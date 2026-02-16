EU quiere estrechar los ingresos de divisas para Cuba: el turismo, los médicos y el tabaco están en riesgo

Servicios médicos

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas de la isla, con 7,000 millones de dólares en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.

Según La Habana, 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud laboraban el año pasado en 56 países, más de la mitad de ellos (13,000) en Venezuela.

En ese país, la situación de los médicos cubanos parece no haber cambiado hasta la fecha a pesar de la caída de Nicolás Maduro. Sin embargo, eso podría evolucionar rápidamente.

Paralelamente, la campaña de presión lanzada por Washington en 2025 está empezando a cosechar frutos en otros países de la región.

Guatemala acaba de poner fin a un acuerdo de 27 años con el cual miles de médicos cubanos trabajaron en zonas aisladas del país, mientras que Antigua y Barbuda rompió su histórica alianza con La Habana en diciembre.

Guyana pretende remunerar directamente a los médicos de la isla, al margen de los acuerdos firmados entre ambos países.

"Queremos que se le pague directamente a los médicos", de manera que "estos acuerdos van a cambiar con el tiempo", declaró a la AFP su ministro de Salud, Frank Anthony.

Turismo

El bloqueo energético impuesto por Washington a la isla, que no recibe un tanquero desde el 9 de enero, amenaza con asestar un golpe mortal al turismo, la segunda fuente de ingresos en divisas del país.

El sector, que emplea a más de 300.000 personas, ya se ha visto debilitado durante los últimos años por la pandemia y las sanciones estadounidenses (-70% de ingresos entre 2019 y 2025 según estimaciones basadas en cifras oficiales).

Tras el anuncio de La Habana sobre la escasez de combustible para los aviones, las compañías canadienses y rusas que operan en la isla, así como la latinoamericana Latam Airlines, anunciaron la suspensión de sus vuelos a la isla, una vez completada la repatriación de sus pasajeros.