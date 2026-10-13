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El coche eléctrico que vale menos de 100,000 pesos, lo venden en Waldo's y quiere competir con Olinia

El vehículo alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, teniendo una capacidad de hasta 60 kilómetros por carga.
mar 13 octubre 2026 12:41 PM
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coche kiwo rojo afuera de una tienda Waldo's.
Kiwo puede adquirirse a través de la tienda en línea de Waldo's. (Expansión / ChatGPT)

Hay un coche eléctrico que no sólo quiere competir con Olinia, sino que además su precio es más que accesible. Estamos hablado de Kiwo, un automóvil con un precio por debajo de los 100,000 pesos, manufacturado en China y dispuesto a desafiar el mito de precios elevados en los autos eléctricos.

Kiwo se comercializa a través de Waldo’s, una firma de origen estadounidense que llegó a México desde finales de la década de los 90 y que conserva desde sus inicios un slogan que abarca para la mayoría de sus productos que ofrece: todo a un solo precio.

China es la gran fábrica del mundo y la manufactura de vehículos eléctricos no es la excepción. EV Volumes, una consultora especializada en movilidad, estima que de cada 10 unidades producidas en el planeta, entre 6 y 7 son de origen chino.

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Precio y características

Kiwo mide 220 centímetros de largo, poco menos de la mitad que un "Vocho", 110 de alto y 135 de ancho. Con 100 kilos de peso y una una batería de ácido de 60 V-5ah, puede trasladar a tres pasajeros. El tiempo de carga total del auto oscila entre las 6 y 10 horas.

En cuanto a equipamiento, posee radio, lector USB, limpiaparabrisas, luces de neblina. “Vehículo Recreativo Kiwo”, como lo menciona la empresa estadounidense, se ofrece solo en color negro está disponible a través de su compra en línea por un precio especial de lanzamiento de 99,999.99 pesos, destacando que su precio habitual es de 119,999.99 pesos mexicanos.

¿Y Kiwo puede circular en México?

Kiwo alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y su sitio web no recomienda realizar viajes largos o transitar en avenidas principales. Su autonomía de apenas 60 kilómetros limita también su circulación.

El año pasado, por redes sociales, se volvió viral otro auto chino, el Chang Li S1 Pro, por su diseño pequeño y un precio que oscilaba los 20,000 pesos y es capaz de recorrer entre 40 y 100 kilómetros por carga.

Sin embargo, en el caso de ambos, aunque estos sí pueden importarse de manera legal a México, no pueden circular libremente como cualquier otro vehículo, puesto que no cumplen con la NOM-195, obligatoria para todos los autos nuevos que se comercializan en México.

Dicha legislación marca que todos los vehículos, nacionales o importados, deberán contar con bolsas de aire frontales y laterales, sistema antibloqueo de frenos (ABS), Control Eléctronico de Estabilidad, anclajes de sistemas de retención infantil, monitoreo de presión de llantas y sistema de recordatorio de uso de cinturón de seguridad.

Aquellas unidades que no incorporen estos elementos, considerados como los mínimos de seguridad, no pueden circular, teniendo así las mismas limitaciones que, por ejemplo, un carrito de golf.

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Autos chinos en México Industria automotriz

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