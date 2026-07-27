Así nació Yema, el "hermano premium" de Tiendas 3B que apuesta por productos gourmet

Competir en los productos premium

De acuerdo con la propia empresa, todo surgió cuando sus fundadores René, Angie y Laurène compartían unos cacahuates comercializados como "premium". Al revisar la etiqueta descubrieron una larga lista de ingredientes artificiales y nombres difíciles de identificar.

Aquella experiencia los llevó a preguntarse por qué los alimentos que prometían ser de mayor calidad seguían conteniendo ingredientes que el consumidor promedio no entendía. La respuesta fue crear una marca distinta, basada en productos con etiquetas claras, ingredientes más sencillos y procesos de producción que privilegiaran la transparencia

La experiencia de los tres abonó a consolidar a Yema, por un lado Angie Ursic está enfocada en el desarrollo de startups tecnológicos, a este equipo se une Laurène Maire quien es asociada y cofundadora de colchones Lunna, mientras que su conexión con 3B es por Rene Candia quien es Chief of Staff de Tiendas 3B.

El mercado que cubre Yema

Así nació Yema con una filosofía que la empresa resume como "la versión del súper que siempre soñaste", con el objetivo de demostrar que comer mejor, consumir productos más naturales y reducir el impacto ambiental no debe ser un lujo reservado para unos cuantos.

A diferencia de Tiendas 3B, Yema busca atraer a consumidores interesados en bienestar y consumo responsable. (Yema)

Con el paso de los años el proyecto dejó de ser únicamente una marca de alimentos para convertirse en una cadena de supermercados con cientos de productos de marca propia.

Hoy comercializa frutas y verduras, carnes, panadería, alimentos preparados, congelados, bebidas, productos de limpieza, artículos para mascotas y cuidado personal, además de una importante oferta de alimentos orgánicos, veganos y libres de diversos aditivos.

Aunque durante mucho tiempo ambas marcas operaron prácticamente por separado, en su página de Linkedin se presenta como parte de Tiendas Tres B, S.A. de C.V., la misma empresa detrás de las populares Tiendas 3B.

Esto explica por qué muchos consumidores consideran a Yema una especie de "versión premium" del exitoso formato de descuento, aunque su propuesta comercial es completamente diferente.