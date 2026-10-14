SimiPet Care busca cerrar la pinza en la atención veterinaria. La empresa, que comenzó a operar en este mercado en 2025, sumó un laboratorio clínico a su red de consultorios para ampliar los servicios que ofrece a las familias con perros y gatos.
Con este paso, el grupo busca conectar la consulta veterinaria con los estudios que permiten orientar diagnósticos y dar seguimiento a distintas enfermedades.
Publicidad
“Hoy estamos complementando nuestros servicios con este servicio tan importante que es el laboratorio de maquila para todas las sucursales de la Ciudad de México y alrededores”, dijo Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor, durante la inauguración del laboratorio.
La nueva instalación ocupa 63.9 metros cuadrados y cuenta con cinco especialistas clínicos. En su primera etapa realizará hemogramas, química sanguínea, exámenes generales de orina y pruebas coproparasitoscópicas. La empresa estima que podrá procesar 5,000 estudios mensuales para los consultorios de la zona metropolitana.
No es únicamente la consulta del doctor, es cómo están nuestros animales por dentro y es una medicina basada en la evidencia. Al saber cómo están nuestras mascotas podemos darles un tratamiento adecuado
Víctor González Herrera
Operación centralizada
Los veterinarios tomarán las muestras en los consultorios y las enviarán al laboratorio mediante un sistema de transporte especializado.
Los dueños de las mascotas no tendrán que acudir directamente al laboratorio, sino llevar a sus animales a la unidad de SimiPet Care más cercana cuando necesiten una consulta o estudios.
La apuesta de SimiPet Care consiste en ampliar los servicios sin abandonar la estrategia de precios accesibles con la que entró al mercado.
González Herrera aseguró que el laboratorio ofrecerá estudios por debajo de los precios más bajos de la competencia, aunque no detalló tarifas específicas para cada prueba.
“Lo que les vamos a asegurar es que va a ser lo más barato que pueden encontrar en el mercado. Va a variar dependiendo del estudio, pero siempre está por debajo del más barato”, afirmó el directivo.
El laboratorio tiene capacidad para realizar alrededor de 70 tipos de estudios, aunque la empresa comenzará con cuatro categorías de pruebas clínicas.
También contempla organizar paquetes para necesidades específicas, como evaluaciones renales y estudios preoperatorios. La ampliación de los servicios dependerá de las necesidades que identifiquen los médicos veterinarios.
La posibilidad de replicar el modelo en otras regiones dependerá de los resultados de esta primera etapa.
Publicidad
“Si funciona vamos a llevar esta maquila a otros estados”, adelantó González Herrera. La compañía no precisó cuándo podría comenzar esa expansión ni cuánto invertiría para llevar el laboratorio a otras plazas.
SimiPet Care i nició su incursión en el mercado veterinario en 2025 con una propuesta de consultas a precios accesibles.
La apertura de SIMILAB PET añade capacidad de diagnóstico a una red que supera los 80 consultorios y cuenta con 167 médicos veterinarios en Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo.
El laboratorio comenzará atendiendo a 43 unidades metropolitanas, pero la infraestructura podría adquirir mayor relevancia conforme crezca la red.
La compañía también quiere impulsar el uso de pruebas preventivas, dado que los análisis pueden ayudar a detectar alteraciones antes de que los animales presenten síntomas evidentes.
La empresa busca que el laboratorio sea el primer paso de una estructura que pueda crecer junto con su red veterinaria.
“Entre más atención, más servicio, vamos a poder cuidar mejor a las mascotas y lo que buscamos es que vivan más tiempo y mejor”, dijo González Herrera.