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Rodrigo Herrera regresará como CEO interino de Genomma Lab

El empresario mexicano retomará el rol por un periodo de entre 12 a 18 meses, mientras se define al nuevo director general.
jue 17 septiembre 2026 05:44 PM
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El presidente y director general de Genomma Lab, Rodrigo Herrera, en las bodegas de la empresa. (Foto: Ouriel Sasson)
Rodrigo Herrera es fundador y miembro de la junta directiva de la compañía. (Ouriel Sasson)

Genomma Lab comenzará una nueva etapa a partir del próximo 1 de enero de 2027, cuando Rodrigo Herrera Aspra, fundador y actual presidente del Consejo de Administración, regresará como director general interino.

A través de un comunicado, compartido por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se precisó que en esta nueva etapa, se prevé que Herrera se mantenga al frente de la compañía por un periodo de entre 12 a 18 meses, tiempo en el que se espera concretar la implementación de un nuevo modelo operativo.

“La transición fue estructurada para asegurar la plena continuidad de las estrategias de la compañía hasta el cierre de 2026”, señala el documento.

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IA será crucial en nueva etapa de Genomma Lab

El comunicado detalla que el actual CEO, Juan Marco Sparvieri, se mantendrá en su puesto hasta el cierre de 2026, y participará activamente en el proceso de transición hasta el 31 de diciembre de 2026.

Genomma Lab aseguró que este cambio en su dirección busca asegurar la continuidad de las estrategias rumbo al fin de año. La empresa añadió que la implementación de esta nueva estrategia apuesta por darle mayor peso a la implementación de inteligencia artificial para la implementación de un nuevo modelo operativo.

“Bajo este modelo, cada modelo partirá de una única idea creativa y se ejecutará como un sistema sincronizado: televisión, plataformas digitales y creadores de contenido impulsando la demanda”, señala el texto, destacando que el liderazgo de Herrera será clave en esta nueva era.

La compañía adelantó que este modelo ya se probó con el lanzamiento de Suerox Mineral en un número limitado de puntos de venta, y se espera que los resultados se den a conocer el próximo 3 de diciembre de 2026 en el Genomma Day, que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

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Rodrigo Herrera busca entregar una Genomma Lab más sólida

Al respecto, Rodrigo Herrera reconoció la importancia de retomar la dirección de la empresa en el contexto tecnológico actual.

“La inteligencia artificial cambia la velocidad con la que Genomma Lab toma decisiones, lanza productos y ejecuta. Regreso como director general por un periodo definido para llevar este cambio a toda la compañía y entregar una organización más sólida, con sistemas y procesos más robustos y duraderos, preparada para su próximo líder”, añadió Herrera.

De acuerdo con Genomma Lab, se prevé que Herrera permanezca al frente de la empresa por los próximos 12 a 18 meses, periodo en el que la empresa definirá a su próximo director general.

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Genomma Lab, una empresa que nació lejos de productos de salud o belleza

Aunque en la actualidad Genomma Lab es conocida por productos enfocados en la salud y la belleza, sus orígenes están lejos de estos rubros, pues comenzó como una productora de infomerciales.

Comenzó operaciones en 1996, y durante sus primeros años estuvo enfocada en la producción de productos audiovisuales. Para 1999, la empresa determinó cambiar su modelo de negocio y en vez de vender los productos de terceros, comenzó a producir productos de cuidado personal propios y comenzó a venderlos con la experiencia acumulada en su rubro anterior.

En la actualidad, Genomma Lab posee marcas como Tío Nacho, Asepxia, Cicatricure y Teatrical dentro de su catálogo.

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GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Rodrigo Herrera Aspra

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