EU quiere estrechar los ingresos de divisas para Cuba: el turismo, los médicos y el tabaco están en riesgo

El envío de brigadas médicas al extranjero, que constituye la principal fuente de ingreso de divisas de la isla, es cuestionado por Washington.
lun 16 febrero 2026 04:00 PM
Dos hombres pasan en bicicleta por una valla publicitaria que representa al difunto líder cubano Fidel Castro, al expresidente Raúl Castro y al presidente Miguel Díaz-Canel en La Habana el 16 de febrero de 2026.
Las vías oficiales de envío de dinero de los cubanos emigrados a sus familiares en la isla han desaparecido prácticamente desde la suspensión de los envíos por Western Union en 2020. (FOTO: YAMIL LAGE/AFP)

El cerco de Estados Unidos para reducir la entrada de divisas a Cuba se estrecha: mientras algunos países cuestionan los acuerdos para recibir médicos cubanos bajo presión de Washington, el bloqueo energético castiga al turismo y al tabaco.

A continuación, detallamos los sectores que reciben más atención de Estados Unidos para estrangular al régimen castrista y a la población cubana.

Servicios médicos

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas de la isla, con 7,000 millones de dólares en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.

Según La Habana, 24,000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud laboraban el año pasado en 56 países, más de la mitad de ellos (13,000) en Venezuela.

En ese país, la situación de los médicos cubanos parece no haber cambiado hasta la fecha a pesar de la caída de Nicolás Maduro. Sin embargo, eso podría evolucionar rápidamente.

Pastorita, un petrolero de GLP/químico que navega bajo la bandera de Cuba, llega al puerto de La Habana el 9 de febrero de 2026.
En qué consiste el embargo de EU contra Cuba y qué tiene que ver con su crisis actual

Paralelamente, la campaña de presión lanzada por Washington en 2025 está empezando a cosechar frutos en otros países de la región.

Guatemala acaba de poner fin a un acuerdo de 27 años con el cual miles de médicos cubanos trabajaron en zonas aisladas del país, mientras que Antigua y Barbuda rompió su histórica alianza con La Habana en diciembre.

Guyana pretende remunerar directamente a los médicos de la isla, al margen de los acuerdos firmados entre ambos países.

"Queremos que se le pague directamente a los médicos", de manera que "estos acuerdos van a cambiar con el tiempo", declaró a la AFP su ministro de Salud, Frank Anthony.

Los cubanos caminan por un cartel de Cuba y una bandera nacional a media asta en La Habana el 5 de enero de 2026. La Habana declaró dos días de luto nacional a partir del 5 de enero después de que un total de 32 cubanos fueran asesinados durante el ataque estadounidense a Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Cuba se encuentra en su peor crisis económica y la caída de Maduro puede empeorarla

Turismo

El bloqueo energético impuesto por Washington a la isla, que no recibe un tanquero desde el 9 de enero, amenaza con asestar un golpe mortal al turismo, la segunda fuente de ingresos en divisas del país.

El sector, que emplea a más de 300.000 personas, ya se ha visto debilitado durante los últimos años por la pandemia y las sanciones estadounidenses (-70% de ingresos entre 2019 y 2025 según estimaciones basadas en cifras oficiales).

Tras el anuncio de La Habana sobre la escasez de combustible para los aviones, las compañías canadienses y rusas que operan en la isla, así como la latinoamericana Latam Airlines, anunciaron la suspensión de sus vuelos a la isla, una vez completada la repatriación de sus pasajeros.

Además, al menos cinco países han recomendado a sus ciudadanos evitar viajar a la isla.

"En otro momento la ciudad estuviera viva, pero está demasiado tranquila", explica José Francisco Machín, propietario de una casa de alquiler para turistas en la villa colonial de Trinidad, 325 km al este de La Habana. Machín reporta "varias cancelaciones" para marzo.

Los turistas viajan en un viejo coche estadounidense utilizado como taxi en La Habana el 2 de febrero de 2026.
La escasez de combustible en Cuba pone en jaque al turismo y a los vuelos a la isla

Remesas

Las vías oficiales de envío de dinero de los cubanos emigrados a sus familiares en la isla (remesas) han desaparecido prácticamente desde la suspensión de los envíos por Western Union en 2020, pese a una breve recuperación entre 2023 y 2025.

Desde entonces, los cubanos reciben dólares de manera informal gracias a las "mulas", personas que viajan en avión desde Miami y traen dinero y mercancías.

Estos vuelos no se han suspendido, pero el congresista republicano Carlos Giménez (Florida) indicó a principios de febrero que había solicitado oficialmente a las compañías estadounidenses que operan en Cuba "cancelar todos los vuelos al brutal régimen".

Tabaco

Además de la producción de níquel, los famosos habanos son otra fuente importante de ingresos en divisas del país, con ventas por 827 millones de dólares en 2024.

Una mujer escucha al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablar en la Televisión Nacional en su casa de La Habana el 5 de febrero de 2026. Cuba está preparada para mantener un diálogo con los Estados Unidos, pero no bajo presión, insistió el presidente Miguel Díaz-Canel el jueves después de meses de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.
Los derechos humanos también están en crisis en Cuba, denuncian HRW y Amnistía

"La agricultura no está exenta de la situación que hay con el petróleo, que es algo fuerte", explica a la AFP Héctor Luis Prieto, productor de la región de Vuelta Abajo (oeste), considerada la meca del tabaco cubano.

Prácticamente sin combustible, Prieto enfrenta dificultades en plena cosecha, tanto para la recolección de la hoja como para el riego del tabaco que aún está en el campo. Consigue regar con un panel solar suministrado por el Estado, "pero claro que necesitamos combustible", afirma.

La cancelación del festival del Habano, previsto para finales de febrero es otro duro golpe al sector. Este evento reporta cada año al Gobierno varios millones de euros gracias a una prestigiosa subasta.

En 2025, esta puja alcanzó más de 16 millones de euros, y 17 y 11 millones de euros, respectivamente, en los dos años anteriores. Los fondos recaudados se destinan oficialmente al sector sanitario, que ya ha tenido que reducir algunas actividades no esenciales.

