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Walmart congela precios de 4,000 productos durante 90 días para recuperar consumidores

La minorista lanza su estrategia de precios fijos en un momento de mayor cautela del consumidor y de presión competitiva por parte de cadenas de descuento como Tiendas 3B.
jue 20 agosto 2026 04:45 PM
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estante de vinos con los marcadores de la campaña los precios no se tocan en una tienda Walmart.
Walmart busca recuperar el tráfico en sus tiendas ante un consumidor más cauteloso y con canastas de compra más pequeñas. (Foto: Mara Echeverría / Expansión. )

Walmart tiene un as bajo la manga para incentivar el consumo en sus tiendas, en un momento en el que los consumidores mantienen la cautela sobre los productos que llevan al llenar su carrito del supermercado.

La empresa presentó “Precios que no se tocan”, una campaña que mantendrá sin cambios durante 90 días el precio de 4,000 productos en las tiendas Walmart Supercenter y Bodega Aurrera, a partir del 20 de agosto.

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La campaña, que también tiene alcance en los canales digitales, llega en momentos en los que la empresa reconoce un menor tráfico en las tiendas y que los consumidores fragmentan las compras en diferentes formatos a fin de buscar mayores ahorros.

El catálogo de productos dentro de la iniciativa considera desde productos básicos, de consumo diario como café, de farmacia, alimento para mascotas y temporalidades, como es el caso del regreso a clases.

“Pusimos blindajes y canales para asegurarme que a lo largo de los próximos 90 días estos precios no vayan a variar. Y si se llegan a afectar, sería únicamente para bajarlos”, dijo Mariana Fonseca, VP de Oficina de Cliente en Walmart de México y Centroamérica, en un encuentro con medios.

El piso de ventas de las tiendas Bodega Aurrerá Cantil y el Walmart Supercenter Universidad, ambos al sur de la Ciudad de México, ya tienen la señalización de “Precios que no se tocan” en la mayoría de las categorías de productos en piso de ventas.

Walmart no ofreció el porcentaje que esperan que la iniciativa impacte en el avance de sus ventas, que han moderado en crecimiento en México desde inicios de este año, cuando las proyecciones iniciales apuntaban a una recuperación en el ritmo de compra por parte de los consumidores, con el Mundial 2026 como catalizador.

La empresa registró ventas por 209,188 millones de pesos en el segundo trimestre, un avance de 3.1% en su comparación anual, mientras que las ventas mismas tiendas, correspondientes a unidades con más de un año en operación, crecieron 1.8%.

La compañía detalló en su estado financiero que el desempeño de Bodega Aurrera quedó por debajo de las expectativas . El formato registró un menor tráfico y canastas más pequeñas, principalmente en las tiendas grandes del centro del país. De forma general, es decir en todos los formatos de la minorista, el tráfico en piso de ventas cayó 1%.

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La selección de los productos se realizó considerando artículos de consumo frecuente en el presupuesto familiar. Cada artículo tiene una señalización al lado del precio para identificarlo como parte de la campaña.

Atraer al consumidor por proximidad

En medio de la caída en el tráfico de clientes y la reducción en el tamaño del ticket de compra de Bodega Aurrera, la iniciativa “Precios que no se tocan” llega cuando Tiendas 3B mantiene crecimientos de doble dígito en sus ventas.

La cadena de descuento, dirigida por Anthony Hatoum, mantiene una estrategia basada en una oferta más limitada de productos, lo que le permite competir con precios más bajos.

En su reporte financiero del segundo trimestre, la empresa señaló que ha ganado participación de mercado, con un crecimiento de 20% en sus ventas mismas tiendas.

Los ingresos totales de la compañía crecieron 38.7% durante el trimestre. Tiendas 3B atribuyó la mayor parte de este crecimiento al volumen, lo que apunta a un incremento en la cantidad de productos vendidos y no únicamente a un efecto derivado de los precios.

La estrategia de Walmart con Bodega Aurrerá va en otra dirección. Si bien los formatos Bodega Aurrerá Express, ubicados al interior de las zonas urbanas, son competidores de Tiendas 3B, dado que la cadena tiene la oportunidad de fijar un punto de precio a partir de las negociaciones con su red de proveedores.

“Esperamos generar esa lealtad y esa confianza más allá de poner precios bajos una semana, poner precios bajos en una temporada, en un día de la semana. No puedo hablar de de qué hará la competencia, pero nuestro compromiso es darle certeza al cliente sobre lo que puede esperar cuando viene a comprar con nosotros”, dijo Mariana Fonseca.

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Tags

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. Bodega Aurrera Sam´s Club

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