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Walmart presenta Sparky, su asistente de compras con inteligencia artificial

Walmart busca que la inteligencia artificial reduzca la fricción del comercio electrónico al transformar la búsqueda tradicional de productos en una experiencia basada en la intención del consumidor.
jue 24 septiembre 2026 10:35 AM
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Pasillo de un supermercado donde hay varias freidoras de aire de fondo, en primer plano la mano de una persona que sostiene un smartphone, que en la pantalla usa Sparky, el asistente de IA de Walmart.
Sparky permite a los clientes de Walmart México plantear necesidades, ocasiones de compra o presupuestos y recibir recomendaciones de productos mediante inteligencia artificial. (Imagen generada con IA | Google Flow )

Walmart de México pone a la inteligencia artificial en el centro de su estrategia de comercio electrónico con el lanzamiento de Sparky, un asistente de compras que busca modificar la forma en que los clientes encuentran productos dentro de su aplicación. La empresa apunta a que en lugar de comenzar con un artículo específico, podrán plantear una necesidad, una ocasión de compra o un objetivo y recibir recomendaciones para resolverlo.

La herramienta llega cuando el negocio digital de Walmart mantiene un crecimiento de doble dígito en México. Durante el primer semestre de 2026, las ventas netas de e-commerce aumentaron 15.4% anual, mientras que el valor bruto de mercancía (GMV) creció 10.4%. Dentro de ese desempeño, el GMV de On-Demand avanzó 20.4%, favorecido por una mejora en la velocidad de entrega de última milla.

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Con Sparky, Walmart busca llevar esa operación un paso más allá. El asistente de inteligencia artificialestá disponible dentro de la aplicación de Walmart en México y permite que los usuarios describan qué necesitan, comparen alternativas, reciban recomendaciones y armen soluciones para ocasiones completas de compra.

La diferencia frente al buscador tradicional está en el punto de partida. Un cliente puede pedir ayuda para organizar una fiesta infantil, planear las comidas de una semana, preparar una cena o amueblar un departamento, sin necesidad de conocer de antemano cuáles son los productos que necesita.

“Esperamos que uno de los cambios más importantes sea pasar de una búsqueda basada en productos a una experiencia de compra basada en la intención”, dijo Karthicka Krishnasamy , vicepresidenta de eCommerce de Walmart de México, en entrevista con Expansión.

La compañía aún no determina qué proporción de sus transacciones espera generar mediante Sparky, que en una primera etapa medirá el desempeño a partir de las acciones que ocurran después de una interacción con la herramienta, como el descubrimiento de productos, la incorporación de artículos al carrito, la compra y la recurrencia de los clientes.

El movimiento coloca a la inteligencia artificial dentro de una operación digital que ya representa una parte relevante del negocio. Al cierre del primer semestre, el GMV de e-commerce representó 8.6% del GMV total de Walmart en México . La compañía también reportó más de 520 ciudades con servicio On-Demand y alrededor de 1,490 tiendas habilitadas para este tipo de operación.

De buscar productos a resolver ocasiones

Sparky cambia la navegación dentro de la aplicación. En lugar de presentar al consumidor un catálogo para que encuentre artículos, la herramienta i nterpreta una petición y propone productos de acuerdo con los parámetros que el cliente establece, como presupuesto, preferencias u otras condiciones.

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La personalización tendrá un papel central en ese proceso. De acuerdo con Krishnasamy, Sparky utilizará el contexto que el cliente decida compartir para generar recomendaciones más relacionadas con la necesidad que busca resolver.

“Con el tiempo, vemos a Sparky acompañando una experiencia de compra omnicanal más amplia”, explicó la directiva.

La herramienta también incorpora mecanismos de privacidad y control de datos, y losclientes podrán administrar la información relacionada con sus preferencias de compra, además de contar con opciones para solicitar su eliminación.

Del clic a la asistencia inteligente

Walmart desarrolló Sparky a partir de capacidades tecnológicas globales y adaptó la experiencia para México. La compañía también busca replicar soluciones tecnológicas en distintos mercados, una estrategia que permite utilizar desarrollos globales y ajustarlos a las características de cada operación.

El antecedente de Estados Unidos también forma parte de la decisión de llevar la herramienta a México. Según Walmart, el uso de Sparky en ese mercado se ha duplicado trimestre tras trimestre y los usuarios de la herramienta gastan alrededor de 35% más que quienes no la utilizan.

En México la compañía todavía no plantea una meta de participación de Sparky dentro de sus transacciones,primero busca que los clientes encuentren utilidad en la herramienta y que su adopción ocurra a partir de una experiencia de compra más sencilla.

Para Walmart, Sparky forma parte de una estrategia que busca utilizar la información que surge durante la interacción con los clientes para identificar dónde enfrentan mayores dificultades al comprar y reducir esos puntos de fricción. “Los clientes frecuentemente comienzan su experiencia de compra con un objetivo y no con un artículo”, dijo Krishnasamy.

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Tags

e-commerce Inteligencia artificial WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

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