¿Por qué Tiendas 3B vende tan barato y sigue ganando millones? El secreto del "Hard Discount"

Vender mucho, aunque se gane menos por producto

A diferencia de otros formatos, el hard discount trabaja para que la diferencia entre el precio de venta y el costo de la mercancía sea menor, por lo que el negocio necesita vender grandes cantidades y controlar sus gastos para ser rentable.

La expansión de una cadena de descuento también requiere inversión en sucursales, centros de distribución, personal e infraestructura. (Foto: @Tiendas3BBB/Youtube)



La rotación de inventario es fundamental, cuanto más rápido se venden los productos, antes pueden reponerse y volver a generar ingresos.

Durante los primeros nueve meses de 2023, BBB Foods reportó ingresos por 41,090 millones de pesos, un incremento de 29.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Las marcas propias ayudan a mantener los precios bajos

De acuerdo con la información oficial de Tiendas 3B y los datos del estudio de Deloitte , más de 60% del catálogo de Tiendas 3B está compuesto por productos exclusivos de la cadena.

En 2024, estas marcas representaron 54% de sus ventas totales y, para el consumidor, representan alternativas a productos conocidos que pueden resultar más accesibles.

Para la empresa, ofrecen mayor control sobre el surtido, las condiciones de compra y los precios.



Además, al depender menos de grandes fabricantes y de sus marcas comerciales, la cadena puede construir una oferta enfocada en artículos esenciales.

Algunos productos propios también pueden dejar un margen bruto superior al de marcas de terceros, aunque esto depende de sus costos de producción, compra y venta.