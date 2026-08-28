Huevo y otros alimentos que subieron de precio en agosto y que presionan el bolsillo de los mexicanos

En contraste, dentro del mismo reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), otros alimentos de alto consumo registraron disminuciones quincenales en sus precios, como la papa y otros tubérculos (-5.97 %), el jitomate (-4.86 %), el aguacate (-3.66 %) y el pollo (-1.21 %).
En mayo pasado, el jitomate alcanzó los 80 pesos por kilo, por lo que el Gobierno anunció un acuerdo para contener el alza que incluyó a organismos gubernamentales y representantes de 60 centrales de abastos en el país.
Además, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, propuso cocinar con tomate o tomatillo con el objetivo de cuidar la economía familiar.
“Estamos proponiendo el tomate o tomatillo como una alternativa al uso del jitomate. Lo tenemos desde 30 pesos en mercados públicos y centrales de abasto, en centros departamentales un poco más caro”, recomendó el funcionario en la Mañanera del Pueblo del 11 de mayo .
Alimentos de la canasta PACIC
Con el objetivo de paliar la inflación, el 29 de mayo pasado, el Gobierno federal y el sector privado renovaron por seis meses más Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener un tope de 910 pesos para una canasta de 24 productos básicos, con el objetivo de amortizar los efectos de la inflación para las familias mexicanas.
“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación estaría en 10, 12%. No hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias mexicanas de menos recurso, que la inflación”, destacó en ese momento la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.