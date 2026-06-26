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Economía

El negocio más perrón de México: la exportación de alimento para mascotas crece 7.5 veces

Las exportaciones mexicanas de alimento para perros y gatos alcanzaron un récord de 214.2 mdd en 2025, impulsadas por el auge del mercado de mascotas y nuevas inversiones para abastecer a Norteamérica y Latinoamérica.
vie 26 junio 2026 05:55 AM
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Exportaciones México alimento mascotas
El mercado mundial de alimento para mascotas alcanzó 128,700 millones de dólares en 2025 y México busca aprovechar ese crecimiento. (Cindy Ord/Getty Images for Nutrish)

El auge del mercado de mascotas dejó de ser un fenómeno de consumo para convertirse en una nueva oportunidad de exportación para México. En la última década, las ventas al exterior de alimento para perros y gatos destinado a la venta al por menor crecieron 7.5 veces, mientras fabricantes nacionales y multinacionales amplían su presencia con la expectativa de utilizar al país como plataforma para abastecer a Norteamérica y América Latina.

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Datos del Banco de México (Banxico) muestran que las exportaciones mexicanas de alimento para mascotas pasaron de 28.3 millones de dólares en 2015 a 214.2 millones en 2025. Las importaciones también aumentaron, aunque a un ritmo menor: pasaron de 84.3 millones a 311.3 millones de dólares en el mismo periodo, un crecimiento de 3.6 veces.

Estados Unidos concentra alrededor de 30% de las exportaciones mexicanas de estos productos, pero la industria también gana terreno en Costa Rica, Guatemala, Colombia y El Salvador. El avance refleja una cadena productiva que amplía su presencia fuera del mercado interno y encuentra nuevos destinos conforme aumenta la demanda internacional.

Detrás de este crecimiento existe un cambio: las mascotas dejaron de ocupar un lugar secundario dentro de los hogares y pasaron a formar parte del gasto familiar. Ese cambio elevó el consumo de alimentos para mascotas especializados, premios, productos premium y fórmulas con mayor valor agregado, segmentos que ofrecen mejores márgenes para la industria.

Para México, el atractivo combina varios factores: una industria agroalimentaria consolidada, disponibilidad de materias primas, cercanía con Estados Unidos y una amplia red de tratados comerciales, encabezada por el T-MEC, que facilita el acceso al mayor mercado de alimento para mascotas del mundo.

Empresas apuestan

El crecimiento del mercado ya atrae inversiones de compañías internacionales. Empresas como Mars Petcare, Nestlé Purina, ADM y Royal Canin operan plantas o marcas relevantes en México, mientras fabricantes nacionales como Nupec, Maka Pet, Vimifos Pet Care y Alimentos Balanceados Pénjamo fortalecen su capacidad con la mira puesta en ampliar sus exportaciones.

La expansión de estas compañías coincide con la visión del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafab), organismo que considera que México cuenta con el potencial para convertirse en un hub de producción y distribución de alimento para mascotas.

La apuesta descansa sobre varias ventajas competitivas. La cercanía con Estados Unidos, la integración comercial que ofrece el T-MEC, la fortaleza de la industria agroalimentaria y la disponibilidad de materias primas permiten fabricar con costos competitivos y responder con rapidez a la demanda del principal mercado de alimento para mascotas del mundo.

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El organismo considera que estas condiciones colocan a México en una posición privilegiada para atraer nuevas inversiones y ampliar su capacidad exportadora hacia el resto del continente. Aunque la incertidumbre comercial con Estados Unidos mantiene cautela entre algunas empresas, la expectativa de la industria apunta a consolidar al país como uno de los principales centros regionales de fabricación y exportación de alimento para mascotas.

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Mercado creciente

El interés de las empresas coincide con la expansión del mercado mundial. De acuerdo con Grand View Research, la industria global de alimentos para mascotas alcanzó un valor de 128,700 millones de dólares en 2025 y podría llegar a 191,200 millones en 2033. América del Norte concentra 41.4% del negocio mundial gracias a la elevada tenencia de mascotas y al mayor gasto destinado a su alimentación y bienestar.

Los alimentos secos para mascotas dominan el mercado con una participación de 59.1%, mientras que los productos para perros representan 60.7% de los ingresos de la industria. Los alimentos tradicionales mantienen el mayor peso comercial, con una participación de 86.2%.

La expansión responde a cambios demográficos y sociales. La urbanización, los hogares más pequeños y el aumento del ingreso disponible impulsan la adopción de animales de compañía tanto en economías desarrolladas como emergentes. En Estados Unidos, casi 66% de los hogares tenía al menos una mascota en 2024, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA). Al mismo tiempo, Asia-Pacífico y América Latina registran un crecimiento acelerado conforme aumenta la clase media.

La preocupación por la salud y el bienestar de las mascotas también modifica las decisiones de compra. Los consumidores buscan ingredientes naturales, alimentos orgánicos, dietas sin cereales, fórmulas con mayor contenido proteico y productos respaldados por investigación científica. El comercio electrónico y las tiendas especializadas amplían el acceso a estas opciones y elevan la competencia entre fabricantes.

Ese cambio de hábitos redefine la industria y abre espacio para países con capacidad de producir alimentos para mascotas a costos competitivos. México busca aprovechar esa oportunidad. El crecimiento de sus exportaciones de alimento para mascotas, la llegada de fabricantes internacionales y la estrategia de la industria para convertir al país en un centro regional muestran que el negocio de las mascotas ya trasciende el consumo doméstico y comienza a consolidarse como una nueva cadena exportadora para la economía mexicana.

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Tags

Alimentos, Querétaro, Mascotas, Animales, perro Exportaciones

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