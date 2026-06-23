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Gasolineras que venden menos de 200,000 litros al mes operan con pérdidas

Con un margen promedio de 1.50 pesos por litro de diésel, las estaciones de servicio no alcanzan a cubrir sus costos operativos y obtener utilidad.
mar 23 junio 2026 06:05 PM
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Operan con pérdidas gasolineras que venden menos de 200,000 litros al mes
Aunque los precios internacionales del petróleo han mostrado una tendencia a la baja, este ajuste no se refleja de inmediato en el mercado interno debido a rezagos en la cadena de suministro de varias semanas. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Las estaciones de servicio con ventas menores a 200,000 litros mensuales se han convertido en el segmento más vulnerable del negocio gasolinero en México, al operar en muchos casos con pérdidas ante márgenes de comercialización ajustados, costos logísticos elevados y topes de precios que limitan su capacidad de maniobra financiera.

El impacto no es homogéneo dentro del sector. Mientras las grandes estaciones logran absorber las presiones del mercado, las de menor escala enfrentan dificultades para alcanzar siquiera el punto de equilibrio, especialmente aquellas ubicadas fuera de los principales corredores logísticos.

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Roberto Díaz de León, empresario gasolinero y expresidente de la Onexpo Nacional, explicó que el margen de comercialización se ha convertido en un desafío estructural para la industria, particularmente en la búsqueda de estabilidad financiera sin comprometer el capital de trabajo.

“Tener un tope de precios máximos para comercializar gasolinas y diésel no afecta de la misma forma a los grandes grupos gasolineros que a aquellas estaciones con bajos volúmenes de venta”, señaló Díaz de León.

Añadió que la diferencia operativa es determinante según el volumen comercializado. “De forma general, el margen gasolinero ha implicado un reto muy complejo para el sector, que busca estabilizar sus finanzas sin perder capacidad de capital de trabajo. No es lo mismo una estación con ventas superiores a 300,000 litros mensuales, donde se puede alcanzar el punto de equilibrio, que una con menos de 200,000 litros, que prácticamente opera con pérdidas”, explicó.

De acuerdo con el empresario, el umbral promedio nacional para alcanzar equilibrio operativo se ubica incluso por encima de esas cifras.

"Algunos análisis muestran que el promedio nacional es de aproximadamente 390,000 litros mensuales para estar en punto de equilibrio; sin embargo, la mayoría de las estaciones que venden 200,000 litros o menos están perdiendo dinero. Y si además son estaciones foráneas, la situación es peor porque el costo del flete se las está comiendo”, dijo en entrevista con Expansión.

En este contexto, el reto para el sector se concentra en la eficiencia de toda la cadena de valor, especialmente en las regiones con mayores costos logísticos, donde el transporte del combustible incrementa de forma significativa el gasto operativo.

El concepto de punto de equilibrio en este negocio implica operar prácticamente sin utilidad: cubrir costos sin generar ganancias ni pérdidas, una condición que en la práctica deja sin margen de inversión o crecimiento a una parte relevante de las estaciones más pequeñas.

Se mantiene margen gasolinero al mínimo

Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, reiteró que el margen operativo promedio por litro de diésel se mantiene en 1.50 pesos por cada litro, de cuyo monto se tienen que descontar los costos asociados a la comercialización de producto y de donde deberían de salir el margen de utilidad.

El gobierno federal estableció un tope al precio de venta al público del diésel de 27 pesos por litro como consecuencia del incremento de los hidrocarburos y de los petrolíferos por el conflicto internacional Estados Unidos - Irán.

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Félix Robelo explicó que, aunque los precios internacionales del petróleo han mostrado una tendencia a la baja, este ajuste no se refleja de inmediato en el mercado interno debido a rezagos en la cadena de suministro de varias semanas.

“No vemos todavía un reflejo inmediato en las terminales (de Pemex), aunque ya se observa una disminución en el precio internacional del petróleo. Existe un desfase de algunas semanas, por lo que si la tendencia continúa a la baja, podríamos ver mejores resultados en las próximas semanas”, señaló durante la Primera Jornada Nacional de Análisis de la Cadena de Valor de las Gasolinas y el Diésel, organizada por la Onexpo Nacional.

El dirigente añadió que el siguiente paso será la convocatoria de la Secretaría de Energía (Sener) a una reunión con el sector para revisar el panorama de precios y evaluar si es posible ajustar los topes vigentes.

“Sí hay una presión (con los precios) hay lugares donde la distancia, el tema logístico, es donde afecta y es donde la estaciones de servicio no han podido cumplir el tema de los 27 pesos. Hay un 78% de las estaciones que cumplen con el precio del diésel, pero las otras no por estos temas logísticos que sí impactan fuerte en el costo”, añadió Félix.

La apuesta es que el conflicto bélico internacional se termine, se logre un acuerdo sobre la liberación del Estrecho de Ormuz, a fin de los precios de los combustibles empiecen a disminuir y con ello analizar la posibilidad de terminar con el tope de precio al diésel, el cual es acuerdo voluntario y de palabra entre el gobierno federal y empresarios gasolineros.

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diésel Gasolina

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