“Hoy estamos complementando nuestros servicios con este servicio tan importante que es el laboratorio de maquila para todas las sucursales de la Ciudad de México y alrededores”, dijo Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor, durante la inauguración del laboratorio.

La nueva instalación ocupa 63.9 metros cuadrados y cuenta con cinco especialistas clínicos. En su primera etapa realizará hemogramas, química sanguínea, exámenes generales de orina y pruebas coproparasitoscópicas. La empresa estima que podrá procesar 5,000 estudios mensuales para los consultorios de la zona metropolitana.

No es únicamente la consulta del doctor, es cómo están nuestros animales por dentro y es una medicina basada en la evidencia. Al saber cómo están nuestras mascotas podemos darles un tratamiento adecuado Víctor González Herrera

Operación centralizada

Los veterinarios tomarán las muestras en los consultorios y las enviarán al laboratorio mediante un sistema de transporte especializado.

Los dueños de las mascotas no tendrán que acudir directamente al laboratorio, sino llevar a sus animales a la unidad de SimiPet Care más cercana cuando necesiten una consulta o estudios.

La apuesta de SimiPet Care consiste en ampliar los servicios sin abandonar la estrategia de precios accesibles con la que entró al mercado.

SIMILAB PET comenzará por atender a 43 unidades metropolitanas, pero SimiPet Care contempla replicar el modelo en otras regiones si funciona.

(Foto: Cortesía.)



González Herrera aseguró que el laboratorio ofrecerá estudios por debajo de los precios más bajos de la competencia, aunque no detalló tarifas específicas para cada prueba.

“Lo que les vamos a asegurar es que va a ser lo más barato que pueden encontrar en el mercado. Va a variar dependiendo del estudio, pero siempre está por debajo del más barato”, afirmó el directivo.

El laboratorio tiene capacidad para realizar alrededor de 70 tipos de estudios, aunque la empresa comenzará con cuatro categorías de pruebas clínicas.

También contempla organizar paquetes para necesidades específicas, como evaluaciones renales y estudios preoperatorios. La ampliación de los servicios dependerá de las necesidades que identifiquen los médicos veterinarios.

La posibilidad de replicar el modelo en otras regiones dependerá de los resultados de esta primera etapa.

