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Gasolineras con permisos pendientes frenan inversiones por más de 7,000 millones de pesos

PetroIntelligence estima que 316 solicitudes de permisos para gasolineras mantienen inversiones comprometidas por 7,218 millones de pesos. De ese monto, 4,537 millones corresponden a estaciones que no pueden operar.
mié 14 octubre 2026 05:55 AM
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Tótem de precios de una estación de servicio que vende gasolina regular y premium
El rezago en los permisos de expendio de combustibles limita la entrada de nuevos competidores al mercado gasolinero. (Diana Gante)

Al menos 316 solicitudes de permisos para estaciones de servicio permanecen pendientes de resolución desde 2024, lo que mantiene inversiones comprometidas por hasta 7,218 millones de pesos y retrasa la entrada en operación de infraestructura que, en buena parte, ya está construida.

El rezago de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su sucesora, la Comisión Nacional de Energía (CNE), no solo posterga proyectos futuros, sino que también mantiene fuera del mercado estaciones en las que los empresarios ya desembolsaron recursos, de acuerdo con el análisis Permisos de expendio rezagados: inversión comprometida, elaborado por PetroIntelligence.

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Para calcular el monto, la consultora tomó como referencia una inversión promedio de 17.2 millones de pesos por gasolinera, cifra basada en la información que publica la CNE sobre cada proyecto. Sin embargo, el monto real podría ser mayor debido a que los datos reportados no necesariamente reflejan el costo total de las obras.

“Nos da un monto de 7,218 millones de pesos, e incluso es posible que el monto esté subestimado, porque cuando se solicita el permiso el monto de inversión es posterior, nadie construye y después solicita el permiso, y en muchas ocasiones la documentación de contratos, facturas y cotizaciones no está completa, entonces la información que se publica por la Comisión es subestimada”, aseveró Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence.

Gasolineras construidas, pero sin operar

El impacto del rezago va más allá de las inversiones que permanecen en espera. PetroIntelligence estima que hasta 4,537 millones de pesos corresponden a estaciones de servicio construidas en su totalidad, pero que no pueden entrar en operación por la falta de autorización.

El análisis identifica que la mayor parte de las solicitudes pendientes se presentó en 2024 y 2025, con 145 y 119 trámites, respectivamente. El resto corresponde a solicitudes de otros periodos, incluidas las estimadas para 2026.

Montufar explicó que la consultora distinguió entre los proyectos que todavía deben construirse y aquellos cuya infraestructura ya está terminada, pues el impacto económico es diferente cuando los recursos ya fueron desembolsados y los activos permanecen sin generar ingresos.

“Lo que hicimos fue estimar cuántos proyectos ya estaban totalmente construidos, porque es muy distinto estimar la inversión de los proyectos que en teoría se van a construir, porque hay permisos de hace años que no se consolidaron, y otro es identificar la inversión materializada que no puede operar y está parada”, explicó.

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De acuerdo con el especialista, algunos de estos casos se encuentran en el sur, el Bajío y el centro del país. Entre las estaciones afectadas hay establecimientos con marcas privadas y otros que operan bajo la marca Pemex, pero que tampoco han podido comenzar a vender combustibles.

“Cada autorización pendiente retrasa la entrada en operación de nueva infraestructura e inhibe la inversión. El reanudar la resolución de permisos y la recepción de nuevas solicitudes permitirá dar certeza al sector y fomentar la competencia entre las estaciones de servicio”, señala el documento de PetroIntelligence.

La CNE frenó las nuevas solicitudes

El rezago en las autorizaciones se suma a las dificultades para ingresar nuevos trámites ante la CNE. Según Montufar, abril fue el último mes en que se aprobaron permisos para estaciones de servicio y, desde finales de julio, la Oficialía de Partes Electrónica (OPE), la ventanilla para presentar solicitudes, mantuvo bloqueado el trámite para obtener nuevas autorizaciones de expendio de combustibles.

“La bloquearon, está bloqueado el sistema solamente para el permiso de estaciones de permiso, todo funciona menos eso, no puedes mandar nada, está bloqueado el sistema de manera intencional para frenar las solicitudes, y eso es lo más escandaloso, más allá del monto de los 7,218 millones de pesos. Cerraron la puerta de nuevos permisos de estaciones”, afirmó.

Las complicaciones comenzaron en marzo, cuando la CNE inició la reprogramación de solicitudes que permanecían sin respuesta. El cierre de la plataforma impidió que nuevos proyectos ingresaran al procedimiento, lo que limitó la posibilidad de ampliar la infraestructura de expendio de combustibles.

Hasta el día anterior a la declaración del especialista, el sistema continuaba cerrado para estos trámites. No obstante, ese mismo día comenzó nuevamente a aceptar solicitudes, según la información proporcionada por Montufar.

La consultora estimó las inversiones asociadas a las solicitudes de marzo a septiembre de 2026 a partir del comportamiento observado el año previo, debido a que no contaba con un registro completo de los trámites presentados durante ese periodo.

De los 7,218 millones de pesos, cerca de 5,435 millones de pesos corresponden a solicitudes presentadas entre 2024 y marzo de 2026, mientras que los 1,783 millones restantes son una estimación de las inversiones asociadas a solicitudes ingresadas entre marzo y septiembre de este año.

Para PetroIntelligence, la falta de autorizaciones representa un obstáculo para la entrada de nuevos participantes y para la competencia en el mercado gasolinero. Montufar señaló que permitir la apertura de más estaciones ayudaría a generar condiciones de competencia en beneficio de los consumidores.

La demora en los permisos, en cambio, impide que los inversionistas recuperen los recursos destinados a establecimientos terminados y dificulta la llegada de nuevos competidores.

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