Ni Azcárraga ni Vergara: este es el empresario número uno del futbol mexicano

Valentín Díez Morodo ocupa el lugar 16 entre los principales empresarios de México





(Prensa Ibero)

El nombre detrás del primer lugar entre los empresarios ligados al futbol mexicano es Valentín Díez Morodo. En el ranking de Expansión aparece en la posición 16 entre los principales empresarios del país por encima de Vergara y Azcárraga, mientras su actividad se extiende mucho más allá de la presidencia del Club Deportivo Toluca.

Nacido en la Ciudad de México el 1 de junio de 1940, estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y posteriormente cursó estudios de posgrado en mercadotecnia, ventas y administración de personal en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor.

Preside:

- Grupo Nevadi Internacional

- Club Deportivo Toluca

- Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

- Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)

Participa en consejos de administración y organismos empresariales:

- Grupo Aeroméxico: consejero patrimonial

- Kimberly Clark de México: consejero independiente

- Grupo Desc: consejero independiente

- Zara México: consejero independiente

- Consejo Mexicano de Negocios: miembro

- Universidad Iberoamericana: integrante del consejo

- IE University: integrante del consejo.

Esa trayectoria corporativa explica por qué su peso empresarial no depende únicamente del futbol. El vínculo con Toluca, sin embargo, viene de una historia familiar que comenzó décadas antes de que él asumiera la presidencia del club.



La historia de los Díez comenzó con un adolescente español que llegó a México

Nemesio Díez Riega, padre de Valentín, nació el 19 de diciembre de 1909 en Portilla de la Reyna, León, España. A los 14 años emigró a México y comenzó una trayectoria empresarial que primero lo llevó al comercio.

Con sus ahorros fundó Casa Díez, S.A., pero el movimiento que terminaría vinculando a la familia con una de las principales compañías cerveceras del país llegó en 1945, cuando asumió la dirección de la distribuidora de Grupo Modelo en Toluca.