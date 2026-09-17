Rodrigo Herrera regresará como CEO interino de Genomma Lab

Genomma Lab comenzará una nueva etapa a partir del próximo 1 de enero de 2027, cuando Rodrigo Herrera Aspra, fundador y actual presidente del Consejo de Administración, regresará como director general interino.

A través de un comunicado, compartido por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se precisó que en esta nueva etapa, se prevé que Herrera se mantenga al frente de la compañía por un periodo de entre 12 a 18 meses, tiempo en el que se espera concretar la implementación de un nuevo modelo operativo.

“La transición fue estructurada para asegurar la plena continuidad de las estrategias de la compañía hasta el cierre de 2026”, señala el documento.