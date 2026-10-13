¿Quién fabrica las marcas propias de Tiendas 3B? Esto se sabe de las empresas detrás de sus productos

¿Qué marcas propias tiene Tiendas 3B?

El catálogo de la cadena incluye diferentes marcas que cubren categorías de consumo cotidiano. Algunas de las más conocidas son:

Vaca Blanca: productos lácteos como leche, yogurt y queso.

Lacti Bu: otra de las marcas de la cadena vinculadas con productos lácteos.

Milena: galletas y productos para la despensa.



Mayorela: mayonesa y aderezos.

Nuestro Campo: alimentos para la despensa, incluidas salsas.

Impek: productos de limpieza para el hogar.

Best Race: productos para mascotas, incluido alimento.

Ecco Bella: artículos de belleza y cuidado personal.

Cloudy y Dreamy: productos de papel y artículos de uso cotidiano.

Lancelot: botanas y otros productos de consumo.

El Edén: helados.

Vaca Blanca, Milena, Mayorela e Impek son algunas de las marcas propias que se comercializan en Tiendas 3B (Facebook/Tiendas 3B)



Burst: agua.

¿Quién fabrica los productos de Tiendas 3B?

Aunque las etiquetas tienen presencia en los anaqueles de la cadena, no es posible señalar a una empresa específica por su fabricación.

En su explicación del modelo de negocio, Tiendas 3B señala que trabaja con socios comerciales y proveedores con los que busca establecer relaciones de largo plazo.

En pocas palabras, los productos de las marcas propias de Tiendas 3B son elaborados por una red de pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas, en lugar de concentrar su producción en una sola fábrica o en un gran fabricante multinacional.

La compañía también explica que aplica controles de calidad y realiza pruebas para evaluar aspectos como sabor, olor, textura, funcionamiento, empaque, peso y etiquetado, además de revisiones relacionadas con las normas oficiales aplicables.

Sin embargo, en la información pública no aparece un directorio completo de fabricantes que relacione cada marca con la compañía que la produce.