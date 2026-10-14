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Rodrigo Herrera vuelve a un Genomma Lab con ventas a la baja y un nuevo modelo de negocio

El fundador regresará como director general interino en enero de 2027, con el reto de recuperar el crecimiento de una compañía que apuesta por la inteligencia artificial para coordinar sus operaciones.
mié 14 octubre 2026 06:49 PM
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Rodrigo Herrera, de cabello castaño peinado hacia atrás, vestido con un traje oscuro, posa sentado delante de una pared con el logo de la empresa.
Rodrigo Herrera regresará a la dirección general de Genomma Lab en enero de 2027, con el objetivo de acelerar la transformación operativa y recuperar el crecimiento de la compañía. (Foto: rodrigoherrera Instagram / Imagen: generada con IA Google Flow)

Rodrigo Herrera volverá a la silla de la dirección general de Genomma Lab en enero de 2027, más de una década después de dejar el puesto. El empresario recibe una compañía con caída en las ventas, por lo que demostrar que la transformación de sus operaciones puede traducirse en mejores resultados financieros es uno de los desafíos.

El fundador de Genomma Lab asumirá el cargo por un periodo previsto de entre 12 y 18 meses, mientras el consejo de administración selecciona quién ocupará el asiento de manera permanente.

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El empresario regresa a una organización en la que deberá recuperar el dinamismo comercial mediante un modelo que busca conectar las decisiones de marketing, ventas, suministro y finanzas a través de herramientas de inteligencia artificial, un escenario distinto al de 2015, cuando dejó la dirección.

Entonces, Genomma Lab lidiaba con problemas de distribución, exceso de inventarios y una caída pronunciada de sus ventas en México.

Para Jacobo Rodríguez, consultor financiero y corporativo en Roga Capital, el regreso de Herrera responde a la necesidad de conducir personalmente el cambio operativo, con especial atención a la incorporación de inteligencia artificial en distintas áreas de la compañía.

Desde su perspectiva, el fundador busca que los equipos adopten una misma forma de trabajo y que la tecnología contribuya a coordinar las decisiones de la organización.

Básicamente para eso está regresando, para implementar ese cambio. De alguna manera va a ser un proceso de cambio y él quiere dirigir a la empresa para que todas las áreas y todos los participantes, todos los empleados se apeguen a ese modelo que él está proponiendo
Jacobo Rodríguez


El directivo recibe una empresa que en el segundo semestre del año informó que sus ingresos sumaron 8,588 millones de pesos, 5.5% menos que en el mismo periodo de 2025, y el EBITDA bajó 11.4%, a 1,915 millones.

La presión viene de antes. Genomma Lab registró ventas netas por 17,541 millones de pesos en 2025, una disminución de 5.7% frente al año anterior. La utilidad de operación cayó 4%, a 3,760 millones de pesos, mientras que el EBITDA retrocedió 4%, a 4,101 millones.

¿Qué pasará con el actual director de Genomma Lab?

Cabe mencionar que Juan Marco Sparvieri, actual director general, continuará al frente de la compañía hasta el cierre de 2026 y participará en la transición.

La transformación de la empresa para mejorar sus resultados tendría uno de sus principales frentes en marketing y ventas, dos áreas especialmente relevantes para una empresa que ha construido buena parte de su negocio a partir de la publicidad y el posicionamiento de sus marcas.

Rodríguez explica que Genomma Lab ha dependido históricamente de la televisión como canal de comunicación, y se espera que amplie su alcance hacia las redes sociales y los creadores de contenido, con una estrategia que conecte esas actividades con las decisiones comerciales y financieras.

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La emrpesa informó que el objetivo del relevo es que la innovación no se limite a incorporar nuevas herramientas, sino que permita coordinar mejor las áreas que intervienen en la generación de demanda y la venta de productos.

Un nuevo modelo de negocio

El modelo busca sincronizar marketing, ventas, suministro y finanzas, además de coordinar una misma idea creativa en televisión, plataformas digitales y contenidos de creadores para impulsar la demanda.

La compañía ya probó el enfoque con Suerox Mineral en puntos de venta seleccionados y prevé presentar resultados en el Genomma Day , en Nueva York, el 3 de diciembre. .

Carlos Hernández, director de Análisis en Vardez Capital, considera que el regreso de Herrera debe entenderse como un intento de acelerar esa transformación interna y recuperar dinamismo operativo.

Es un intento de llevar a toda la organización un modelo de negocio más integrado, con mayor coordinación entre marketing, ventas, distribución y finanzas
Carlos Hernández

Para el analista, la compañía enfrenta un entorno que exige resultados y en el que la recuperación comercial no puede limitarse a reducir costos.

“El reto no consiste solamente en reducir costos, sino en recuperar crecimiento rentable y mejorar la ejecución comercial”, dijo el especialista.

La inteligencia artificial puede ayudar a conseguir los objetivos, dado que los analistas proyectan que su aplicación permitiría identificar tendencias de consumo, acelerar el desarrollo de campañas y lanzamientos, asignar mejor los presupuestos publicitarios y coordinar la demanda con los inventarios y la distribución.

Entre los resultados que habrá que observar están la reducción de los tiempos de lanzamiento, una mayor conversión de las campañas, el incremento en la rotación de productos y una mejora de la productividad sin comprometer los márgenes.

Carlos Hernández prevé que los ajustes operativos de los próximos 12 a 18 meses se concentren en revisar la efectividad del gasto comercial y publicitario, mejorar la coordinación entre ventas, inventarios y distribución, y elevar la productividad de la estructura operativa y de la cadena de suministro.

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Los retos que le esperan a Rodrigo Herrera

La coordinación de inventarios será importante para una empresa que ya enfrentó problemas de ejecución comercial. Evitar faltantes en anaquel y acumulaciones innecesarias de producto en los clientes permitiría mejorar la disponibilidad de las marcas y utilizar con mayor eficiencia los recursos destinados a la distribución.

También será relevante observar qué decisiones toma la dirección en Estados Unidos y cómo aprovecha los mercados latinoamericanos para compensar la debilidad de algunas regiones. En 2025, alrededor de 55% de las ventas netas de Genomma Lab provino de subsidiarias en el extranjero, por lo que el desempeño internacional y los movimientos cambiarios inciden en los resultados consolidados.

Desde la perspectiva de los inversionistas, Jaocno Rodríguez considera que el regreso del fundador puede contribuir a reforzar la confianza en la compañía.

“Rodrigo Herrera genera confianza entre los inversionistas, conoce muy bien su propia empresa y conoce muy bien el sector”, apunta.

El regreso de Herrera tiene un antecedente relevante. En 2015, Genomma Lab atravesó una crisis que combinó una fuerte caída de las ventas en México, problemas de inventario en los puntos de venta y cuestionamientos sobre su ejecución comercial.

El contexto actual no es idéntico, pero pone la ejecución en el centro de la estrategia. Genomma Lab cuenta con una operación internacional más relevante en medio de un mercado retador.

"En los últimos años no le ha ido del todo bien a Genoma Lab, sobre todo por la debilidad en el consumo, pero vamos a ver el resultado de estas eficiencias, que pueden ser una buena combinación y que al final del día le resulte eh en mayor rentabilidad eh para los accionistas de de Genoma Lab", dice Rodríguez.

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Rodrigo Herrera Aspra Industria farmacéutica

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