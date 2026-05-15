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Mexicanos recortan gastos pero mantienen el consumo de alimento premium para sus mascotas

Los alimentos premium representan 20% del consumo total y mantienen un crecimiento superior al promedio de la categoría general, impulsados por consumidores que buscan opciones más especializadas para sus mascotas.
vie 15 mayo 2026 01:46 PM
Wet and dry pet food on blue wooden table, flat lay
Los tutores de perros y gatos priorizan en el gasto el alimento premium y funcional a la hora de comprar alimento para mascotas. (Foto: Liudmila Chernetska/Getty Images.)

Mientras muchos hogares mexicanos reducen gastos o buscan marcas más económicas para productos de consumo diario, hay un rubro donde la lógica parece distinta: la alimentación de las mascotas. Perros y gatos dejaron de comer únicamente croquetas tradicionales y, aun en un entorno inflacionario y de desaceleración del consumo, cada vez más familias optan por alimentos premium, dietas especializadas y productos funcionales para sus animales de compañía.

El mercado mexicano de alimento para mascotas acelera una transformación hacia productos de mayor valor agregado en medio de un escenario de presión sobre el bolsillo familiar. La industria observa consumidores más cautelosos en otros gastos, pero menos dispuestos a sacrificar nutrición y bienestar para sus perros y gatos.

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Entre alimento húmedo y botanas funcionales

Amascota, asociación integrada al Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB), identifica una creciente demanda de alimentos funcionales, dietas especializadas y productos húmedos, mientras el comercio electrónico gana terreno como uno de los principales motores de crecimiento del sector.

“El consumidor mexicano lo ve más con los ojos de prevención y está dispuesto incluso a probar alternativas relacionadas con proteínas, prebióticos y alimentos funcionales. Ya no se trata solo de que las mascotas coman, sino de que tengan nutrición balanceada y beneficios específicos para su salud”, dice Daniel Cosío, vicepresidente de la asociación.

La tendencia más marcada dentro de la industria es la premiumización del mercado. Actualmente, los alimentos premium representan cerca del 20% del consumo total y mantienen un crecimiento superior al promedio de la categoría general, impulsados por consumidores que buscan opciones más especializadas para sus mascotas.

Detrás de ese avance hay un cambio en la forma en que los hogares entienden el cuidado animal. Los consumidores ya no solo buscan saciar el apetito de perros y gatos, sino prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida a través de la alimentación.

“Los tutores de perros y gatos quieren prevenir padecimientos y mejorar la calidad de vida de sus animales de compañía, por lo que buscan productos para articulaciones, movilidad, piel o caída de pelo”, explicó Cosío.

La transformación también alcanza al tipo de productos que ganan espacio dentro de los hogares. El alimento húmedo, como sobres y latas, se consolida como uno de los segmentos más dinámicos del mercado mexicano.

En 2025, el alimento húmedo creció 10.5%, casi el doble del avance registrado por el alimento seco, cuyo crecimiento rondó el 6%. La diferencia refleja cómo estos productos dejaron de verse únicamente como un complemento o premio ocasional.

“El húmedo dejó de verse como un premio ocasional y ahora forma parte de la dieta regular”, dice Cosío.

El dinamismo del sector contrasta con el menor ritmo del consumo en otros mercados. Para la industria, el gasto destinado a mascotas mantiene resiliencia porque muchos hogares priorizan la salud y bienestar de sus animales incluso cuando ajustan otras categorías del presupuesto familiar.

Otra categoría que comienza a ganar terreno es la de premios y botanas funcionales. Aunque uno de cada dos hogares todavía no compra este tipo de productos, las empresas observan potencial en snacks orientados a salud dental, entrenamiento o bienestar digestivo.

“No son indulgencias como ocurre en alimentos para humanos. Aquí tienen una función específica, desde limpieza dental hasta reforzar conductas positivas”, dijo el vicepresidente de Amascota.

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Las mascotas como prioridad del gasto familiar

El fenómeno está ligado a la creciente humanización de las mascotas. En México, siete de cada 10 hogares tienen al menos un perro o gato y la misma proporción considera a sus animales de compañía como un integrante más de la familia.

Esa relación modifica las prioridades del gasto y vuelve más informadas las decisiones de compra. De acuerdo con la asociación, 55% de los consumidores revisa ingredientes y valores nutricionales antes de adquirir alimento para sus mascotas.

La cautela económica también transformó el tamaño de las compras. Aunque 45% del mercado todavía corresponde a empaques superiores a 17 kilos programados para consumo mensual, cerca de 25% de las adquisiciones ya se concentra en formatos pequeños de uno o kilo y medio.

Estos formatos están vinculados a compras semanales y a un mayor control del presupuesto familiar, una tendencia que refleja cómo los consumidores equilibran la búsqueda de productos premium con la administración cotidiana de sus gastos.

Crece el mercado digital

El comercio electrónico es otro de los factores que reconfigura a la industria. Aunque aún representa una participación menor frente al mercado total, las ventas digitales avanzan a tasas cercanas al doble dígito alto e incluso superiores a 90% anual en algunos periodos.

“Hace 15 años el mercado estaba prácticamente dividido entre supermercados y tiendas de abarrotes. Hoy el comercio electrónico es el canal que más rápido crece”, explica Cosío.

El auge del sector también impulsa inversiones. De acuerdo con datos de Amascota, durante la última década la industria destinó alrededor de 1,000 millones de dólares en América Latina para ampliar capacidad productiva local y reducir la dependencia de importaciones.

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Tags

Alimentos, Querétaro, Mascotas, Animales, perro Perro Gatos

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