Con Sparky, Walmart busca llevar esa operación un paso más allá. El asistente de inteligencia artificialestá disponible dentro de la aplicación de Walmart en México y permite que los usuarios describan qué necesitan, comparen alternativas, reciban recomendaciones y armen soluciones para ocasiones completas de compra.

La diferencia frente al buscador tradicional está en el punto de partida. Un cliente puede pedir ayuda para organizar una fiesta infantil, planear las comidas de una semana, preparar una cena o amueblar un departamento, sin necesidad de conocer de antemano cuáles son los productos que necesita.

“Esperamos que uno de los cambios más importantes sea pasar de una búsqueda basada en productos a una experiencia de compra basada en la intención”, dijo Karthicka Krishnasamy , vicepresidenta de eCommerce de Walmart de México, en entrevista con Expansión.

La compañía aún no determina qué proporción de sus transacciones espera generar mediante Sparky, que en una primera etapa medirá el desempeño a partir de las acciones que ocurran después de una interacción con la herramienta, como el descubrimiento de productos, la incorporación de artículos al carrito, la compra y la recurrencia de los clientes.

El movimiento coloca a la inteligencia artificial dentro de una operación digital que ya representa una parte relevante del negocio. Al cierre del primer semestre, el GMV de e-commerce representó 8.6% del GMV total de Walmart en México . La compañía también reportó más de 520 ciudades con servicio On-Demand y alrededor de 1,490 tiendas habilitadas para este tipo de operación.

De buscar productos a resolver ocasiones

Sparky cambia la navegación dentro de la aplicación. En lugar de presentar al consumidor un catálogo para que encuentre artículos, la herramienta i nterpreta una petición y propone productos de acuerdo con los parámetros que el cliente establece, como presupuesto, preferencias u otras condiciones.