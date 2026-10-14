De acuerdo con el especialista, algunos de estos casos se encuentran en el sur, el Bajío y el centro del país. Entre las estaciones afectadas hay establecimientos con marcas privadas y otros que operan bajo la marca Pemex, pero que tampoco han podido comenzar a vender combustibles.
“Cada autorización pendiente retrasa la entrada en operación de nueva infraestructura e inhibe la inversión. El reanudar la resolución de permisos y la recepción de nuevas solicitudes permitirá dar certeza al sector y fomentar la competencia entre las estaciones de servicio”, señala el documento de PetroIntelligence.
La CNE frenó las nuevas solicitudes
El rezago en las autorizaciones se suma a las dificultades para ingresar nuevos trámites ante la CNE. Según Montufar, abril fue el último mes en que se aprobaron permisos para estaciones de servicio y, desde finales de julio, la Oficialía de Partes Electrónica (OPE), la ventanilla para presentar solicitudes, mantuvo bloqueado el trámite para obtener nuevas autorizaciones de expendio de combustibles.
“La bloquearon, está bloqueado el sistema solamente para el permiso de estaciones de permiso, todo funciona menos eso, no puedes mandar nada, está bloqueado el sistema de manera intencional para frenar las solicitudes, y eso es lo más escandaloso, más allá del monto de los 7,218 millones de pesos. Cerraron la puerta de nuevos permisos de estaciones”, afirmó.
Las complicaciones comenzaron en marzo, cuando la CNE inició la reprogramación de solicitudes que permanecían sin respuesta. El cierre de la plataforma impidió que nuevos proyectos ingresaran al procedimiento, lo que limitó la posibilidad de ampliar la infraestructura de expendio de combustibles.
Hasta el día anterior a la declaración del especialista, el sistema continuaba cerrado para estos trámites. No obstante, ese mismo día comenzó nuevamente a aceptar solicitudes, según la información proporcionada por Montufar.
La consultora estimó las inversiones asociadas a las solicitudes de marzo a septiembre de 2026 a partir del comportamiento observado el año previo, debido a que no contaba con un registro completo de los trámites presentados durante ese periodo.
De los 7,218 millones de pesos, cerca de 5,435 millones de pesos corresponden a solicitudes presentadas entre 2024 y marzo de 2026, mientras que los 1,783 millones restantes son una estimación de las inversiones asociadas a solicitudes ingresadas entre marzo y septiembre de este año.
Para PetroIntelligence, la falta de autorizaciones representa un obstáculo para la entrada de nuevos participantes y para la competencia en el mercado gasolinero. Montufar señaló que permitir la apertura de más estaciones ayudaría a generar condiciones de competencia en beneficio de los consumidores.
La demora en los permisos, en cambio, impide que los inversionistas recuperen los recursos destinados a establecimientos terminados y dificulta la llegada de nuevos competidores.