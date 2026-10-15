Costco estrena telefonía móvil para competir con Bait de Walmart, ¿qué ofrece Woz y en qué se diferencia?

Costco amplía su oferta de servicios en México con WOZ, una opción de telefonía móvil exclusiva para sus socios que permite contratar planes mensuales desde 159 pesos. El servicio funciona mediante una eSIM, con esto entra a un mercado donde también participa Bait, la telefonía móvil de Walmart.
La propuesta de WOZ se basa en cuatro modalidades de suscripción, con precios según el tipo de membresía Costco: Dorada, Dorada Ejecutiva, Negocio y Negocio Ejecutiva.
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Bait, para todos los usuarios, ofrece recargas de prepago con distintas vigencias, desde siete días hasta un año en algunos de sus paquetes, además de opciones con internet ilimitado.
La diferencia entre ambos servicios está en la forma de contratar y utilizar los datos, así como en los beneficios asociados a cada oferta.
¿Qué planes ofrece WOZ de Costco y cuánto cuestan?
WOZ cuenta con cuatro modalidades de planes, cuyos precios cambian según el tipo de membresía del usuario. La opción más económica es Costco Negocio Ejecutiva, con un plan básico de 5 GB por 159 pesos al mes.
Estos son los precios y la cantidad de datos incluidos en cada modalidad:
Costco Dorada
Básico: 5 GB por 189 pesos al mes.
Pro: 14 GB por 239 pesos al mes.
Ultra: 26 GB por 299 pesos al mes.
Costco Dorada Ejecutiva
Básico: 5 GB por 179 pesos al mes.
Pro: 14 GB por 219 pesos al mes.
Ultra: 26 GB por 279 pesos al mes.
Premium: 55 GB por 549 pesos al mes.
Costco Negocio
Básico: 5 GB por 170 pesos al mes.
Pro: 14 GB por 215 pesos al mes.
Ultra: 26 GB por 269 pesos al mes.
Costco Negocio Ejecutiva
Básico: 5 GB por 159 pesos al mes.
Pro: 14 GB por 199 pesos al mes.
Ultra: 26 GB por 249 pesos al mes.
Premium: 55 GB por 499 pesos al mes.
¿Qué incluyen los planes de WOZ?
Todos los paquetes de WOZ incluyen 1,500 minutos para llamadas y mensajes SMS ilimitados. También ofrecen acceso sin consumo de los datos del paquete a WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat y X.
Sin embargo, en WhatsApp, el beneficio se limita a los mensajes de texto. Las llamadas de voz y video, así como otras funciones que requieran datos, consumen los gigabytes contratados.
Otro beneficio es que los datos que no se utilizan durante un mes se acumulan para los siguientes periodos.
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Esto permite conservar gigabytes no consumidos, a diferencia de los paquetes que tienen una vigencia fija y cuyos datos dejan de estar disponibles al concluirla.
Los planes también incluyen datos y minutos de llamadas en roaming en Estados Unidos y Canadá, por lo que los usuarios pueden utilizar parte de su servicio al viajar a esos países.
¿Se puede usar WOZ en cualquier celular?
Para contratar WOZ, el equipo debe ser compatible con la banda 28 de 700 MHz y con llamadas mediante VoLTE. Además, debe estar liberado, homologado para operar en México y contar con una versión actualizada de su sistema operativo.
La compañía señala que los teléfonos Google Pixel no son compatibles con su red para telefonía móvil en México, sin importar la versión.
Antes de contratar, los usuarios deben verificar la compatibilidad del dispositivo, especialmente porque WOZ utiliza exclusivamente eSIM y no ofrece tarjetas SIM físicas.
WOZ también ofrece datos para viajar al extranjero
Además de sus planes mensuales para utilizar en México, WOZ comercializa paquetes de datos para viajes internacionales en más de 100 destinos. Los precios varían según el país y el tipo de membresía.
Para los socios con Costco Negocio Ejecutiva, por ejemplo, los paquetes publicados comienzan en 35 pesos para Estados Unidos, 44 pesos para España, 25 pesos para Francia, 54 pesos para Italia y 51 pesos para Japón.
En la modalidad Costco Dorada, los precios de referencia comienzan en 41 pesos para Estados Unidos, 52 pesos para España, 29 pesos para Francia, 63 pesos para Italia y 60 pesos para Japón.
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Los precios de Bait en recargas y planes
Bait , el operador móvil de Walmart, tiene recargas con distintas cantidades de datos y vigencia. Su catálogo incluye paquetes por siete, 15, 20 y 30 días, además de opciones semestrales y anuales.
Entre las recargas de menor precio están las de 50 pesos por 2 GB durante siete días, 65 pesos por 4 GB durante siete días y 100 pesos por 5 GB durante 15 días. También ofrece una recarga de 125 pesos por 8 GB durante 20 días y otra de 200 pesos por 12 GB durante 30 días.
Para quienes consumen más datos, Bait tiene paquetes anunciados con internet ilimitado por 30 días, con precios que van de 230 a 349 pesos, además de una opción de 135 pesos por 15 días.
Por otro lado, Bait ofrece paquetes como 12 GB por 1,000 pesos durante seis meses y 12 GB por 2,000 pesos durante un año.
¿Cuál es mejor Bait o WOZ?
Mientras que WOZ mantiene planes mensuales con gigabytes acumulables, Bait permite elegir recargas con diferentes vigencias y cuenta con opciones que anuncia como internet ilimitado.
También debe considerarse que los planes de WOZ están reservados para socios de Costco, mientras que Bait comercializa recargas a través de los canales de Walmart y sus opciones digitales.
WOZ de Costco sale a competir con Bait de Walmart: ¿cuáles son sus diferencias?
WOZ se estrenó el 14 de octubre de este año en un mercado en el que existen múltiples opciones de OMV.