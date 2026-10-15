Ni Azcárraga ni Vergara: este es el empresario número uno del futbol mexicano

Su historia tampoco comienza en un palco. Detrás de esa posición hay una familia ligada a los negocios desde hace casi un siglo, presencia en algunos de los principales consejos empresariales del país y un club que volvió a ganar títulos después de una larga sequía.
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Valentín Díez Morodo ocupa el lugar 16 entre los principales empresarios de México
El nombre detrás del primer lugar entre los empresarios ligados al futbol mexicano es Valentín Díez Morodo. En el ranking de Expansión aparece en la posición 16 entre los principales empresarios del país por encima de Vergara y Azcárraga, mientras su actividad se extiende mucho más allá de la presidencia del Club Deportivo Toluca.
Nacido en la Ciudad de México el 1 de junio de 1940, estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y posteriormente cursó estudios de posgrado en mercadotecnia, ventas y administración de personal en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor.
Preside:
- Grupo Nevadi Internacional
- Club Deportivo Toluca
- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
- Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)
Participa en consejos de administración y organismos empresariales:
- Grupo Aeroméxico: consejero patrimonial
- Kimberly Clark de México: consejero independiente
- Grupo Desc: consejero independiente
- Zara México: consejero independiente
- Consejo Mexicano de Negocios: miembro
- Universidad Iberoamericana: integrante del consejo
- IE University: integrante del consejo.
Esa trayectoria corporativa explica por qué su peso empresarial no depende únicamente del futbol. El vínculo con Toluca, sin embargo, viene de una historia familiar que comenzó décadas antes de que él asumiera la presidencia del club.
La historia de los Díez comenzó con un adolescente español que llegó a México
Nemesio Díez Riega, padre de Valentín, nació el 19 de diciembre de 1909 en Portilla de la Reyna, León, España. A los 14 años emigró a México y comenzó una trayectoria empresarial que primero lo llevó al comercio.
Con sus ahorros fundó Casa Díez, S.A., pero el movimiento que terminaría vinculando a la familia con una de las principales compañías cerveceras del país llegó en 1945, cuando asumió la dirección de la distribuidora de Grupo Modelo en Toluca.
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Desde ahí impulsó nuevas formas de acercar la marca a los consumidores. Una de las más conocidas fue la Caravana Corona, un espectáculo itinerante que llevaba música y entretenimiento a distintas comunidades mientras ampliaba la presencia comercial de la cerveza.
Nemesio se había casado en 1939 con María Teresa Morodo Santamarina. Un año después nació Valentín, quien con el tiempo continuaría una trayectoria empresarial construida alrededor de negocios, participación institucional y una relación cada vez más estrecha con Toluca.
Su padre recibió reconocimientos como la Medalla de Honor de la Canaco y la distinción de Ciudadano Distinguido de Toluca. La forma en que entendía el trabajo quedó resumida en una frase que acompañó su trayectoria: “Mientras viva trabajaré, mientras lo haga, lo haré como el primer día”.
La familia Díez convirtió al Toluca en una de las instituciones más ganadoras
El Club Deportivo Toluca fue fundado el 12 de febrero de 1917. Ingresó al futbol profesional en 1950, cuando se incorporó a la Segunda División, y consiguió el ascenso a Primera en enero de 1953.
La familia Díez entró formalmente en la historia del equipo en 1959, cuando Nemesio asumió la presidencia honoraria. Durante esa etapa, Toluca también consiguió que la ciudad fuera designada subsede de la Copa Mundial de 1970.
Tras la muerte de Nemesio en 2000, Valentín Díez Morodo tomó el control y la presidencia del club. A lo largo de su historia, Toluca ha disputado 20 finales de Liga y ganado 12 campeonatos, además de sumar trofeos nacionales e internacionales.
La familia invirtió 1,500 millones de pesos para actualizar el Estadio Nemesio Díez
El centenario del Toluca llevó a la directiva a emprender una renovación integral del Estadio Nemesio Díez. La obra comenzó con un presupuesto aproximado de 900 millones de pesos, pero las necesidades estructurales elevaron la inversión final hasta 1,500 millones.
Uno de los mayores problemas apareció en la grada de sol. La estructura tuvo que demolerse completamente y reconstruirse con 280 toneladas de acero, un trabajo que por sí solo demandó alrededor de 130 millones de pesos y contribuyó a elevar el costo original de la remodelación.
Construir otro estadio habría resultado más sencillo e incluso más barato, pero la directiva decidió conservar el inmueble por su relación con la historia del equipo. Hasta ese momento, nueve de los diez campeonatos de Liga que había ganado Toluca se habían celebrado en esa cancha.
La operación también tuvo que protegerse frente a las variaciones del peso respecto al dólar, por lo que parte de los compromisos financieros fueron adquiridos en euros. El proyecto terminó con la reinauguración del inmueble durante la jornada dos del Clausura 2017, frente al América.
La renovación cambió también la experiencia dentro del estadio. Se construyeron 69 nuevos palcos, comercializados mediante contratos de cinco años con precios de entre 1 y 3.5 millones de pesos, además de nuevos vestidores, torniquetes y una sala de prensa con capacidad para 100 personas.