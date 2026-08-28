Huevo y otros alimentos que subieron de precio en agosto y que presionan el bolsillo de los mexicanos

¿Qué alimentos subieron de precio?

Durante la primera quincena de agosto de 2026, los alimentos y bebidas que registraron los mayores incrementos de precio a tasa quincenal fueron los siguientes:

Cebolla: Registró el mayor aumento con un alza del 19.03%.

Chile serrano: Incrementó su precio un 8.92%.

Huevo: Subió un 7.92%.

Otras frutas: Tuvieron un aumento del 3.53%.

Tequila: Registró un incremento del 2.80%.

¿Cuánto huevo se consume en México?

Sin duda, el aumento en el precio que más afecta a los bolsillos de los mexicanos fue el huevo, ya que de acuerdo con cifras de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), el país ocupa el primer lugar mundial en consumo de huevo por persona; cada mexicano consume en promedio 410 piezas al año, lo que equivale a 24.1 kilogramos.

En 1996 se estableció en Viena, Suiza, que el segundo viernes de octubre de cada año se celebre el Día Mundial del Huevo, con el objetivo de destacar los importantes beneficios del huevo en la nutrición y la salud humanas.

Los expertos del Centro Internacional del Huevo y la Nutrición (IENC) destacan que es una fuente de proteínas, ayudan al desarrollo saludable del cerebro, contienen colesterol bueno y vitamina A, entre otros aportes nutricionales.