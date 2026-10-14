De enemigo de Ford a salvador de Chrysler: el proyecto que Henry Ford II rechazó y rescató a su rival de la quiebra

Henry Ford II despidió a los hombres detrás de la minivan





Henry Ford II encabezó la compañía que llevaba el apellido de su familia, mientras Lee Iacocca llegó a la presidencia de Ford en 1970, después de ascender desde el área de ventas. (ford.mx)

Hal Sperlich llevaba años defendiendo dentro de Ford la posibilidad de desarrollar un vehículo familiar más compacto y práctico que las grandes camionetas de la época. La propuesta anticipaba el concepto que después se conocería como minivan, pero no consiguió avanzar dentro de la compañía.

La relación de Sperlich con Henry Ford II terminó por romperse y en 1976 fue despedido. Su salida no significó que la idea desapareciera. Chrysler lo incorporó y le dio espacio para continuar trabajando en proyectos que su antiguo empleador había dejado de lado.

Dos años después ocurrió algo todavía más importante. Lee Iacocca, uno de los ejecutivos más conocidos de Ford y antiguo aliado profesional de Sperlich, fue despedido en 1978 por Henry Ford II. La ruptura convirtió a quien había desarrollado buena parte de su carrera dentro de Ford en un ejecutivo disponible para sus competidores.

Iacocca terminó llegando a Chrysler y comenzó a rodearse de personas con las que ya había trabajado. El movimiento trasladó algo más valioso que nombres entre compañías: también llevó conocimientos, proyectos y una manera de desarrollar automóviles que Ford había decidido abandonar.

El historiador Dimitry Anastakis, en un análisis publicado en Business and Economic History , reconstruye este movimiento de ejecutivos e ideas entre ambas automotrices como una pieza central para entender lo que ocurriría después.



Chrysler tenía 4,000 millones de dólares en deuda

Iacocca no llegó a una compañía preparada para experimentar con nuevos vehículos. Para 1979, Chrysler atravesaba una crisis que amenazaba su supervivencia.

Ese año registró pérdidas de alrededor de 1,200 millones de dólares, acumulaba aproximadamente 4,000 millones de dólares en deuda y tenía unos 80,000 automóviles sin vender. El problema había dejado de limitarse a las cuentas de la empresa: alrededor de 400,000 empleos podían verse afectados si la automotriz desaparecía.