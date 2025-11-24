Veterinarias del Dr. Simi: Lista de sucursales SimiPet, horarios y precios de vacunas en los cinco estados

SimiPet Care a seis meses de su apertura

Durante el evento inaugural de la primera sucursal, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo por un País Mejor, destacó que esta incursón de Farmacias Similares tiene como objetivo brindar servicios veterinarios con precios accesibles y estandarizados a la población con mascotas.

La promesa inicial fue establecer 20 consultorios distribuidos en la Ciudad de México, y la primera parte de ellas abrirían sus puertas durante el siguiente mes, en julio. Sin embargo, esta no se ha cumplido tal cual, sino que las nuevas direcciones se distribuyeron en la Zona Metropolitana, en municipios del Estado de México como Naucalpan, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Durante los meses posteriores, SimiPet Care aumentó su presencia en más entidades del centro de México, como Puebla y Morelos, y en la región occidente como Jalisco y más recientemente en Querétaro.

Según explicó González Herrera, SimiPet tiene diferentes esquemas de negocio adaptados por la zona. Por ejemplo, la farmacéutica proveerá de los servicios de farmacia y estudios, y los veterinarios tendrán la opción de ser franquiciatarios.

Direcciones en México

CDMX

Coyoacán

Calle San Gonzalo lt 10 mz 1 Col. Santa Úrsula Coapa Alcaldía Coyoacán C.P. 04600

Cuauhtémoc

Calzada Chabacano No. 65 locales 1 y 2 Col. Asturias Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06850

Miguel Hidalgo

Prosperidad #63, Col. Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX

Venustiano Carranza

Calle Oriente 164, #237 Col. Moctezuma 2a Sección, C.P.15530

Fray Servando Teresa de Mier 854, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México, CDMX

Magdalena Contreras

Avenida México #1067, Col. Santa Teresa, Magdalena Contreras, C.P.10710

Azcapotzalco

Avenida Jardín #433, Col. Aguilera, C.P. 02900

Álvaro Obregón

Calle Paseo de la Laja #2, Col. Ampliación La Mexicana, C.P. 01260

Tláhuac

Av. Tláhuac-Tulyehualco Colonia San Isidro C.P. 13094 Tlahuac, Ciudad de México

Estado de México

Nezahualcoyotl

Av. Texcoco No. 268, Nezahualcóyotl, C.P. 57730

Ixtapaluca

Calle Ayotla Centro #4300 Int 1, Col. Ayotla Centro, C.P. 56560

Chimalhuacán

Calle Achacali, mz.192 lt.30 int.1, Col. Artesanos, C.P. 56334

Naucalpan

Av. FF.CC. de Acámbaro #40, Col. El Molinito, C.P. 53530

Zumpango

Avenida Melchor Ocampo #26 Int.1, Barrio de San Juan, C.P. 55600

Chalco

Av. Cuauhtémoc #7 Int 1, Col. Centro, C.P. 56600

Toluca

Av. Benito Juárez Sur #500 Int 1, Col. Francisco Murguía El Ranchito, C.P. 50130

Blvd. Alfredo del Mazo #826, Col. San Lorenzo Tepaltitlán Centro, C.P. 50010, Toluca, Estado de México.

Ecatepec

Parque Villas de Ecatepec (chico, Bosques de Ecatepec S/N, Villas Ecatepec, 55056 Ecatepec de Morelos, Méx.

Jalisco

Guadalajara

Avenida Ignacio Luis Vallarta #1843 Int B, Col. Lafayette C.P. 44100

Calle República #1554 Int. 2, Col. Monumental, C.P. 44320

Avenida Patria # 2519 Int. A bis, Col. El Colli Urbano C.P. 45070

Zapopan

Calle Puerto Mazatlán #64, Col. Miramar, C.P. 45060

Puebla

Puebla Centro

Héroes del 5 de mayo #5002, Col. Cuauhtémoc, C.P. 72243

Castillotla

Prolongación 11 Sur #12701, Col. Lomas de Castillotla, C.P. 72490

Puebla

Calle 16 de septiembre # 6339 Int. B, Col Vista Hermosa C.P. 72270

Avenida 36 Poniente # 2701 local b-1, Col Nueva Aurora Popular C.P. 72070

Morelos

Cuernavaca

Av Vicente Guerrero #797, Col. Base Tranquilidad, C.P. 62250

Querétaro

Querétaro

Avenida Pie de la Cuesta #204, Col. Lomas de San Pablo, C.P. 76125

Más que consultas, también hay medicamentos y juguetes

La farmacéutica optó por no solo proveer de consultas con veterinarios verificados por la División General de Profesionales. También ha implementado la venta de medicamentos y tratamientos, juguetes y alimentos.

Incluso, en la sucursal en Puebla, implementó una estética canina. Los servicios dependen de la ubicación de los consultorios, así como del modelo de negocio implementado.

Servicios y precios

De manera estandarizada, SimiPet Care ofrece consultas médicas a 75 pesos sin necesidad de realizar cita previa. Al igual que en Farmacias Similares, la atención será otorgada en el orden de que lleguen las personas, y podrán esperar en la sala.

El horario es de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:00 horas.

Los servicios otorgados en todas las sucursales son:

Manejo de heridas

Vendajes

Aplicación de vacunas

Raspado cutáneo

Aplicación de medicamentos

Prueba de glucosa

Pruebas oftálmicas

En el caso de las vacunas, de manera general, estas son las disponibles y sus precios:

Bordatella - 219 pesos

Puppy - 219 pesos

Antirrábica - 49 pesos

Triple - 199 pesos

Séxtuple - 219 pesos

Distemper - 169 pesos

Giardiasis - 215 pesos

Los precios pueden variar dependiendo el tipo de procedimiento que sea necesario, por lo que puede subir.

Puedes consultar el catálogo de productos en su sitio oficial.