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México espera auditoría de la FAA para confirmar si conserva la Categoría 1

La autoridad aeronáutica de Estados Unidos evalúa el cumplimiento de México en materia de seguridad aérea. La SICT confía en que el país conservará la máxima calificación.
mié 14 octubre 2026 02:06 PM
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Un avión que desciende y está por aterrizan en el AICM.
En 2021, la FAA degradó a México de la Categoría 1 a la 2 por incumplimientos en temas relacionados pm la seguridad aérea. (Hector Vivas/Getty Images )

La calificación en seguridad aérea de México está en el aire ya que aún no hay resultados de la última auditoría de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, pero la expectativa se mantiene positiva desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (AFAC).

Los resultados de dicha auditoría , que se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto de este año, estaban previstos para darse a conocer este miércoles, sin embargo, estos aún no han sido entregados.

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Si el país no hubiese tenido un buen desempeño a lo largo de la auditoría, existe la posibilidad de degradarlo de la Categoría 1, que se encuentra actualmente, a la Categoría 2, en donde una de las implicaciones es no poner en marcha nuevas rutas con Estados Unidos.

“Quien nos da ese reporte es la FAAA directamente y todavía, hasta este momento no lo hemos recibido. Estamos en comunicación constante con la FAAA. Seguramente hoy o en los próximos días estaremos recibiendo el resultado de la auditoría”, comentó Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT.

La Agencia Federal de Aviación Civil ( AFAC), al ser la autoridad aeronáutica en México, es quien la responsable de que México mantenga la Categoría 1.

México ya perdió la Categoría 1

En mayo de 2021, la FAA determinó, tras una auditoría, que la AFAC no cumplía con los estándares mínimos de seguridad por diversas razones, como falta de personal técnico calificado, experiencia suficiente, procedimientos de inspección y escasez de recursos en la supervisión de las aerolíneas, lo que llevó a la degradación de la Categoría 2.

Poco más de dos años después, la AFAC resolvió los 28 señalamientos y observaciones que realizó la autoridad estadounidense, de tal manera que en septiembre de 2023, el país recuperó la Categoría 1.

De acuerdo con Carro, la agencia aprendió "de los errores del pasado" y por ello, la perspectiva de la auditoría recién realizada se mantiene de manera favorable.

“Se mantiene (La categoría 1). Buscamos ciertos mecanismos para garantizar que la AFAC pueda seguir cumpliendo con todas sus sus atribuciones y responsabilidades. Tenemos confianza en que estamos trabajando muy duro para que podamos tener un buen resultado”, aseguró.

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AFAC tendría menor presupuesto en 2027

Antes de la última auditoría y tras entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, éste contemplaba una reducción de 73.3% de recursos para la AFAC a través de solo 175.4 millones de pesos frente a los 657.5 millones aprobados en 2026.

A unos días de la entrega, el sector aéreo en México externó su preocupación de lo que involucraría un menor presupuesto para la autoridad aeronáutica en México, entre ellos, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, así como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México.

Posterior al descontento de la industria, la SICT aseguró que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, garantizaría los recursos necesarios para que la agencia desarrolle sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia.

“Esta medida es congruente con la visión del Gobierno de México de consolidar una aviación segura, eficiente y en constante crecimiento, y reconoce a la aviación civil como un sector estratégico para la conectividad y el desarrollo económico de México”, aseguró la SICT.

De cara a los resultados de la última auditoría, en las autoridades mexicanas se mantiene una perspectiva favorable, pues de acuerdo con la funcionaria, todas las anotaciones de la FAA se cumplieron a cabalidad.

“Más que condiciones pues fue hacer un análisis en cuestiones técnicas operativas… La realidad es que todos estos temas que ellos observaron se han ido se han cumplido. Hay temas normativos, técnicos y operativos”, expuso Carro.

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Transporte aéreo Asociación de Transporte Aéreo Internacional Aviación

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