Para calcular el monto, la consultora tomó como referencia una inversión promedio de 17.2 millones de pesos por gasolinera, cifra basada en la información que publica la CNE sobre cada proyecto. Sin embargo, el monto real podría ser mayor debido a que los datos reportados no necesariamente reflejan el costo total de las obras.

“Nos da un monto de 7,218 millones de pesos, e incluso es posible que el monto esté subestimado, porque cuando se solicita el permiso el monto de inversión es posterior, nadie construye y después solicita el permiso, y en muchas ocasiones la documentación de contratos, facturas y cotizaciones no está completa, entonces la información que se publica por la Comisión es subestimada”, aseveró Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence.

Gasolineras construidas, pero sin operar

El impacto del rezago va más allá de las inversiones que permanecen en espera. PetroIntelligence estima que hasta 4,537 millones de pesos corresponden a estaciones de servicio construidas en su totalidad, pero que no pueden entrar en operación por la falta de autorización.

El análisis identifica que la mayor parte de las solicitudes pendientes se presentó en 2024 y 2025, con 145 y 119 trámites, respectivamente. El resto corresponde a solicitudes de otros periodos, incluidas las estimadas para 2026.

Montufar explicó que la consultora distinguió entre los proyectos que todavía deben construirse y aquellos cuya infraestructura ya está terminada, pues el impacto económico es diferente cuando los recursos ya fueron desembolsados y los activos permanecen sin generar ingresos.

“Lo que hicimos fue estimar cuántos proyectos ya estaban totalmente construidos, porque es muy distinto estimar la inversión de los proyectos que en teoría se van a construir, porque hay permisos de hace años que no se consolidaron, y otro es identificar la inversión materializada que no puede operar y está parada”, explicó.