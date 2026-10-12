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Sigma compra marcas locales para fortalecer su negocio en Estados Unidos

La compañía despliega en Estados Unidos una estrategia que combina adquisiciones con el impulso de 16 marcas que superan los 100 millones de dólares en ventas anuales.
lun 12 octubre 2026 05:54 PM
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Una plancha industrial muestra varias salchichas dorándose, con pinzas metálicas colocadas sobre ellas. Al fondo, una segunda superficie caliente sostiene varios panes para hot dogs, algunos tostados por los lados. La escena corresponde a la preparación de salchichas para su servicio, con gotas de aceite visibles sobre la plancha.
Sigma amplía su presencia en Estados Unidos con adquisiciones que fortalecen su portafolio de quesos hispanos, cremas y salchichas ahumadas.
 (Foto: Cindy Ord / Getty Images. )

Sigma busca ampliar su negocio en Estados Unidos mediante la compra de empresas especializadas y el crecimiento de marcas con posiciones comerciales establecidas. La estrategia le permite entrar en categorías específicas, aprovechar el reconocimiento que ya tienen sus productos y utilizar su infraestructura de producción y distribución para aumentar el volumen de ventas.

Las adquisiciones de Los Altos Foods , dedicada a producir quesos y cremas hispanas, y Roger Wood Foods, especializada en salchichas ahumadas en el sureste estadounidense, muestran cómo la compañía busca ganar participación en segmentos especializados donde ya existen consumidores y marcas reconocidas, en lugar de desarrollar cada negocio desde cero.

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Para Brian Rodríguez, analista bursátil de Grupo Financiero Monex, una de las oportunidades de esta estrategia consiste en incorporar empresas con una posición comercial consolidada y aprovechar la escala que Sigma ha construido.

“Este tipo de adquisiciones de nicho con algunas marcas que en la región estén bien posicionadas, que tengan ya también una base de clientes robusta, resiliente”, explicó Rodríguez al referirse a las oportunidades de crecimiento de Sigma en Estados Unidos.

Carlos Hermosillo, analista independiente, coincide en que la especialización es una de las fortalezas de la compañía, particularmente en productos dirigidos al mercado hispano.


Sus ventajas se centran en la especialización en algunos productos de nicho, con marcas que son ampliamente reconocidas en el mercado de productos hispanos
Carlos Hermosillo


Los Altos Foods y Roger Wood Foods amplían el portafolio de Sigma

En mayo de 2023, Sigma acordó adquirir una participación mayoritaria de 85% en Los Altos Foods, empresa productora de quesos y cremas hispanas en Estados Unidos. La operación respondió al interés de fortalecer su posición en un segmento que la compañía identificó como una oportunidad de crecimiento por el consumo de estos productos.

Tres años después, en 2026, Sigma sumó Roger Wood Foods , fabricante de salchichas ahumadas con presencia en el sureste estadounidense. Antes de su adquisición, la compañía registró ventas cercanas a 50 millones de dólares en 2025.

La compra amplía la presencia de Sigma en una categoría con una marca regional establecida y agrega una planta en el sureste del país. También extiende el alcance de su operación estadounidense hacia mercados y productos que complementan las categorías donde ya participa.

Para Rodríguez, las empresas adquiridas pueden crecer al incorporarse a una estructura operativa más amplia, con capacidad para aprovechar redes de distribución, manufactura y relaciones comerciales que ya están en funcionamiento.

“Una empresa de ese tamaño normalmente siempre te va a traer estas sinergias”, dijo el analista.

La posibilidad de distribuir más productos a través de una infraestructura existente puede ayudar a escalar las marcas y elevar el volumen de operación. Sin embargo, el beneficio depende de que esas sinergias se traduzcan en mejores resultados financieros.

Hermosillo advierte que la oportunidad no consiste en trasladar la producción a países con mano de obra más barata. “La mayor parte de sus ventas en EU son producción local, así que no hay ventajas importantes en costos de mano de obra”, señaló.

En cambio, considera que la especialización y el aumento del volumen pueden contribuir a mejorar los márgenes, siempre que Sigma logre controlar sus gastos y mantener la competitividad de sus productos.

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Dieciséis marcas de Sigma superan los 100 millones de dólares en ventas

Las adquisiciones se apoyan en una cartera de productos con presencia en el mercado. De acuerdo con el informe anual de 2025, Sigma cuenta con 16 marcas que superan los 100 millones de dólares en ventas anuales cada una, entre ellas FUD, Bar-S, San Rafael, La Chona y NocheBuena.

En total, la compañía administra más de de 100 marcas y atiende alrededor de 640,000 puntos de venta mediante una plataforma de producción y distribución que opera en distintos mercados.

Esta infraestructura le permite combinar el crecimiento de sus marcas actuales con la incorporación de negocios especializados. En lugar de depender exclusivamente del desarrollo orgánico, Sigma puede sumar productos que ya cuentan con consumidores y aprovechar su capacidad comercial para ampliar su alcance.

En Estados Unidos, el informe anual de 2025 ubica a la compañía en el primer lugar por volumen en salchichas, el segundo en bologna y la segunda posición en quesos hispanos. Estas posiciones muestran que Sigma ya tiene una base comercial en categorías que puede fortalecer mediante nuevas adquisiciones e inversiones en producción.

La operación estadounidense también aporta diversificación geográfica y cambiaria. Rodríguez estima que los negocios de Sigma en ese país representan aproximadamente 20% de su flujo operativo.

Va a dar una diversificación por dos vías: la geográfica y por el otro lado también la diversificación de la moneda
Brian Rodríguez

Los ingresos en dólares pueden ofrecer una cobertura natural frente a parte de las obligaciones financieras y algunos costos operativos denominados en esa moneda. Al mismo tiempo, la presencia en más de un mercado reduce la dependencia de una sola fuente geográfica de ingresos, aunque no elimina los riesgos asociados con el desempeño de cada negocio.

Hermosillo añade que la amplitud del portafolio permite atender a consumidores con distintos niveles de ingreso y puede ayudar a la empresa a responder a cambios en los ciclos económicos.

“El hecho de contar con una gama de productos que cubre casi la totalidad de segmentos socioeconómicos es una ventaja ante posibles reveses en ciclos económicos”, afirmó.

El analista considera que la especialización también puede sostener la posición competitiva de Sigma a largo plazo, debido a las capacidades que requiere desarrollar productos para mercados específicos.

“Estas ventajas son sostenibles ya que la realización de estos productos requiere investigación y desarrollo que otros competidores difícilmente van a explorar, considerando que se trata de un mercado de tamaño acotado”, señaló.

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La rentabilidad marcará el resultado de las compras

La estrategia de adquisiciones forma parte de un plan más amplio para fortalecer el negocio principal de Sigma. En su informe anual de 2025, la empresa planteó como una de sus prioridades defender y hacer crecer su operación central mediante marcas reconocidas, ejecución comercial y presencia en distintos canales.

Durante ese año, la compañía invirtió 42 millones de dólares en Estados Unidos. Entre los proyectos estuvo la modernización y ampliación de las líneas de producción de quesos en Los Altos Foods, una inversión que refleja la necesidad de reforzar la capacidad productiva de los negocios incorporados.

Pero sumar marcas y ampliar la operación no garantiza por sí solo una mejora en la rentabilidad. Sigma debe conseguir que las empresas adquiridas generen retornos comparables con los de su negocio actual y con los objetivos que mantiene ante sus inversionistas.

Rodríguez subraya que el tamaño de las operaciones no basta si las nuevas unidades no alcanzan los niveles de rentabilidad esperados.

“Los nuevos negocios que comiences a adquirir (deben tener) la capacidad de generar la rentabilidad a la cual tienes acostumbrados a los inversionistas o que tienes como objetivo como empresa”, sostuvo.

Otro reto está en los costos de producción y la capacidad de trasladar los incrementos de los insumos al precio final sin perder consumidores frente a sus competidores.

“El tema de control de costos para la producción local de Estados Undios y el pass-through de insumos hacia el precio ofrecido al consumidor son clave para poder mejorar sus márgenes”, advirtió Hermosillo.

La capacidad para elevar precios depende también de las condiciones de la industria y de las decisiones de otros participantes. Si los competidores mantienen sus precios o reducen sus márgenes para defender su participación, Sigma puede tener menos margen para compensar los aumentos de sus insumos.

Por ello, el crecimiento del volumen será un factor relevante para determinar si las adquisiciones mejoran los resultados. Una mayor escala puede distribuir los costos entre más unidades y facilitar el aprovechamiento de la infraestructura existente, aunque el efecto dependerá de la integración de cada negocio y de la evolución de sus mercados.

“Un tema importante va a ser la escala, y el lograr economías conforme crece su volumen puede ser un apoyo importante; creo que por ello nuevas adquisiciones figuran como tema importante en su estrategia de mediano y largo plazo”, explicó Hermosillo.

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Sigma Alimentos ALFA S.A. de C.V. Alimentos

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