Así nació Yema, el "hermano premium" de Tiendas 3B que apuesta por productos gourmet

Mientras Tiendas 3B conquistó a millones de mexicanos con productos de bajo costo, otra cadena del mismo grupo apostó por un camino completamente distinto: Yema.
Yema es un supermercado enfocado en alimentos saludables, marcas propias y consumo responsable que nació tras una sencilla pregunta de sus tres fundadores: ¿por qué unos cacahuates "premium" tenían ingredientes imposibles de entender?
Esa inquietud terminó convirtiéndose en un negocio que hoy muchos consideran el "hermano premium" de 3B, aunque ambos conceptos están dirigidos a públicos completamente diferentes.
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Competir en los productos premium
De acuerdo con la propia empresa, todo surgió cuando sus fundadores René, Angie y Laurène compartían unos cacahuates comercializados como "premium". Al revisar la etiqueta descubrieron una larga lista de ingredientes artificiales y nombres difíciles de identificar.
Aquella experiencia los llevó a preguntarse por qué los alimentos que prometían ser de mayor calidad seguían conteniendo ingredientes que el consumidor promedio no entendía. La respuesta fue crear una marca distinta, basada en productos con etiquetas claras, ingredientes más sencillos y procesos de producción que privilegiaran la transparencia
La experiencia de los tres abonó a consolidar a Yema, por un lado Angie Ursic está enfocada en el desarrollo de startups tecnológicos, a este equipo se une Laurène Maire quien es asociada y cofundadora de colchones Lunna, mientras que su conexión con 3B es por Rene Candia quien es Chief of Staff de Tiendas 3B.
El mercado que cubre Yema
Así nació Yema con una filosofía que la empresa resume como "la versión del súper que siempre soñaste", con el objetivo de demostrar que comer mejor, consumir productos más naturales y reducir el impacto ambiental no debe ser un lujo reservado para unos cuantos.
Con el paso de los años el proyecto dejó de ser únicamente una marca de alimentos para convertirse en una cadena de supermercados con cientos de productos de marca propia.
Hoy comercializa frutas y verduras, carnes, panadería, alimentos preparados, congelados, bebidas, productos de limpieza, artículos para mascotas y cuidado personal, además de una importante oferta de alimentos orgánicos, veganos y libres de diversos aditivos.
Aunque durante mucho tiempo ambas marcas operaron prácticamente por separado, en su página de Linkedin se presenta como parte de Tiendas Tres B, S.A. de C.V., la misma empresa detrás de las populares Tiendas 3B.
Esto explica por qué muchos consumidores consideran a Yema una especie de "versión premium" del exitoso formato de descuento, aunque su propuesta comercial es completamente diferente.
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¿Cuál es la diferencia de 3B y Yema?
Las diferencias entre ambas cadenas comienzan desde su modelo de negocio. Mientras Tiendas 3B basa buena parte de su estrategia en ofrecer el precio más bajo posible mediante un formato de descuento duro, surtido reducido y locales de tamaño compacto, Yema apuesta por una experiencia más cercana a un supermercado especializado.
Sus tiendas privilegian espacios modernos, una oferta amplia de alimentos frescos y una fuerte presencia de productos elaborados bajo su propia marca, además de ofrecer algunos que son parte de la familia de productos de Tiendas 3B.
Entre sus productos destacan snacks, café, lácteos, congelados, pan, alimentos listos para consumir y artículos de limpieza, muchos desarrollados bajo estándares que la empresa define como ingredientes honestos, etiquetas claras y procesos responsables.
Consumo responsable
Otro elemento que distingue a Yema es su discurso sobre el consumo consciente, ya que afirma que busca facilitar que los consumidores encuentren en un solo lugar productos saludables, opciones para distintos estilos de alimentación y artículos con menor impacto ambiental, sin necesidad de acudir a tiendas especializadas.
Hoy, aunque Yema mantiene una presencia mucho menor que Tiendas 3B, representa la apuesta del grupo por captar consumidores interesados en alimentos de mayor valor agregado, bienestar y sostenibilidad, un segmento que ha ganado relevancia en México durante los últimos años.
¿Cuántas sucursales tiene Yema?
Una de las principales diferencias con Tiendas 3B, es que Yema solo tiene cuatro tiendas físicas en la CDMX ubicadas en colonias como Condesa, Roma, Olivar de los Padres y Oxtopulco.
Por otro lado, Tiendas 3B cuenta con más de tres mil sucursales distribuidas en 17 estados y la capital del país.
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Mientras Tiendas 3B continúa expandiendo su modelo de descuento en miles de colonias del país, Yema explora llegar a consumidores dispuestos a pagar un poco más por productos especializados, pero sin llegar a los precios de supermercados gourmet tradicionales.