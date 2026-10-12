Para Trudeau, estos movimientos muestran que las promociones y los precios más bajos no bastan para recuperar a todos los viajeros cuando la percepción de un destino se deteriora.
“Las buenas relaciones importan. La comunicación es muy importante, pero construir conexiones personales con gente de diferentes industrias y sectores, y establecer lazos de confianza, importa más que casi cualquier otra cosa”, dijo.
Las Vegas resiente la caída canadiense y México gana terreno
El cambio en las preferencias de los viajeros canadienses también tiene efectos sobre destinos estadounidenses que dependen de la llegada de visitantes internacionales. Las Vegas ofrece un ejemplo de cómo la contracción de un mercado emisor puede modificar la competencia entre países por atraer turistas.
De acuerdo con las estimaciones preliminares de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), la ciudad recibió 1.19 millones de visitantes canadienses en 2025, una reducción de 17.4% frente al año anterior. En contraste, el número de visitantes mexicanos aumentó 1%, hasta 1.18 millones.
La diferencia entre ambos mercados se redujo de 273,100 visitantes en 2024 a apenas 8,900 en 2025. Canadá se mantuvo como el principal mercado internacional de Las Vegas durante ese año, pero México prácticamente lo alcanzó al cierre de ese año.
Rafael Durand, director de Operaciones de PriceTravel, explica por separado que la reducción del mercado canadiense abrió una oportunidad comercial para los operadores turísticos que conectan a los viajeros mexicanos con hoteles y servicios en la ciudad estadounidense.
“Canadá decide desacelerar la salida de pasajeros hacia Las Vegas”, dice el directivo, quien identifica en esa variación una oportunidad que México ha sabido aprovechar.
Según Durand, uno de cada 10 mexicanos que viajan a Las Vegas utiliza alguno de los canales comerciales de PriceTravel, entre ellos su plataforma directa, su red de agencias de viajes y los programas de aerolíneas con los que trabaja.
Juan Socas, director comercial de PriceTravel, explica que los viajes internacionales forman parte de un mercado en el que los destinos nacionales siguen teniendo un peso importante para el consumidor mexicano.
Después del mercado nacional, Estados Unidos se mantiene como uno de los principales destinos internacionales para los mexicanos. Nueva York, Las Vegas, Orlando, Miami, Chicago y Los Ángeles figuran entre las ciudades estadounidenses con mayor presencia en las preferencias de los viajeros que atiende la compañía.
Socas identifica varios factores que favorecen las salidas internacionales, entre ellos la cercanía geográfica, los vínculos económicos y familiares entre México y Estados Unidos y el tipo de cambio, que puede influir en el costo de las vacaciones en el extranjero.