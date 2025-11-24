Veterinarias del Dr. Simi: Lista de sucursales SimiPet, horarios y precios de vacunas en los cinco estados

SimiPet Care a seis meses de su apertura
Durante el evento inaugural de la primera sucursal, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo por un País Mejor, destacó que esta incursón de Farmacias Similares tiene como objetivo brindar servicios veterinarios con precios accesibles y estandarizados a la población con mascotas.
La promesa inicial fue establecer 20 consultorios distribuidos en la Ciudad de México, y la primera parte de ellas abrirían sus puertas durante el siguiente mes, en julio. Sin embargo, esta no se ha cumplido tal cual, sino que las nuevas direcciones se distribuyeron en la Zona Metropolitana, en municipios del Estado de México como Naucalpan, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec.
Durante los meses posteriores, SimiPet Care aumentó su presencia en más entidades del centro de México, como Puebla y Morelos, y en la región occidente como Jalisco y más recientemente en Querétaro.
Según explicó González Herrera, SimiPet tiene diferentes esquemas de negocio adaptados por la zona. Por ejemplo, la farmacéutica proveerá de los servicios de farmacia y estudios, y los veterinarios tendrán la opción de ser franquiciatarios.
Direcciones en México
CDMX
- Coyoacán
- Calle San Gonzalo lt 10 mz 1 Col. Santa Úrsula Coapa Alcaldía Coyoacán C.P. 04600
- Cuauhtémoc
- Calzada Chabacano No. 65 locales 1 y 2 Col. Asturias Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06850
- Miguel Hidalgo
- Prosperidad #63, Col. Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX
- Venustiano Carranza
- Calle Oriente 164, #237 Col. Moctezuma 2a Sección, C.P.15530
- Fray Servando Teresa de Mier 854, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México, CDMX
- Magdalena Contreras
- Avenida México #1067, Col. Santa Teresa, Magdalena Contreras, C.P.10710
- Azcapotzalco
- Avenida Jardín #433, Col. Aguilera, C.P. 02900
- Álvaro Obregón
- Calle Paseo de la Laja #2, Col. Ampliación La Mexicana, C.P. 01260
- Tláhuac
- Av. Tláhuac-Tulyehualco Colonia San Isidro C.P. 13094 Tlahuac, Ciudad de México
Estado de México
- Nezahualcoyotl
- Av. Texcoco No. 268, Nezahualcóyotl, C.P. 57730
- Ixtapaluca
- Calle Ayotla Centro #4300 Int 1, Col. Ayotla Centro, C.P. 56560
- Chimalhuacán
- Calle Achacali, mz.192 lt.30 int.1, Col. Artesanos, C.P. 56334
- Naucalpan
- Av. FF.CC. de Acámbaro #40, Col. El Molinito, C.P. 53530
- Zumpango
- Avenida Melchor Ocampo #26 Int.1, Barrio de San Juan, C.P. 55600
- Chalco
- Av. Cuauhtémoc #7 Int 1, Col. Centro, C.P. 56600
- Toluca
- Av. Benito Juárez Sur #500 Int 1, Col. Francisco Murguía El Ranchito, C.P. 50130
- Blvd. Alfredo del Mazo #826, Col. San Lorenzo Tepaltitlán Centro, C.P. 50010, Toluca, Estado de México.
- Ecatepec
- Parque Villas de Ecatepec (chico, Bosques de Ecatepec S/N, Villas Ecatepec, 55056 Ecatepec de Morelos, Méx.
Jalisco
- Guadalajara
- Avenida Ignacio Luis Vallarta #1843 Int B, Col. Lafayette C.P. 44100
- Calle República #1554 Int. 2, Col. Monumental, C.P. 44320
- Avenida Patria # 2519 Int. A bis, Col. El Colli Urbano C.P. 45070
- Zapopan
- Calle Puerto Mazatlán #64, Col. Miramar, C.P. 45060
Puebla
- Puebla Centro
- Héroes del 5 de mayo #5002, Col. Cuauhtémoc, C.P. 72243
- Castillotla
- Prolongación 11 Sur #12701, Col. Lomas de Castillotla, C.P. 72490
- Puebla
- Calle 16 de septiembre # 6339 Int. B, Col Vista Hermosa C.P. 72270
- Avenida 36 Poniente # 2701 local b-1, Col Nueva Aurora Popular C.P. 72070
Morelos
- Cuernavaca
- Av Vicente Guerrero #797, Col. Base Tranquilidad, C.P. 62250
Querétaro
- Querétaro
- Avenida Pie de la Cuesta #204, Col. Lomas de San Pablo, C.P. 76125
Más que consultas, también hay medicamentos y juguetes
La farmacéutica optó por no solo proveer de consultas con veterinarios verificados por la División General de Profesionales. También ha implementado la venta de medicamentos y tratamientos, juguetes y alimentos.
Incluso, en la sucursal en Puebla, implementó una estética canina. Los servicios dependen de la ubicación de los consultorios, así como del modelo de negocio implementado.
Servicios y precios
De manera estandarizada, SimiPet Care ofrece consultas médicas a 75 pesos sin necesidad de realizar cita previa. Al igual que en Farmacias Similares, la atención será otorgada en el orden de que lleguen las personas, y podrán esperar en la sala.
El horario es de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:00 horas.
Los servicios otorgados en todas las sucursales son:
- Manejo de heridas
- Vendajes
- Aplicación de vacunas
- Raspado cutáneo
- Aplicación de medicamentos
- Prueba de glucosa
- Pruebas oftálmicas
En el caso de las vacunas, de manera general, estas son las disponibles y sus precios:
- Bordatella - 219 pesos
- Puppy - 219 pesos
- Antirrábica - 49 pesos
- Triple - 199 pesos
- Séxtuple - 219 pesos
- Distemper - 169 pesos
- Giardiasis - 215 pesos
Los precios pueden variar dependiendo el tipo de procedimiento que sea necesario, por lo que puede subir.
Puedes consultar el catálogo de productos en su sitio oficial.