El empresario regresa a una organización en la que deberá recuperar el dinamismo comercial mediante un modelo que busca conectar las decisiones de marketing, ventas, suministro y finanzas a través de herramientas de inteligencia artificial, un escenario distinto al de 2015, cuando dejó la dirección.

Entonces, Genomma Lab lidiaba con problemas de distribución, exceso de inventarios y una caída pronunciada de sus ventas en México.

Para Jacobo Rodríguez, consultor financiero y corporativo en Roga Capital, el regreso de Herrera responde a la necesidad de conducir personalmente el cambio operativo, con especial atención a la incorporación de inteligencia artificial en distintas áreas de la compañía.

Desde su perspectiva, el fundador busca que los equipos adopten una misma forma de trabajo y que la tecnología contribuya a coordinar las decisiones de la organización.

Básicamente para eso está regresando, para implementar ese cambio. De alguna manera va a ser un proceso de cambio y él quiere dirigir a la empresa para que todas las áreas y todos los participantes, todos los empleados se apeguen a ese modelo que él está proponiendo Jacobo Rodríguez



El directivo recibe una empresa que en el segundo semestre del año informó que sus ingresos sumaron 8,588 millones de pesos, 5.5% menos que en el mismo periodo de 2025, y el EBITDA bajó 11.4%, a 1,915 millones.

La presión viene de antes. Genomma Lab registró ventas netas por 17,541 millones de pesos en 2025, una disminución de 5.7% frente al año anterior. La utilidad de operación cayó 4%, a 3,760 millones de pesos, mientras que el EBITDA retrocedió 4%, a 4,101 millones.

¿Qué pasará con el actual director de Genomma Lab?

Cabe mencionar que Juan Marco Sparvieri, actual director general, continuará al frente de la compañía hasta el cierre de 2026 y participará en la transición.

La transformación de la empresa para mejorar sus resultados tendría uno de sus principales frentes en marketing y ventas, dos áreas especialmente relevantes para una empresa que ha construido buena parte de su negocio a partir de la publicidad y el posicionamiento de sus marcas.

Rodríguez explica que Genomma Lab ha dependido históricamente de la televisión como canal de comunicación, y se espera que amplie su alcance hacia las redes sociales y los creadores de contenido, con una estrategia que conecte esas actividades con las decisiones comerciales y financieras.