Aunque la capital concentra altos niveles de consumo, la cobertura de Costco es menor si se le compara con su competidor directo, Sam’s Club, y todavía más frente a gigantes del retail como Walmart o Soriana.

Si bien la empresa originaria de EU ya tiene planes para abrir más tiendas en la CDMX, su expansión ha seguido una ruta más pausada, planeada y estratégica que la de otras cadenas comerciales.

¿Cuántas tiendas Costco hay en la CDMX?

De acuerdo con información de la compañía , Costco opera actualmente cinco sucursales en la Ciudad de México, una cifra inferior a las 16 tiendas que tiene Sam’s Club en la capital.

Las tiendas de Costco en la CDMX son estas:

-Polanco

-Lindavista

-Santa Fe

-Mixcoac

-Villa Coapa

A estas se sumará una nueva sucursal en la zona de División del Norte, cuya apertura está prevista para enero de 2026.

La cadena opera cinco tiendas en la CDMX y cinco en el Estado de México, con lo que suma 10 sucursales en todo el Valle de México.

Tiendas Costco en el Estado de México

Costco también cuenta con cinco sucursales en el Estado de México, por lo que en todo el Valle de México suma 10 tiendas, de las 43 que opera en el país.

Las tiendas en el Edomex se ubican en estos lugares:

-Atizapán de Zaragoza

-Tlalnepantla

-Naucalpan

-Metepec

-Huixquilucan

En este último municipio también se localizan las oficinas corporativas de Costco en México.

A pesar de ello, su presencia sigue siendo menor si se compara con Sam’s Club, que tiene 22 tiendas en el Estado de México.

¿Cuántas tiendas hay en Jalisco y Nuevo León?

En Nuevo León, Costco opera tres tiendas, todas dentro del área metropolitana de Monterrey:

-San Pedro Garza García

-Monterrey Carretera Nacional

-Monterrey Cumbres

En Jalisco, la cadena cuenta con cuatro sucursales:

-Guadalajara San Isidro

-Guadalajara Avenida Vallarta

-Guadalajara López Mateos

-Puerto Vallarta

Estos datos confirman que la CDMX y el Estado de México concentran el mayor número de tiendas Costco en el país, con 10 en total, lo que refleja el peso estratégico que tiene el Valle de México para la marca, aun cuando su ritmo de expansión ha sido más prudente y enfocado.

Dónde planea abrir Costco y qué estados quedan fuera

Costco ya tiene delineada su hoja de ruta en México. Su lógica no se basa solo en abrir más tiendas, sino en hacerlo en plazas donde su modelo garantice volumen, rentabilidad y operación estable.

La estrategia se sustenta en tres ejes:

Alta densidad poblacional: prioriza mercados con al menos 500 mil habitantes, que aseguren un flujo constante de socios.

Rentabilidad sostenida: entre 2010 y 2020 duplicó sus ventas en México, y volvió a duplicarlas entre 2020 y 2024. Según su propio CFO, Mauricio Talayero, la operación mexicana es la más rentable de todo el grupo.

Condiciones de operación: la empresa también evalúa el contexto social y la posibilidad de operar sin interrupciones.

Próximas aperturas confirmadas

-CDMX, zona División del Norte – enero de 2026

-Monterrey – mayo de 2026

Además, la compañía analiza abrir una cuarta tienda en Guadalajara.

Ciudades donde ve oportunidad

Costco tiene en el radar:

-Playa del Carmen y otras zonas de la península de Yucatán

-Pachuca

-Irapuato

-Durango

-Tampico

Aunque por ahora no hay fechas concretas para estas plazas.

Dónde no habrá tiendas por ahora

Oaxaca quedó fuera de los planes inmediatos debido al riesgo operativo asociado a las constantes manifestaciones, según explicó Mauricio Talayero, CFO de Costco México.

En suma, Costco apuesta por una expansión selectiva, enfocada en mercados con alto potencial de consumo, estabilidad operativa y condiciones que le permitan mantener uno de los negocios más rentables para la compañía a nivel global.