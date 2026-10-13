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¿Quién fabrica las marcas propias de Tiendas 3B? Esto se sabe de las empresas detrás de sus productos

La cadena tiene marcas de lácteos y alimentos hasta artículos de belleza y limpieza. Sin embargo, tener una marca propia no significa que la tienda los fabrique.
mar 13 octubre 2026 12:54 PM
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Mujer joven en una tienda 3b mientras carga una canastilla con su despensa.
Vaca Blanca y Lacti Bu son parte de la oferta de marcas relacionadas con productos lácteos de la cadena. (Expansión/Meta AI)

Leche, galletas, mayonesa, productos de limpieza, cosméticos y hasta alimento para mascotas forman parte de la oferta de Tiendas 3B. Y es que la cadena tiene su propio catálogo de productos para la estrategia que le permite competir con precios bajos. Pero ¿quién está detrás de su fabricación?

Tiendas 3B cuenta con marcas como Vaca Blanca, Milena, Mayorela, Impek, Best Race, entre otras. Y si bien, comercializa todos esos productos, otro punto muy diferente es el fabricante que se encuentra detrás de producirlo.

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¿Qué marcas propias tiene Tiendas 3B?

El catálogo de la cadena incluye diferentes marcas que cubren categorías de consumo cotidiano. Algunas de las más conocidas son:

Vaca Blanca: productos lácteos como leche, yogurt y queso.

Lacti Bu: otra de las marcas de la cadena vinculadas con productos lácteos.

Milena: galletas y productos para la despensa.

Fachada de una tienda Neto, con paredes azules y la marquesina color naranja con un letrero neón con el nombre de la cadena. En la ventana hay publicidad de las ofertas en la tienda y a fuera de la tienda hay un payaso y un puesto ambulante.
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Mayorela: mayonesa y aderezos.

Nuestro Campo: alimentos para la despensa, incluidas salsas.

Impek: productos de limpieza para el hogar.

Best Race: productos para mascotas, incluido alimento.

Ecco Bella: artículos de belleza y cuidado personal.

Cloudy y Dreamy: productos de papel y artículos de uso cotidiano.

Lancelot: botanas y otros productos de consumo.

El Edén: helados.

Empaques de los tres sabores de leche de Vaca Blanca distribuida por Tiendas 3B.
Vaca Blanca, Milena, Mayorela e Impek son algunas de las marcas propias que se comercializan en Tiendas 3B (Facebook/Tiendas 3B)


Burst: agua.

¿Quién fabrica los productos de Tiendas 3B?

Aunque las etiquetas tienen presencia en los anaqueles de la cadena, no es posible señalar a una empresa específica por su fabricación.

En su explicación del modelo de negocio, Tiendas 3B señala que trabaja con socios comerciales y proveedores con los que busca establecer relaciones de largo plazo.

En pocas palabras, los productos de las marcas propias de Tiendas 3B son elaborados por una red de pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas, en lugar de concentrar su producción en una sola fábrica o en un gran fabricante multinacional.

La compañía también explica que aplica controles de calidad y realiza pruebas para evaluar aspectos como sabor, olor, textura, funcionamiento, empaque, peso y etiquetado, además de revisiones relacionadas con las normas oficiales aplicables.

Sin embargo, en la información pública no aparece un directorio completo de fabricantes que relacione cada marca con la compañía que la produce.

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Las marcas propias, la clave del negocio

En su presentación corporativa de marzo de 2026 , la compañía estimó que los productos de marca propia representaron 58.2% de sus ventas durante 2025. A esto, la empresa agrega que más de 60% de sus productos son exclusivos o de marca propia.

La diferencia entre ambos porcentajes responde a que uno se refiere a la participación en ventas y el otro a la proporción de productos del catálogo; no son indicadores equivalentes.

Las Tiendas 3B
El catálogo de Tiendas 3B incluye marcas de lácteos, galletas, mayonesa, productos de limpieza y artículos para mascotas. (Gudinni)

La estrategia permite a la cadena desarrollar productos para sus propios establecimientos y negociar condiciones de suministro con sus socios comerciales.

En su presentación para inversionistas, la empresa también destaca las ventajas de establecer relaciones de largo plazo con proveedores, trabajar con volúmenes previsibles y concentrar la oferta en un número limitado de productos por categoría.

¿Los productos de Tiendas 3B son mexicanos?

La empresa afirma en su sitio oficial que sus productos son 100% mexicanos. Sin embargo, que una marca pertenezca a una cadena mexicana tampoco significa, por sí mismo, que todos sus artículos se fabriquen en el país.

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La propiedad de la marca, el lugar de producción y el origen de los ingredientes o materiales son cuestiones distintas.

Producto de Tiendas 3B tienen hasta certificado Kosher

Algunos empaques de las marcas propias de Tiendas 3B muestran el sello kosher, una certificación relacionada con las normas alimentarias del judaísmo.

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La palabra kosher significa que es apto y, en el caso de los alimentos, indica que un producto y su proceso de elaboración cumplen con los requisitos de estas normas religiosas.

La certificación no se limita a revisar los ingredientes, también puede implicar la supervisión de las instalaciones, los equipos y los procesos de producción para comprobar que se respeten las reglas correspondientes y evitar el contacto con ingredientes o sustancias que no sean kosher.

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Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales empresas

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