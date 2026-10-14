Si el país no hubiese tenido un buen desempeño a lo largo de la auditoría, existe la posibilidad de degradarlo de la Categoría 1, que se encuentra actualmente, a la Categoría 2, en donde una de las implicaciones es no poner en marcha nuevas rutas con Estados Unidos.

“Quien nos da ese reporte es la FAAA directamente y todavía, hasta este momento no lo hemos recibido. Estamos en comunicación constante con la FAAA. Seguramente hoy o en los próximos días estaremos recibiendo el resultado de la auditoría”, comentó Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT.

La Agencia Federal de Aviación Civil ( AFAC), al ser la autoridad aeronáutica en México, es quien la responsable de que México mantenga la Categoría 1.

México ya perdió la Categoría 1

En mayo de 2021, la FAA determinó, tras una auditoría, que la AFAC no cumplía con los estándares mínimos de seguridad por diversas razones, como falta de personal técnico calificado, experiencia suficiente, procedimientos de inspección y escasez de recursos en la supervisión de las aerolíneas, lo que llevó a la degradación de la Categoría 2.

Poco más de dos años después, la AFAC resolvió los 28 señalamientos y observaciones que realizó la autoridad estadounidense, de tal manera que en septiembre de 2023, el país recuperó la Categoría 1.

De acuerdo con Carro, la agencia aprendió "de los errores del pasado" y por ello, la perspectiva de la auditoría recién realizada se mantiene de manera favorable.

“Se mantiene (La categoría 1). Buscamos ciertos mecanismos para garantizar que la AFAC pueda seguir cumpliendo con todas sus sus atribuciones y responsabilidades. Tenemos confianza en que estamos trabajando muy duro para que podamos tener un buen resultado”, aseguró.