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Economía

Huevo y otros alimentos que subieron de precio en agosto y que presionan el bolsillo de los mexicanos

No solo el huevo, otros alimentos que forman parte de la dieta de los mexicanos registraron un aumento en la primera quincena de agosto.
vie 28 agosto 2026 10:06 AM
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Pasillo de un mercado donde hay cebolla, chile, huevo, plátanos y limones.jpg
En la primera quincena de agosto varios alimentos que conforman la canasta básica aumentaron de precio. (Foto: IA / Chat GPT)

Comprar la despensa en los recientes meses se ha vuelto más caro, y algunos productos han subido más que otros, como el huevo, que está dentro de la lista de los alimentos que subieron de precio durante la primera quincena de agosto, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Los datos revelan que junto con otros alimentos y bebidas, tuvieron un aumentó de 0.10% respecto de la segunda quincena de julio, informó en su más reciente reporte el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).

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¿Qué alimentos subieron de precio?

Durante la primera quincena de agosto de 2026, los alimentos y bebidas que registraron los mayores incrementos de precio a tasa quincenal fueron los siguientes:

Cebolla: Registró el mayor aumento con un alza del 19.03%.

Chile serrano: Incrementó su precio un 8.92%.

Huevo: Subió un 7.92%.

Otras frutas: Tuvieron un aumento del 3.53%.

Tequila: Registró un incremento del 2.80%.

¿Cuánto huevo se consume en México?

Sin duda, el aumento en el precio que más afecta a los bolsillos de los mexicanos fue el huevo, ya que de acuerdo con cifras de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), el país ocupa el primer lugar mundial en consumo de huevo por persona; cada mexicano consume en promedio 410 piezas al año, lo que equivale a 24.1 kilogramos.

En 1996 se estableció en Viena, Suiza, que el segundo viernes de octubre de cada año se celebre el Día Mundial del Huevo, con el objetivo de destacar los importantes beneficios del huevo en la nutrición y la salud humanas.

Los expertos del Centro Internacional del Huevo y la Nutrición (IENC) destacan que es una fuente de proteínas, ayudan al desarrollo saludable del cerebro, contienen colesterol bueno y vitamina A, entre otros aportes nutricionales.

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En contraste, dentro del mismo reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), otros alimentos de alto consumo registraron disminuciones quincenales en sus precios, como la papa y otros tubérculos (-5.97 %), el jitomate (-4.86 %), el aguacate (-3.66 %) y el pollo (-1.21 %).

En mayo pasado, el jitomate alcanzó los 80 pesos por kilo, por lo que el Gobierno anunció un acuerdo para contener el alza que incluyó a organismos gubernamentales y representantes de 60 centrales de abastos en el país.

Además, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, propuso cocinar con tomate o tomatillo con el objetivo de cuidar la economía familiar.

Estamos proponiendo el tomate o tomatillo como una alternativa al uso del jitomate. Lo tenemos desde 30 pesos en mercados públicos y centrales de abasto, en centros departamentales un poco más caro”, recomendó el funcionario en la Mañanera del Pueblo del 11 de mayo .

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Alimentos de la canasta PACIC

Con el objetivo de paliar la inflación, el 29 de mayo pasado, el Gobierno federal y el sector privado renovaron por seis meses más Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener un tope de 910 pesos para una canasta de 24 productos básicos, con el objetivo de amortizar los efectos de la inflación para las familias mexicanas.

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación estaría en 10, 12%. No hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias mexicanas de menos recurso, que la inflación”, destacó en ese momento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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Canasta básica PACIC

Los alimentos que están dentro de la lista de la canasta Pacic son los siguientes:

1.- Huevo

2.- Jitomate saladet

3.- Chile jalapeño

4.- Cebolla

5.- Zanahoria

6.- Limón

7.-Atún

8.- Jabón de tocador

9.- Papel higiénico

10.- Carne de puerco

11.- Leche

12.- Aceite vegetal

13.- Arroz

14.- Pollo

15.- Papa

16.- Carne de res

17.- Azúcar estándar

18.- Tortilla de maíz de supermercado

19.- Frijol

20.- Manzana

21.- Plátano

22.- Pasta para sopas

23.- Pan de caja

24.- Sardina en lata

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Alimentos Inflación

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