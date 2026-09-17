Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La propuesta de recortar el presupuesto a la AFAC revive el riesgo de que México vuelva a la Categoría 2

Los pilotos advierten que reducir los recursos de la autoridad aeronáutica puede limitar su capacidad de vigilancia, certificación e inspección, funciones clave para conservar los estándares internacionales.
jue 17 septiembre 2026 01:49 PM
Añadir Expansión en Google
Un avión inicia el despegue de un vuelo en medio de una mañana.
La AFAC se encarga de regular, controlar y supervisar los servicios de transporte aéreo en México y pertenece a la SICT. (gece33/Getty Images )

El recorte presupuestal planteado para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) abre un nuevo riesgo para la aviación mexicana: que una menor capacidad de la autoridad para certificar, vigilar e inspeccionar al sector termine afectando el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad que México ya tuvo problemas para acreditar ante Estados Unidos.

En 2021, las deficiencias de la autoridad llevaron a Estados Unidos a degradar a México de Categoría 1 a Categoría 2 en seguridad aérea.

El episodio vuelve a la discusión después de que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 planteara asignar a la AFAC 175.45 millones de pesos, frente a los 657.5 millones de pesos aprobados para 2026, lo que representa una reducción de 73.3%.

La preocupación del sector no está únicamente en el tamaño del recorte, sino en lo que puede significar para las capacidades de la autoridad responsable de supervisar que las operaciones aéreas se realicen bajo condiciones de seguridad.

Publicidad

El Colegio de Pilotos Aviadores de México señaló que una disminución de esta magnitud debe analizarse “con especial cuidado”, debido a la relevancia de la AFAC como autoridad responsable de funciones esenciales para la aviación civil.

“Particularmente preocupante resulta que, conforme a la información disponible, el margen operativo propuesto para la autoridad sería sumamente reducido, lo que obliga a reflexionar sobre la suficiencia real de recursos para sostener una supervisión efectiva y adecuada”, señaló el colegio.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) también advirtió sobre las consecuencias que podría tener la reducción y sostuvo que dejaría en una situación “crítica” el correcto funcionamiento de la máxima autoridad aérea en México.

“La seguridad operacional y la certidumbre regulatoria del país dependen directamente de contar con una autoridad aeronáutica con solidez institucional y bien financiada”, subrayó ASPA.

El antecedente que preocupa al sector

La AFAC tiene entre sus principales responsabilidades la certificación, vigilancia e inspección técnica de todo el sector aéreo, desde las aeronaves hasta el personal que trabaja en tierra y en los aires.

Por ello, su capacidad institucional no solo tiene consecuencias para las aerolíneas y otros participantes de la industria. Sus funciones también están relacionadas directamente con la seguridad de las operaciones en las que participa la población.

Ese fue precisamente uno de los problemas que quedaron expuestos en 2021.

Cuando la FAA degradó a México a Categoría 2, entre las causas estaban la falta de capacidad técnica y de procesos adecuados para vigilar las operaciones de las aerolíneas mexicanas, además de una escasez de inspectores capacitados, deficiencias en la experiencia técnica y limitaciones presupuestales para realizar revisiones exhaustivas.

La consecuencia no se quedó dentro de la estructura de la autoridad aeronáutica. Con la Categoría 2, las aerolíneas mexicanas tuvieron prohibido abrir nuevas rutas o frecuencias de vuelos comerciales hacia Estados Unidos, además de enfrentar restricciones en los acuerdos de códigos compartidos con compañías estadounidenses.

México permaneció dos años en esa categoría. En septiembre de 2023 regresó a la Categoría 1 después de atender y resolver las observaciones señaladas por las auditorías de la FAA, entre ellas mediante la integración de un grupo de trabajo encargado de velar por cuestiones técnicas.

El antecedente dejó una lección para el sector: las limitaciones de la autoridad aeronáutica pueden terminar teniendo consecuencias sobre las operaciones de las aerolíneas y la conectividad internacional del país.

Publicidad

Menos recursos frente a una responsabilidad que ya fue cuestionada

El antecedente presupuestal también forma parte de la preocupación actual.

En 2021, el año en que México fue degradado a Categoría 2, la AFAC tenía un presupuesto aprobado de 379.7 millones de pesos, aunque el ejercicio terminó con 551.7 millones de pesos.

Para 2026, el presupuesto aprobado llegó a 657.5 millones de pesos. El PPEF 2027 plantea inicialmente reducirlo a 175.45 millones de pesos.

La comparación importa porque los pilotos no están cuestionando únicamente una reducción presupuestal. Están señalando el riesgo de que una autoridad cuya capacidad técnica ya fue cuestionada por Estados Unidos vuelva a operar con un margen financiero mucho más reducido.

Por ello, tanto el Colegio de Pilotos como ASPA pidieron a las autoridades incrementar los recursos destinados a la AFAC para que pueda cumplir “plenamente” con sus responsabilidades.

“La fortaleza institucional de la autoridad aeronáutica constituye un elemento indispensable para la seguridad operacional, la certidumbre regulatoria y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en beneficio de la aviación mexicana”, añadió el colegio.

El gobierno promete recursos adicionales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes respondió a la preocupación del sector al asegurar que la AFAC contará en 2027 con recursos adicionales a los previstos en el PPEF.

La dependencia señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará los recursos necesarios para que la agencia desarrolle sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, además de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad operacional del país.

“Esta medida es congruente con la visión del Gobierno de México de consolidar una aviación segura, eficiente y en constante crecimiento, y reconoce a la aviación civil como un sector estratégico para la conectividad y el desarrollo económico de México”, aseveró.

El monto final de esos recursos adicionales será determinante para saber si la reducción planteada inicialmente modifica o no la capacidad financiera con la que operará la AFAC durante 2027.

Publicidad

Tags

Aviación Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación Transporte aéreo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad