternativas que los viajeros canadienses tienen para sus vacaciones internacionales.

El cambio también tiene una dimensión económica. El gasto de los canadienses en viajes a Estados Unidos disminuyó 3,300 millones de dólares canadienses en 2025, hasta 18,800 millones, de acuerdo con la oficina estadística.

La política entra en las decisiones de viaje

Las fricciones entre Estados Unidos y Canadá se intensificaron después de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el país vecino. En respuesta, algunos consumidores canadienses promovieron boicots a productos estadounidenses y llamaron a evitar viajes a Estados Unidos.

Justin Trudeau, exprimer ministro canadiense, vinculó la caída de los desplazamientos con la percepción que los visitantes tienen del destino y con la forma en que sienten que son recibidos.

“En los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy bueno a la hora de hacer que los viajeros se sientan bienvenidos”, afirmó durante su participación en el Summit Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo ( WTTC, por sus siglas en inglés).

Trudeau también señaló que la preocupación por viajar a Estados Unidos no responde únicamente al costo de las vacaciones. La falta de respeto que, a su juicio, Trump ha mostrado hacia Canadá también pesa en las decisiones de algunos consumidores.

La preocupación por viajar a Estados Unidos ha afectado a los canadienses, pero aún más la falta de respeto que el presidente ha mostrado hacia Canadá al decir, por ejemplo, que no es un país real Justin Trudeau



Los datos más recientes muestran una recuperación parcial de los viajes canadienses a Estados Unidos, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la escalada de las tensiones. En agosto de 2026, los viajes de regreso de residentes canadienses desde Estados Unidos por avión y automóvil sumaron 2.57 millones, un incremento de 8.8% respecto del mismo mes de 2025.

Sin embargo, los viajes por automóvil permanecieron 27.4% por debajo de agosto de 2024, mientras que los desplazamientos por avión registraron una caída de 22.7% frente a ese mismo periodo.