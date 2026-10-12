Para Brian Rodríguez, analista bursátil de Grupo Financiero Monex, una de las oportunidades de esta estrategia consiste en incorporar empresas con una posición comercial consolidada y aprovechar la escala que Sigma ha construido.

“Este tipo de adquisiciones de nicho con algunas marcas que en la región estén bien posicionadas, que tengan ya también una base de clientes robusta, resiliente”, explicó Rodríguez al referirse a las oportunidades de crecimiento de Sigma en Estados Unidos.

Carlos Hermosillo, analista independiente, coincide en que la especialización es una de las fortalezas de la compañía, particularmente en productos dirigidos al mercado hispano.





Sus ventajas se centran en la especialización en algunos productos de nicho, con marcas que son ampliamente reconocidas en el mercado de productos hispanos Carlos Hermosillo





Los Altos Foods y Roger Wood Foods amplían el portafolio de Sigma

En mayo de 2023, Sigma acordó adquirir una participación mayoritaria de 85% en Los Altos Foods, empresa productora de quesos y cremas hispanas en Estados Unidos. La operación respondió al interés de fortalecer su posición en un segmento que la compañía identificó como una oportunidad de crecimiento por el consumo de estos productos.

Tres años después, en 2026, Sigma sumó Roger Wood Foods , fabricante de salchichas ahumadas con presencia en el sureste estadounidense. Antes de su adquisición, la compañía registró ventas cercanas a 50 millones de dólares en 2025.

La compra amplía la presencia de Sigma en una categoría con una marca regional establecida y agrega una planta en el sureste del país. También extiende el alcance de su operación estadounidense hacia mercados y productos que complementan las categorías donde ya participa.

Para Rodríguez, las empresas adquiridas pueden crecer al incorporarse a una estructura operativa más amplia, con capacidad para aprovechar redes de distribución, manufactura y relaciones comerciales que ya están en funcionamiento.

“Una empresa de ese tamaño normalmente siempre te va a traer estas sinergias”, dijo el analista.

La posibilidad de distribuir más productos a través de una infraestructura existente puede ayudar a escalar las marcas y elevar el volumen de operación. Sin embargo, el beneficio depende de que esas sinergias se traduzcan en mejores resultados financieros.

Hermosillo advierte que la oportunidad no consiste en trasladar la producción a países con mano de obra más barata. “La mayor parte de sus ventas en EU son producción local, así que no hay ventajas importantes en costos de mano de obra”, señaló.

En cambio, considera que la especialización y el aumento del volumen pueden contribuir a mejorar los márgenes, siempre que Sigma logre controlar sus gastos y mantener la competitividad de sus productos.