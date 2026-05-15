Entre alimento húmedo y botanas funcionales

Amascota, asociación integrada al Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB), identifica una creciente demanda de alimentos funcionales, dietas especializadas y productos húmedos, mientras el comercio electrónico gana terreno como uno de los principales motores de crecimiento del sector.

“El consumidor mexicano lo ve más con los ojos de prevención y está dispuesto incluso a probar alternativas relacionadas con proteínas, prebióticos y alimentos funcionales. Ya no se trata solo de que las mascotas coman, sino de que tengan nutrición balanceada y beneficios específicos para su salud”, dice Daniel Cosío, vicepresidente de la asociación.

La tendencia más marcada dentro de la industria es la premiumización del mercado. Actualmente, los alimentos premium representan cerca del 20% del consumo total y mantienen un crecimiento superior al promedio de la categoría general, impulsados por consumidores que buscan opciones más especializadas para sus mascotas.

Detrás de ese avance hay un cambio en la forma en que los hogares entienden el cuidado animal. Los consumidores ya no solo buscan saciar el apetito de perros y gatos, sino prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida a través de la alimentación.

“Los tutores de perros y gatos quieren prevenir padecimientos y mejorar la calidad de vida de sus animales de compañía, por lo que buscan productos para articulaciones, movilidad, piel o caída de pelo”, explicó Cosío.

La transformación también alcanza al tipo de productos que ganan espacio dentro de los hogares. El alimento húmedo, como sobres y latas, se consolida como uno de los segmentos más dinámicos del mercado mexicano.

En 2025, el alimento húmedo creció 10.5%, casi el doble del avance registrado por el alimento seco, cuyo crecimiento rondó el 6%. La diferencia refleja cómo estos productos dejaron de verse únicamente como un complemento o premio ocasional.

“El húmedo dejó de verse como un premio ocasional y ahora forma parte de la dieta regular”, dice Cosío.

El dinamismo del sector contrasta con el menor ritmo del consumo en otros mercados. Para la industria, el gasto destinado a mascotas mantiene resiliencia porque muchos hogares priorizan la salud y bienestar de sus animales incluso cuando ajustan otras categorías del presupuesto familiar.

Otra categoría que comienza a ganar terreno es la de premios y botanas funcionales. Aunque uno de cada dos hogares todavía no compra este tipo de productos, las empresas observan potencial en snacks orientados a salud dental, entrenamiento o bienestar digestivo.

“No son indulgencias como ocurre en alimentos para humanos. Aquí tienen una función específica, desde limpieza dental hasta reforzar conductas positivas”, dijo el vicepresidente de Amascota.