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¿Por qué Tiendas 3B vende tan barato y sigue ganando millones? El secreto del "Hard Discount"

La estrategia de Tiendas 3B también depende de dónde abre sus sucursales. Concentrar establecimientos en zonas cercanas puede facilitar el abastecimiento y reducir los costos de las rutas de reparto.
dom 11 octubre 2026 06:54 PM
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(Foto: LinkedIn.)

Tiendas 3B vende productos básicos a precios bajos, opera en locales pequeños y mantiene un surtido limitado de artículos. Detrás de esto, está el formato, conocido como hard discount o descuento duro.

Esta estrategia consiste en vender grandes volúmenes, mover rápidamente la mercancía y reducir los gastos que no son indispensables.

Así, la cadena puede mantener precios competitivos sin depender de una ganancia elevada por cada producto.

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Vender mucho, aunque se gane menos por producto

A diferencia de otros formatos, el hard discount trabaja para que la diferencia entre el precio de venta y el costo de la mercancía sea menor, por lo que el negocio necesita vender grandes cantidades y controlar sus gastos para ser rentable.

Las claves del exitoso modelo de negocio de Tiendas 3B, la cadena de bajo costo
La expansión de una cadena de descuento también requiere inversión en sucursales, centros de distribución, personal e infraestructura. (Foto: @Tiendas3BBB/Youtube)


La rotación de inventario es fundamental, cuanto más rápido se venden los productos, antes pueden reponerse y volver a generar ingresos.

Durante los primeros nueve meses de 2023, BBB Foods reportó ingresos por 41,090 millones de pesos, un incremento de 29.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Las marcas propias ayudan a mantener los precios bajos

De acuerdo con la información oficial de Tiendas 3B y los datos del estudio de Deloitte , más de 60% del catálogo de Tiendas 3B está compuesto por productos exclusivos de la cadena.

En 2024, estas marcas representaron 54% de sus ventas totales y, para el consumidor, representan alternativas a productos conocidos que pueden resultar más accesibles.

Para la empresa, ofrecen mayor control sobre el surtido, las condiciones de compra y los precios.

Fachada de una tienda Neto, con paredes azules y la marquesina color naranja con un letrero neón con el nombre de la cadena. En la ventana hay publicidad de las ofertas en la tienda y a fuera de la tienda hay un payaso y un puesto ambulante.
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Además, al depender menos de grandes fabricantes y de sus marcas comerciales, la cadena puede construir una oferta enfocada en artículos esenciales.

Algunos productos propios también pueden dejar un margen bruto superior al de marcas de terceros, aunque esto depende de sus costos de producción, compra y venta.

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Tiendas de barrio y rutas de reparto más eficientes

Tiendas 3B instala sucursales en zonas habitacionales y colonias populares, donde los consumidores pueden comprar alimentos básicos, productos de limpieza y otros artículos sin trasladarse a un supermercado grande.

Estas compras de reposición permiten adquirir lo necesario para el día o completar la despensa.

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Además, la empresa utiliza una estrategia de expansión conocida como “crecimiento en mancha”, por lo que abre tiendas en zonas próximas entre sí, en lugar de dispersarlas por todo el territorio.

Menos variedad y una operación sencilla

El formato de descuento duro se apoya en tiendas pequeñas, un surtido básico y una operación sencilla. En lugar de ofrecer miles de productos y numerosas versiones de cada artículo, concentra su espacio en bienes de consumo frecuente.

Esta selección facilita el manejo de inventarios y permite concentrar las compras en determinados productos, lo que puede mejorar la negociación con proveedores y simplificar la reposición de mercancía.

La austeridad también se refleja en la publicidad, ya que el modelo evita depender de grandes campañas y promociones complejas para atraer clientes: su propuesta consiste en ofrecer precios bajos de manera habitual.

El mercado hard discount gana terreno en México

De acuerdo con cifras del estudio de Deloitte basadas en datos de GlobalData , las ventas del sector hard discount en México pasaron de 29,707 millones de dólares en 2022 a 38,864 millones de dólares en 2024.

El mismo informe señala que este formato representa 30.5% del retail moderno del país.

Las Tiendas 3B
Tiendas 3B busca mantener precios competitivos mediante el control de gastos de inventario, almacenamiento, transporte y reposición. (Gudinni)

¿Tiendas 3B también vende en línea?

Aunque el negocio se concentra en las tiendas físicas, la cadena ha explorado alternativas digitales, incluida la venta de productos a través de Mercado Libre, según la información del estudio de Deloitte.

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El canal permite llegar a consumidores que compran por internet, pero también implica gastos adicionales de preparación, empaque y envío. Para que sea rentable, esos costos no deben eliminar la ventaja de precio que caracteriza al modelo.

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Retail Bienes de consumo

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