La campaña, que también tiene alcance en los canales digitales, llega en momentos en los que la empresa reconoce un menor tráfico en las tiendas y que los consumidores fragmentan las compras en diferentes formatos a fin de buscar mayores ahorros.

El catálogo de productos dentro de la iniciativa considera desde productos básicos, de consumo diario como café, de farmacia, alimento para mascotas y temporalidades, como es el caso del regreso a clases.

“Pusimos blindajes y canales para asegurarme que a lo largo de los próximos 90 días estos precios no vayan a variar. Y si se llegan a afectar, sería únicamente para bajarlos”, dijo Mariana Fonseca, VP de Oficina de Cliente en Walmart de México y Centroamérica, en un encuentro con medios.

El piso de ventas de las tiendas Bodega Aurrerá Cantil y el Walmart Supercenter Universidad, ambos al sur de la Ciudad de México, ya tienen la señalización de “Precios que no se tocan” en la mayoría de las categorías de productos en piso de ventas.

Walmart no ofreció el porcentaje que esperan que la iniciativa impacte en el avance de sus ventas, que han moderado en crecimiento en México desde inicios de este año, cuando las proyecciones iniciales apuntaban a una recuperación en el ritmo de compra por parte de los consumidores, con el Mundial 2026 como catalizador.

La empresa registró ventas por 209,188 millones de pesos en el segundo trimestre, un avance de 3.1% en su comparación anual, mientras que las ventas mismas tiendas, correspondientes a unidades con más de un año en operación, crecieron 1.8%.