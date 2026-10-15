Costco estrena telefonía móvil para competir con Bait de Walmart, ¿qué ofrece Woz y en qué se diferencia?

Bait, para todos los usuarios, ofrece recargas de prepago con distintas vigencias, desde siete días hasta un año en algunos de sus paquetes, además de opciones con internet ilimitado.

La diferencia entre ambos servicios está en la forma de contratar y utilizar los datos, así como en los beneficios asociados a cada oferta.

¿Qué planes ofrece WOZ de Costco y cuánto cuestan?

WOZ cuenta con cuatro modalidades de planes, cuyos precios cambian según el tipo de membresía del usuario. La opción más económica es Costco Negocio Ejecutiva, con un plan básico de 5 GB por 159 pesos al mes.

Estos son los precios y la cantidad de datos incluidos en cada modalidad:

Costco Dorada

Básico: 5 GB por 189 pesos al mes.

Pro: 14 GB por 239 pesos al mes.

Ultra: 26 GB por 299 pesos al mes.

WOZ ofrece cuatro modalidades de contratación, con precios que cambian según el tipo de membresía de Costco. (Fotos: Eric Thayer/Getty Images )



Costco Dorada Ejecutiva

Básico: 5 GB por 179 pesos al mes.

Pro: 14 GB por 219 pesos al mes.

Ultra: 26 GB por 279 pesos al mes.

Premium: 55 GB por 549 pesos al mes.

Costco Negocio

Básico: 5 GB por 170 pesos al mes.

Pro: 14 GB por 215 pesos al mes.

Ultra: 26 GB por 269 pesos al mes.

Costco Negocio Ejecutiva

Básico: 5 GB por 159 pesos al mes.

Pro: 14 GB por 199 pesos al mes.

Ultra: 26 GB por 249 pesos al mes.

Premium: 55 GB por 499 pesos al mes.

¿Qué incluyen los planes de WOZ?

Todos los paquetes de WOZ incluyen 1,500 minutos para llamadas y mensajes SMS ilimitados. También ofrecen acceso sin consumo de los datos del paquete a WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat y X.



Sin embargo, en WhatsApp, el beneficio se limita a los mensajes de texto. Las llamadas de voz y video, así como otras funciones que requieran datos, consumen los gigabytes contratados.

Otro beneficio es que los datos que no se utilizan durante un mes se acumulan para los siguientes periodos.