De equipo de adolescentes a negocio de 490 millones: cómo los Azcárraga convirtieron al América en un imperio

¿Cómo nació América y en qué momento llegaron los Azcárraga?

La historia del Club América comenzó en 1916 con dos adolescentes de 13 años, Rafael Garza Gutiérrez y su primo Germán Núñez Cortina, quienes reunieron a compañeros del Colegio Mascarones para formar el equipo Récord. La camisa color crema y el pantalón azul marino que usaba Garza Gutiérrez inspiraron los colores que distinguirían al club.

Poco después, Récord se fusionó con Colón, otro equipo escolar que tenía dificultades para reunir a sus once jugadores. El 12 de octubre de 1916, en los llanos de la Condesa, Pedro “Cheto” Quintanilla, integrante del grupo y dibujante, propuso el nombre América y diseñó un escudo con el continente y las iniciales C y A. La elección hacía referencia a la fecha que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América.



Cuatro décadas más tarde, el equipo enfrentaba problemas económicos y deportivos. Durante los años cincuenta, la crisis financiera fue tan severa que se nombró al cómico Mario Moreno “Cantinflas” presidente honorífico, con la intención de conseguir apoyo económico. El 22 de julio de 1959, Isaac Bessudo, entonces propietario del América, vendió el equipo a Emilio Azcárraga Milmo , dueño de Telesistema Mexicano (hoy Televisa).

Durante una comida en el restaurante El Gallito, el nuevo propietario fue presentado ante el entrenador Fernando Marcos y los jugadores. “Yo no sé nada de futbol, pero sí sé de negocios y voy a convertir al América en un negocio bien administrado y redituable”, afirmó el empresario, al dejar claro que buscaba cambiar la forma de gestionar al club, según se cuenta en la historia oficial del equipo .

El América nació en 1916 por iniciativa de dos adolescentes de 13 años y, un siglo después, es uno de los principales activos deportivos de la familia Azcárraga. (Club América)





¿Qué cambió en el América con la llegada de los Azcárraga?

Con Emilio Azcárraga Milmo, el América comenzó a operar con una visión empresarial. La apuesta no consistía únicamente en mejorar el rendimiento del equipo, sino en convertirlo en un negocio rentable, capaz de atraer figuras, generar interés entre la afición y ganar presencia en los medios.

Una de sus estrategias fue diferenciarse de las Chivas del Guadalajara, que jugaban exclusivamente con futbolistas mexicanos. Azcárraga buscó que el América asumiera el papel de antagonista del futbol nacional, el “villano de la película”, e invirtió en jugadores extranjeros de renombre.

La relación con la televisión fue otra pieza clave. Como propietario de Telesistema Mexicano, empresa que después se convertiría en Televisa, Azcárraga vinculó al club con el negocio televisivo. Con Televisa al frente, los derechos de transmisión en exclusiva se convirtieron en una ventaja estratégica para ampliar la exposición del equipo y fortalecer su valor comercial.



Para consolidar el proyecto, confió la dirección del club al empresario Guillermo Cañedo de la Bárcena, quien encabezó una etapa de profesionalización durante dos décadas. En esos años, el América ganó títulos de Liga y Copa México, mientras fortalecía su posición como uno de los equipos protagonistas del país.

La construcción del Estadio Azteca, inaugurado en 1966, amplió las posibilidades comerciales del club. Además de darle una casa propia, el inmueble abrió la puerta a grandes partidos y eventos internacionales, con mayor exposición para el equipo y oportunidades para explotar su marca.

La transformación también pasó por la identidad. En 1981, Emilio Díez Barroso asumió la presidencia e impulsó un uniforme amarillo más intenso, con azul y rojo, en sustitución de los tonos crema. Ese año, el club adoptó oficialmente el mote de “ Águilas del América”, una imagen más reconocible para su proyección comercial.

Los años 80 fueron la época dorada del América en títulos, pero en los 90 el equipo entró en una sequía de campeonatos.